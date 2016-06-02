Сергей Санников - Двадцать веков христианства

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Санников С. В. Двадцать веков христианства - Учебное пособие по истории христианства - В 2 томах

Данная книга — это обзорное учебное пособие энциклопедического характера по общей истории христианства для студентов и любителей истории независимо от их религиозных убеждений. И это только первый шаг к составлению серии учебных пособий по историческому богословию.

Учебное пособие по истории христанства

Одесса: Изд-во ОБС «Богомыслие», 2002. — 668 с.

ISBN 966-95823-0-Х

ISBN 966-95823-2-6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ГОНИМОЕ ХРИСТИАНСТВО Античность, I — III века

1.1. ОБЩИЙ ОБЗОР

1.2. ДРЕВНИЙ МИР В ПРЕДДВЕРИИ ХРИСТИАНСТВА

1.3. НАЧАЛО ЦЕРКВИ

1.4. ХРИСТИАНСТВО В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

1.5. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНСТВА

1.6. РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ

1.7. ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА

Глава 2. ВОЦАРИВШЕЕСЯ ХРИСТИАНСТВО Поздняя античность, IV - VI века

2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР

2.2. ОТ КОНСТАНТИНА ДО ЮСТИНИАНА (ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

2.3. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ИМПЕРИИ (МИССИОНЕРСКИЙ ОБЗОР)

2.4. ВСЕЛЕНСКИЕ СПОРЫ (БОГОСЛОВСКИЙ ОБЗОР)

2.5. ЗОЛОТОЙ ВЕК БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ

2.6. ФОРМИРОВАНИЕ КАНОНА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

2.7. ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО

2.8. БЛАГОЧЕСТИЕ И НРАВЫ

2.9. КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ХРИСТИАНСТВА

Глава 3. РАЗДЕЛЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО Раннее Средневековье, VII - середина XI века

3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР

3.2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОН ХРИСТИАНСТВА

3.3. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНСТВА

3.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА (МИССИОНЕРСКИЙ ОБЗОР)

3.5. БОГОСЛОВИЕ И РАЗНОМЫСЛИЯ (БОГОСЛОВСКИЙ ОБЗОР)

3.6. БОГОСЛОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ 3.6.1. Мыслители Восточной церкви

3.7. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Приложение 1. ИСТОРИЯ В ОБРАЗЦАХ (I - XV века)

Приложение 2. ЦЕРКОВНЫЕ СОБОРЫ до 1054 года

Приложение 3. ПАТРИАРХИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ

Приложение 4. ПАПЫ РИМСКИЕ

Приложение 5. МИТРОПОЛИТЫ И ПАТРИАРХИ КИЕВСКИЕ И МОСКОВСКИЕ

Приложение 6. ИМПЕРАТОРЫ РИМСКИЕ И ВИЗАНТИЙСКИЕ

Приложение 7. КОРОЛИ И ИМПЕРАТОРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Приложение 8. ЦАРИ И ПРАВИТЕЛИ УКРАИНЫ И РОССИИ

Приложение 9. МУСУЛЬМАНСКИЕ ДИНАСТИИ

Сергей Санников - Двадцать веков христианства - Том 1 - Первое тысячелетие - Предисловие

В эпоху вещизма и погони за удовольствиями, когда в современном обществе ценится только то, что существует здесь и сейчас, люди, которые задумываются над жизнью, все более отчетливо начинают понимать, насколько обманчиво и неосязаемо настоящее, то есть так называемое «здесь и сейчас». Люди постмодернизма хотят, чтобы все было в настоящем, но само настоящее существует только как грань, как «перегиб» или переход между прошлым и будущим, и оно становится все более неуловимым по мере того, как люди учатся его точнее измерять. Они дробят дни на часы, часы на минуты, минуты на секунды, миллисекунды и, стремясь все к большей точности, не замечают, что, по сути, стремятся к нулю, к пустоте, к ничему. Где же оно, настоящее, которым люди хотят владеть? Оно неуловимо, как собственная тень, как и то будущее, которое грезится, ожидается, но еще не начало быть по определению, потому что оно — будущее.

