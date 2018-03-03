Религиозные объединения - Свобода совести и вероисповедания

Проблема преодоления правового нигилизма в нашей стране весьма актуальна и злободневна. Очевидно, потребуются еще годы, чтобы должностные лица органов государственной власти и управления, муниципальные служащие, чиновники и религиозные деятели разных уровней, в своей деятельности неукоснительно следовали требованиям Конституции России и законам. Понимание и необходимость этого в обществе имеются. Делаются и практические шаги в этом направлении. Сегодня курс религии и права (юридического религиоведения) читается во многих светских и духовных учебных заведениях, также издается обширная литература в сфере реализации свободы совести. Определенный вклад в это общее дело призвано внести и очередное издание настоящего сборника (три предыдущих издания вышли в 2001, 2006 и 2009 годах). Он содержит основные документы в сфере государственно-конфессиональных отношений, свободы совести и деятельности религиозных объединений.



Сборник состоит из семи разделов. В первом помещены нормативно-правовые акты о свободе совести и о религиозных объединениях. По объему этот раздел самый обширный и включает международные документы, федеральное законодательство, постановления Правительства РФ и Государственной Думы РФ, ведомственные нормативные акты, разъяснения и методические рекомендации федеральных органов исполнительной власти и г. Москвы. Разделы со второго по пятый охватывают обзор судебной практики и решения судов различных юрисдикций и инстанций. В частности, решения Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека, постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, постановления судов общей юрисдикции по конкретным делам.



Следующие разделы посвящены внесудебным решениям по информационным спорам и религиозной диффамации, а также религиоведческой экспертизе.

По сути, сборник охватывает все аспекты государственно-конфессиональных отношений и рассчитан на самую широкую аудиторию. Он может быть рекомендован и использован в учебном процессе.

Религиозные объединения - Свобода совести и вероисповедания - Нормативные акты - Судебная практика - Заключения экспертов

сост. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский, С. В. Чугунов; — 4-е изд., испр. и доп.

М.: Славянский правовой центр, 2012.

ISBN 978-5-906215-01-7

Религиозные объединения - Свобода совести и вероисповедания - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

РАЗЪЯСНЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Г. МОСКВЫ

2. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

3. РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ И ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ

5. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДОВ ПО КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ

6. ВНЕСУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОРАМ

7. ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Религиозные объединения - Свобода совести и вероисповедания - ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МАГАДАНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА от 21 мая 1999 года

Магаданский городской суд в составе председательствующего судьи Аршинской Т. Г. при секретаре Антоненко. С. рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Магадане дело по заявлению прокурора Магаданской области, о признании деятельности церкви «Слово жизни» противоречащей действующему законодательству и ликвидации ее,

Установил:

Прокурор Магаданской области обратился с заявлением в Магаданский городской суд, о признании деятельности церкви» Слово жизни» противоречащей действующему законодательству и ликвидации ее. Поскольку в обоснование заявленных требований прокурором были указаны систематический ущерб наносимый церковью «Слово жизни» нравственности, здоровью и семейным отношениям граждан, в том числе использование гипноза, судом для участия в деле в качестве эксперта был допущен Савенко Юрий Сергеевич.

Заявленные прокурором требования представителями церкви «Слово жизни», оспариваются.

Так как для определения достоверности заявленных прокурором требований необходимы специальные познания в области медицины, суд, с учетом мнения лиц участвующих в деле, полагает необходимым назначить по делу судебно-психиатрическую экспертизу.

Руководствуясь ст. 74, п. 5 ст. 215 ГПК РСФСР, суд Определил:

Назначить по делу по заявлению прокурора Магаданской области, о признании деятельности церкви «Слово жизни» противоречащей действующему законодательству и ликвидации ее, судебно-психиатрическую экспертизу, поставив перед ней следующие вопросы:

1. Могут ли используемые религиозными объединениями во время богослужения такие формы обрядовой практики как проповедь, музыка, исповедь, молитва, в том числе с возложением рук, оказывать какое-либо психологическое воздействие на личность?

2. Является ли использование церковью «Слово Жизни» во время богослужения таких форм религиозной практики как проповедь, пение, музыка, исповедь молитва, в том числе с возложением рук, сеансом гипноза?

3. Является ли богослужебная практика церкви «Слово жизни», включающая в себя проповедь, пение, музыку, исповедь, молитву в т.ч. с возложением рук, средством подавления воли и осознанного мышления граждан, приводящим к болезненному расстройству психической деятельности и соматического состояния личности?

