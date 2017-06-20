Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой плод необычного эксперимента. Осуществить подобный замысел нас подтолкнуло то, что комментарий любого закона отражает лишь точку зрения одного автора. И хотя многие комментарии пишутся авторскими коллективами, тем не менее, каждый автор «возделывает» только свой участок, не подозревая, что делает его «сосед» по комментарию. В итоге получается тот же узкоспециализированный взгляд на положение конкретной статьи закона.

В нашем проекте мы решили отойти от классической схемы распределения работы между авторами, основываясь на том простом утверждении, что даже у самого авторитетного эксперта нет монополии на истину. Настоящий комментарий является плодом труда полутора десятков авторов, которые, скажем честно, иногда придерживаются противоположных точек зрения на один и тот же вопрос. Тем сложнее было усадить всех за «один стол» и уговорить принять участие в этом действительно уникальном проекте.

Для работы над комментарием за одним столом собрались не только ученые, адвокаты, юристы, историки, но и государственные служащие — представители Министерства юстиции РФ, Министерства образования РФ, Аппарата Уполномоченного по правам человека РФ (некоторые из авторов являются разработчиками комментируемого Закона).

В течение года была проделана огромная работа: сначала через живые обсуждения самых острых вопросов теории и практики применения Закона, затем, по компилированию информации, полученной от всех авторов (с технической точки зрения это стало возможным благодаря системе облачного хранения данных Google.docs, когда текст рукописи хранится в единственном экземпляре в Интернете, с правом доступа к нему авторов комментария и самого редактора и с возможностью синхронной работы нескольких человек в одном документе).

Научно-практический комментарий к федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» - постатейный

Вагина Т. В., ин. Ксения (Чернега О. А.), Кудрявцев А. К, Лункин Р. Н., Маранов Р. В., Одинцов М. К, Петрова Т. Э., ПчелинцевА. В., Романова Е. Г., Ряховский В. В., Себенцов А. Е., Симкин Л. С, Чугунов С. В., Шахов М. О., Руководитель авторского коллектива Маранов Р. В.

Славянский правовой центр, 2011

ISBN 978-5-8493-0213-3

Научно-практический комментарий к федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» - постатейный - Оглавление

Предисловие редактора

Краткое оглавление

Полное оглавление

Предметный указатель

Список судебных решений, упоминаемых в издании

Список сокращений в книге

Преамбула

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания

Статья 4. Государство и религиозные объединения

Статья 5. Религиозное образование

Глава II. Религиозные объединения

Статья 6. Религиозные объединения

Статья 7. Религиозная группа

Статья 8. Религиозная организация

Статья 9. Создание религиозных организаций

Статья 10. Устав религиозной организации

Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций

Статья 12. Отказ в государственной регистрации религиозной организации

Статья 13. Представительства иностранных религиозных организаций

Статья 14. Приостановление деятельности религиозного объединения, ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства

Глава III. Права и условия деятельности религиозных организаций

Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций

Статья 16. Религиозные обряды и церемонии

Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения

Статья 18. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность религиозных организаций

Статья 19. Учреждения профессионального религиозного образования

Статья 20. Международные связи и контакты

Статья 21. Право собственности религиозных организаций

Статья 22. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, граждан и их объединений

Статья 23. Предпринимательская деятельность религиозных организаций

Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных организациях

Глава IV. Надзор и контроль за исполнением законодательства

Статья 25. Осуществление надзора и контроля

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях

Статья 27. Заключительные положения

Приложение 1. Об истории принятия закона о свободе совести

Приложение 2. Сведения о результатах работы Министерства юстиции РФ

Приложение 3. Сведения о результатах работы Министерства юстиции РФ

Научно-практический комментарий к федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» - постатейный - Общий комментарий

Преамбула нормативно-правового акта представляет собой вводную или вступительную часть, в которой в тезисной форме закрепляются основные цели, задачи и принципы данного акта, а также объясняет необходимость принятия данного законодательного акта для государства и общества. Преамбула обычно не содержит норм прямого действия, но определяет «дух закона» и вектор понимания и применения всего акта в целом. Преамбула, как правило, указывает на основные приоритеты, которыми руководствовался законодатель при принятии нормативного акта.

Преамбула Закона о свободе совести содержит некоторые вводные положения, а также в общем виде определяет некоторые важные принципы, такие как:

• право каждого на свободу совести и вероисповедания;

• равенство перед законом независимо от отношения к религии;

• светский характер государства;

• содействие терпимости и уважению в области свободы совести и свободы вероисповедания.

Содержание перечисленных принципов раскрывается в соответствующих статьях комментируемого Закона.

Однако наряду с перечисленными принципами, которые имеют свое основание в нормативно-правовом регулировании, Преамбула также содержит две своего рода идеологемы, вызывающие много споров среди ученых, политиков и правоприменителей, а также критику со стороны международного сообщества.

Речь идет о «признании особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры» и «уважении христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России», хотя Преамбула не дает определения понятиям «особой роли» и «уважения» религиям и не устанавливает для них никакого особого статуса.

Комментарий к абз. 2 Р.В. Марате

подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений...

В первую очередь Преамбула подтверждает намерение государства посредством данного Закона соблюдать положения ст. 28 Конституции РФ> которая гласит:

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

При этом ст. 14 ч. 2 Конституции РФ гарантирует равенство всех религиозных объединений перед законом.

В данном случае Преамбула трактует свободу совести и вероисповедания в соответствии с международными документами, которые касаются свободы совести и равенства верующих и религиозных объединений перед законом.

Комментарий к абз. 3 А.Е. Себенцов

основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством…

Одним из важнейших и фундаментальных принципов, лежащих в основе свободы совести и права на вероисповедание, является принцип светскости государства. Принцип светскости государства закреплен в ст. 14 Конституции РФ:

1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

В приведенной статье Конституции РФ дано самое общее определение пределов светскости. Исходя из данной статьи очевидно, что государство не может принимать законы, а правоприменители принимать какие-либо решения на основании религиозных норм, они также не могут предписывать обязательное выполнение каких-либо религиозных норм и установлений. Наряду с этим государство в целом и некоторые должностные лица вполне могут каким-либо образом учитывать интересы различных религиозных объединений.

Следует отметить, что в последнее время наблюдается известный отход от последовательного соблюдения приведенных конституционных принципов. Сам комментируемый Закон не во всем соответствует провозглашенному в ч. 2 ст. 14 Конституции РФ принципу равенства религиозных объединений перед законом. Сюда можно отнести попытки ввести в школах религиозное воспитание под видом «основ православной культуры», церемонии освящения служителями Русской Православной Церкви официальных зданий, духовное окормление военнослужащих только православными военными священнослужителями и др.