Что же остается современному реалисту, который любит все пощупать и взвесить, если будущее еще не наступило, а настоящее исчезло в бесконечно малую долю секунды, родившись, чтобы мгновенно умереть? Остается только прошлое. А это, как минимум, означает, что прошлое очень важно для людей независимо от того, согласны они с этим или нет. От прошлого нельзя освободиться, от него некуда ускользнуть. Оно с нами навсегда как часть нашего бытия. Все предметы, вещи и события по-настоящему существуют для нас не в настоящем, а только в прошлом, и тончайшее лезвие настоящего вскрывает будущее, мгновенно превращая его в прошлое.

Если это так, то надо хотя бы остановиться и взглянуть на наше прошлое. Сделать это, оказывается, невыразимо трудно, а для многих просто невозможно, потому что останавливаться не хочется, ведь мы спешим... Нас ослепляет призрачная погоня за реальностью настоящего, которого, по сути, нет. Мы увлечены и обмануты суетой.

Суета захватывает всех, поэтому эта книга рождалась очень нелегко. Ее с полным правом можно назвать «вырванной у суеты». И помня, как нелегко было ее писать, можно с уверенностью заявить, что так же нелегко будет ее читать, ибо надо будет с усилием вырвать из цепких лап суеты драгоценное время, чтобы понять историю христианства.

А зачем ее понимать? Хотя бы потому, что каждый третий человек, населяющий нашу планету, — христианин, то есть христианство — это самая распространенная в мире религиозная система. Кроме того, именно христианство в основном сформировало лицо современной цивилизации. И уже за это его надо изучать. Но есть еще одна важная причина: история христианства может преподать ценные уроки для современной жизни. Не напрасно в старые времена историю называли Magistra vitae — Учительница жизни, хотя к началу III тысячелетия стало очевидно, что история учит только тому, что она ничему не учит. Люди упрямо повторяют одни и те же ошибки, не внимая опыту прошлого и забывая его достижения. И все же история помогает понять себя и окружающий мир. И последнее — она просто интересна! Так что стоит знать и понимать историю христианства.

Сергей Санников - Двадцать веков христианства - Том 2 - Второе тысячелетие

Одесса: Изд-во ОБС «Богомыслие», 2001. - 704 с.

ISBN 966-95823-0-Х

ISBN 966-95823-2-6

также издана - Библия для всех, 701 стр.

Сергей Санников - Двадцать веков христианства - Том 2 - Второе тысячелетие - Содержание

Глава 4. ПОКОРЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО - (Классическое и позднее средневековье, 1050 - 1500 годы)

4.1. ОБЩИЙ ОБЗОР

4.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

4.3. ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

4.4. ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

4.5. РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗНАНИЯ

4.6. БОГОСЛОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ

4.6.1.Мыслители Западной церкви

4.7.КУЛЬТУРА КЛАССИЧЕСКОГО И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ



Глава 5. ВОССТАВШЕЕ ХРИСТИАНСТВО - (Реформация, 1500-е- 1780-е годы)

5.1. ОБЩИЙ ОБЗОР

5.2. РЕФОРМЫ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

5.3. РЕФОРМАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

5.4. ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ГЕОГРАФИИ И МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА

5.5. БОГОСЛОВИЕ И ПРАКТИКА ПЕРИОДА РЕФОРМАЦИИ

5.6. БОГОСЛОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ

5.7. НАУКА И КУЛЬТУРА ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ



Глава 6. СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО - (Новое время, XIX-XX века)

6.1. ОБЩИЙ ОБЗОР

6.2. НОВАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ХРИСТИАНСТВА

6.3. КОНФЕСИОНАЛЬНАЯ И МЕЖКОНФЕСИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНСТВА

6.4. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

6.5. БОГОСЛОВИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

6.6. БОГОСЛОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ 6.6.1. Фридрих Шлейермахер (1768 - 1834) 6.6.2. Карл Барт (1886 - 1968) 6.6.3. Пауль Тиллих (1886 - 1965) 6.6.4. Альберт Швейцер (1875 - 1965) 6.6.5. Пьер Тейяр де Шарден (1881 - 1955) 6.6.6. Ганс Кюнг (род. в 1928) 6.6.7. Мартин Лютер Кинг (1929 - 1968) 6.6.8. Юрген Мольтман (род. в 1926) 6.6.9 Владимир Сергеевич Соловьев (1853 - 1900) 6.6.10. Митрополит Филарет (Дроздов, 1782 - 1867) 6.6.11. Василий Гурьевич Павлов (1854 - 1924) 6.6.12. Иван Степанович Проханов (1869 - 1935)