4. Способствует ли религиозная практика церкви «Слово жизни» социальной реабилитации лиц, страдающих психическими заболеваниями или имеющими эмоциональную неустойчивость (агрессивность, озлобленность, повышенную возбудимость).

5. Какие формы и формулы внушения использовались в отношении прихожан и являются ли эти формы и формулы методом гипнотического воздействия?

6. Являются ли эти формулы источником побуждения людей к какой -либо деятельности?

7. Какова вероятность реализации этих формул?

8. Применялись ли указанные методы в данном случае в медицинских целях?

9. Есть ли основания утверждать, что в отношении прихожан церкви «Слово Жизни» со стороны пасторов использовалось психологическое воздействие, изменяющее способности человека понимать значение своих действий и руководствоваться ими?

10. Если да, то каков характер этого воздействия?

Проведение экспертизы поручить кандидату медицинских наук, президенту независимой психиатрической ассоциации России, Савенко Юрию Сергеевичу, предупредив об ответственности за заведомо ложное заключение и за отказ и уклонение от дачи заключения по ст.ст. 307,308 УК РФ.

В распоряжение эксперта предоставить материалы гражданского дела 2-9065\98 Магаданского городского суда, истории болезней №№ 527, 283, 393 Магаданского психоневрологического диспансера, гр. дело № 2-1461.

В судебном заседании объявить перерыв до 21 мая 1999 до 17-30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛУ О ЛИКВИДАЦИИ ЦЕРКВИ «СЛОВО ЖИЗНИ» от 21 мая 1999 года



Могут ли используемые религиозными объединениями во время богослужения такие формы обрядовой практики как проповедь, пение, музыка, исповедь, молитва, в том числе с возложением рук, оказывать какое-либо психологическое воздействие на личность?

Социальная реальность, т. е. среда, в которой все мы существуем, это одновременно и психологические воздействия, и взаимодействия, отношения и взаимоотношения. Поэтому все составляющие богослужений любых конфессий и всех религиозных объединений оказывают психологическое воздействие на личность.

А всякое психологическое воздействие изначально является внушением, т. е. непосредственно эмоциональным. Внушение — это психологическое влияние в бодрственном состоянии сознания (в отличие от гипноза),ведущее к некритичному принятию людей, событий, идей, верований, установок./.../



Среди факторов, усиливающих внушающее воздействие, соответствующие облик, убранство, одежды, украшения, интерьер, архитектура, музыка, особенно ритмичная (например, военные марши), пение, танцы, ритуалы, обряды, празднества, зрелища, большое стечение людей, т. е. целенаправленным или случайным образом организованная среда, целая система комплексных воздействий.



Таков современный научный взгляд: внушение, психологическое влияние — это универсальный, наиболее общий тип влияний на каждого человека.

Сила религиозного воздействия состоит в подключении сюда духовного фактора посредством придания определенного символического значения отдельным деталям, например, жестам, определенным движениям, тому же возложению рук, используемому во многих конфессиях, включая христианские.



Является ли использование Церковью «Слово жизни» во время богослужения таких форм религиозной практики, как проповедь, пение, музыка, исповедь, молитва, в том числе с возложением рук, сеансом гипноза?

Задать такой вопрос могли побудить два отмеченных обстоятельства: нередкие «падения» членов Церкви «Слово жизни» при возложении рук в ходе богослужений и преданность своему религиозному сообществу. Гипноз — это психотерапевтический метод внушения в особом состоянии сознания — одновременно суженном и сновидном на грани сна — бодрствования. Выделяют три уровня глубины гипноза: сонливость, каталепсию и сомнамбулизм. Ни об одном из них не было основания говорить, так как согласно всем имеющимся материалам не было ни сонливости, ни каталепсии, ни амнезии.



Только предстадией гипноза — доведенным трансом, который длится несколько секунд или минут, можно было бы попытаться объяснить «падения». Но такому объяснению соответствуют показания только одной свидетельницы, которая падала «со страхом» и «кратковременным отключением сознания». Остальные падали спокойно или с радостным чувством, без отключения сознания. Один из свидетелей даже продемонстрировал это, а два других, которые испытали на себе медицинские сеансы лечебного гипноза, подчеркивали, что это совсем разные вещи.



Таким образом, только в одном случае можно говорить о гипнотическом, а точнее, об истерическом трансе. «Падение» всех остальных соответствуют ритуальному поведению (одна из форм конформного поведения).

