Том III продолжит рассмотрение народов, не имевших письменности. И сегодня в некоторых регионах мира редко, но встречаются племена, которые, по-видимому, не вышли из периода неолита или даже палеолита. Эти племена предоставляют материал для антропологии и этнографии. Их культуры, особая система ценностей будут, естественно, описаны в последующих томах настоящего труда.



Неподготовленный читатель, возможно, будет удивлен огромной хронологической диспропорцией между различными томами «Истории человечества»: 2,5 млн. лет сконцентрированы в единственном томе, тогда как последним пяти тысячелетиям отданы шесть томов. Это можно объяснить двумя причинами.



Во-первых, научное изучение предыстории началось относительно недавно (ему только полтора столетия).

Во-вторых, свою роль играет то, что обычно называется «ускорением истории». В течение сотен тысяч или даже миллионов лет культурный прогресс, достигнутый предками человека и позже собственно людьми, был чрезвычайно медленным, временами производя впечатление застоя и даже полной остановки.

История человечества - Том II - III тысячелетие до н.э. - VII век до н.э.

ISBN 92-3-102 811-1 (UNESCO)

ISBN 5-89317-154-3

ISBN 5-89317- 156-Х (Т. II)

История человечества - Том II - III тысячелетие до н.э. - VII век до н.э. - Содержание

А Введение От предыстории к истории

Основные тенденции нового периода

Б Тематическая часть

1 Технические аспекты

2 От эмпирического к научному знанию

3 Экономическое и социально-политическое развитие Марио Ливераии

4 Оседлые сельскохозяйственные и кочевые скотоводческие народы (3000-700 гг. до н.э.)

5 От государства к империи

6 Развитие торговли с отдаленными территориями и появление класса купцов

7 Начало железного века:

8 Начала письменности и основные языковые семьи

9 Устные предания и литература, религия и искусство

В Региональная часть

I Регионы, для которых имеются письменные источники

10 Африка

11 Европа

12 Азия

13 Африка (за исключением долины Нила)

14 Европа

15 Азия

16 Австралия

17 Америка

История человечества - Том II - III тысячелетие до н.э. - VII век до н.э. - Основные тенденции нового периода

Великие цивилизации этого периода стали всемирно известными благодаря памятникам, таким как египетские пирамиды, и текстам, таким как Библия.

Генрих Шлиман (1822-1890), прочтя «Илиаду», предпринял попытку обнаружить Трою. Он действительно нашел Трою под холмом Гиссарлык на северо-западе Малой Азии. Затем он вел раскопки в Микенах, Тире и Орхамене.

Английский археолог Артур Джон Эванс (1851-1941) в 1890 г. открыл Кносс - один из центров эгейской культуры, который он частично восстановил. Уильям Флайндерс Петри (1853— 1942) стал известным всему Египту раскопав захоронения в Нагаде и Абидосе; он прославился также более поздними раскопками в Палестине.

В 1922 г. английский археолог Говард Картер (1873-1939) открыл под кладкой более позднего периода первую из 16 ступеней, ведущих в гробницу Тутанхамона, умершего примерно в 1344 г. до н.э. Картер работал по заданию лорда Корнарвона, финансировавшего раскопки, который поспешил в Египет, чтобы стать свидетелем этого величайшего открытия. Позднее Мортимер Уилер (1890-1976) предложил метод раскопок, при котором исследуемые места разбивали на квадраты, разделенные земляными стенами. Этот метод, использованный им в Англии в замке Мэйден и в Индии в Хараппе, был принят многими археологами во всем мире для исследования мест, относящихся к рассматриваемому периоду.

Тем временем Анри Эдуар Проспер Брейль (Брей) (1877-1961), неутомимый путешественник, обнаружил произведения наскального искусства в Испании и Южной Африке. Наряду с великими памятниками данного периода, которые были уже широко известны, и знаменитыми доисторическими поселениями новые находки открывали более позднюю предысторию каждого континента.



Изобретение в 1949 г. американским ученым Уиллардом Фрэнком Либби (1908-1980) метода радиоуглеродной датировки революционизировало археологию, поскольку позволило определять «абсолютную» датировку органических останков, будь то древесный уголь или кость. Затем были выявлены и получены точные хронологические соответствия с помощью «калибровки» дат по шкале, установленной посредством дендрохронологии - изучения годичных колец деревьев.