6.7. ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

ХРИСТИАНСТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - (Вместо заключения

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА

Сергей Санников - Двадцать веков христианства - Том 2 - Второе тысячелетие - Предисловие

Второе тысячелетие характеризуется разделением этой мировой религии на несколько, часто враждующих между собой ветвей, и их количество продолжало возрастать в течение всего рассматриваемого периода. Христианство пережило пик своего политического могущества в начале второго тысячелетия и сместило акцент своего влияния с политической на духовную сферу в конце тысячелетия, превратившись в самую распространенную религию современности. Оно реально доказало свою жизнеспособность и плодотворность для человеческой цивилизации.

В течение последнего тысячелетия христианство подробно разработало свое богословие, этику, традицию и культуру и превратилось в настолько разностороннее и разнородное явление, что увидеть все его аспекты взаимосвязано и целостно довольно непросто. Второй том книги «Двадцать веков христианства» — одна из попыток представить картину второго тысячелетия христианской жизни целиком.

Книга написана как учебное пособие для тех, кто хотел бы понять христианство как целостное и многоплановое явление, как неразрывную часть мировой цивилизации, и рассмотреть его историю, найдя исторический опыт христианства полезным для своей жизни. Детальное структурирование материала позволяет читателям изучать отдельные аспекты, например, историю внутрицерковной жизни, историю богословия или историю культуры относительно независимо друг от друга либо изучать их в совокупности, оставаясь в рамках только одного исторического периода. Таких периодов при рассмотрении второго тысячелетия выделено три: «Позднее и классическое Средневековье, 1050 - 1500-е годы», «Реформация, 1500 - 1780-е годы» и «Новое время, XIX - XX века».

В первом разделе первого тома — «Пролегоменаы» — подробно освещены принципы и подходы, положенные в основу данной книги, а также методология и предмет рассмотрения. В этом же разделе большое внимание уделяется вопросам историографии, датировки, правописания имен, географических и богословских терминов, особенностей цитирования. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что весь комплекс терминологических и грамматических проблем представляет собой довольно запутанное явление, которое разные исторические школы трактуют по-разному.

Для читателей второго тома следует, очевидно, еще раз повторить основные принципы написания имен, географических названий и богословских терминов, используемых в книге. В качестве главного правила принята традиционность правописания в той субкулыурной среде, где данное понятие использовалось и разрабатывалось. Так, основные понятия христианства пишутся с заглавной буквы в соответствии с российскими дореволюционными правилами правописания, сформировавшимися в православной традиции. Например, Бог, Спаситель, Апостол, Пасха, Рождество, Троица и так далее. В последнее десятилетие эта традиция стала возрождаться в популярной и даже научной литературе и снова приобретать характер орфографической нормы.

С прописной буквы также пишутся имена прилагательные, обозначающие титул или находящиеся на первом месте в названии организаций. Например, епископ Александрийский, Всемирный союз баптистов и другие. Также с заглавной буквы пишутся названия исторических эпох и периодов, хотя и это правило еще не устоялось в современной научной литературе. Например, Просвещение, Средневековье, Новое время и так далее. Для передачи иностранных имен, географических названий и специальных терминов иногда используется принцип трансляции, иногда транслитерации, а иногда просто устоявшееся произношение, нарушающее оба эти принципа, в зависимости от преобладающей традиции в той культурной среде, к которой это имя или понятие относится. Например, Дидро от фр. Diderot, Фрейд от нем. Freud, Грейм от англ. Graham.

Одни и те же богословские понятия используются в разных случаях по-разному, в зависимости от контекста. Например, в контексте исторических церквей употребляется термин «евхаристия», в то время как в контексте радикального протестантизма это же понятие передается термином «Вечеря Господня». Также часто, в зависимости от контекста, употребляется латинская или византийская традиция написания одних и тех же терминов.

Например, иногда используется понятие «ревивализм», а иногда «пробуждение», так же можно встретить как синонимы в разных контекстах «богословие» и «теология», хотя предпочтение всегда отдавалось устоявшейся в русскоязычной среде византийской традиции. Поэтому в книге употребляется «пастырь Ерма», а не «Герма», «исихазм», а не «хесюхазм», но термины античной истории приводятся в эллинистической или латинской трансляции. Например, Гомер, а не Омир.