На видеозаписи можно отметить лишь внешние реакции. Амнезии и расстройства сознания недоступны ей. Поэтому решить, истерический транс это или ритуальное поведение, по видеозаписи нельзя, как пояснил в своих показаниях на суде врач В. А. Федоров. Остается сожалеть, что в письменном «объяснении» он не сформулировал это с той же определенностью. Здесь необходимо прояснить современное понимание гипноза, которое существенно отличается от еще недавно традиционного. Более 100 лет назад отвергнуто мнение, что гипноз — патологическое состояние, а господа психиатры пишут (и это цитируется в представлении прокурора в суд): «введение в гипнотическое состояние до уровня транса, т. е. временного болезненного расстройства психической деятельности». А вот фундаментальная «Психотерапевтическая энциклопедия» (СПб., 1999., с. 701): «Большинство психотерапевтов считают состояние гипнотического транса основным лечебным фактором, ведущим механизмом самоизлечения» и считают, что для него нет противопоказаний. Отвергнут миф о всемогуществе гипноза, для которого люди — марионетки, «зомби». Доказано, что гипноз, осуществленный насильственным недобровольным образом, без того чтобы быть в унисон с собственными глубокими устремлениями, нестоек (например, кодирование от алкоголизма). Доказано, что гипноз не может преодолеть ценностных ориентаций личности (руками сомнамбулы или с ним самим вовсе нельзя сделать все, что угодно). Доказано, что глубокий гипноз на 90% заслуга гипнотизируемого, а не гипнотизера или какого-либо особого метода. Противоречивость мыслей специалистов многочисленной литературы на эту тему связана с использованием устаревших источников, в силу перехода в течение последних 15 лет к новым представлениям в социологии, социальной психологии и социальной психиатрии, суть которых состоит, в частности, в переходе от представления о человеке как пассивном факторе к «человеку действующему» (Ален Турен). Это основное отличие нового понимания гипноза, когда не гипнотизер, и не метод, а собственные силы личности, входящей в гипноз, — решающий фактор.



Отмеченные ранее три стадии гипноза длятся не дольше 1-2 дней и не в состоянии объяснить стабильность таких сообществ, как Церковь «Слово жизни». Современная наука объясняет это совсем иначе — как интернализацию (индоктринацию). Это третий, наиболее глубокий уровень конформности, представляющий усвоение новых ценностных ориентаций, т. е. принятие религиозной доктрины или определенной идеологии.

Итак, богослужение (и все его приемы) Церкви «Слово жизни» не могут квалифицироваться как сеансы гипноза. С другой стороны, в отдельных случаях отдельные элементы гипноза могли иметь место, но лишь в тех масштабах, которые неизбежны для многих других воздействий обычной социальной среды.



Является ли богослужебная практика Церкви «Слово жизни» средством подавления воли и осознанного мышления граждан, приводящим к болезненному расстройству психической деятельности и соматического состояния личности?

Общение со свидетелями — членами Церкви «Слово жизни» в течение судебного процесса показало, что это были не безвольные, зависимые жертвы и не однотипные роботы, а активно-доброжелательные и духовно устремленные люди, чтущие христианские ценности, склонные к заботе и взаимопомощи (акции кормления голодных, поздравления обитателей домов престарелых и т. п.).

Очень характерно, что единственная свидетельница, описавшая свое «падение» во время богослужения как истерический транс, ушла из Церкви «Слово Жизни», в отличие от тех, для кого это было ритуальным поведением. Т.е., в противоположность обвинению, держит в церкви не гипнотическое воздействие, а сознательный духовный выбор.



Таким образом, религиозные практики Церкви «Слово Жизни» не подавляли ни их воли, ни осознанного мышления, о чем говорит их активный и в социальном плане достаточно (в реальных условиях) успешный образ жизни. Способствует ли религиозная практика Церкви «Слово жизни» социальной реабилитации лиц, страдающих психическими заболеваниями или имеющими эмоциональную неустойчивость (агрессивность, озлобленность, повышенную возбудимость)?

При опросе свидетелей выяснилось, что 7 из них имели в анамнезе серьезные психические расстройства (алкоголизм и наркоманию; психологические депрессивные расстройства; маниакально-депрессивный психоз). Тот факт, что они не дали обострения своего заболевания, а, наоборот, компенсировались, свидетельствует, что членство в Церкви «Слово Жизни» играет роль социально-реабилитирующего фактора.

Какие формы и формулы внушения использовались в отношении прихожан и являются ли эти формы и формулы методом гипнотического воздействия? Не существует никаких особых или принципиальных магических формул. Любой формуле может придаваться значимая символическая форма, которая и оказывается знаковой.