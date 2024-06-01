Как возникла жизнь? Для чего мы пришли в этот мир? Сложно представить себе более фундаментальные вопросы. Оба они — и о нас самих, и о наших взаимоотношениях с окружающим миром.

Казалось бы, вопрос о возникновении жизни на нашей планете относится к числу тех, что напрашиваются сами собой, однако ученые впервые задали его лишь в начале XX века. Стало быть, проблема происхождения жизни исследуется примерно одно столетие, и даже сейчас в мире насчитывается всего несколько десятков лабораторий, непосредственно занимающихся поиском ответа на этот важный вопрос.

Эта книга рассказывает о попытках ученых выяснить, как и почему на нашей планете возникла жизнь. На ее страницах представлены основные научные идеи в их развитии, а также разбор как сильных, так и слабых сторон каждой из них. Подробно проанализировать все выдвинутые теории исключительно важно хотя бы потому, что, вопреки уверениям их приверженцев, большинство из них (теорий) попросту не могут оказаться правильными. Лишь после тщательного изучения и сравнения этих гипотез мы, возможно, получим верное представление о том, как в действительности могла зародиться жизнь. В последнее время исследователи данной проблемы начали создавать что‑то вроде “теории великого объединения”, у которой есть неплохой шанс оказаться правильной, - в частности потому, что она вобрала в себя лучшее из более ранних гипотез. А ведь разгадывать все новые и новые тайны можно только на основе уже имеющегося опыта.

Майкл Маршалл - Великий квест - Гении и безумцы в поиске истоков жизни на Земле

- Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2023. - 352 с

ISBN: 978-5-17-132695-1

Майкл Маршалл - Великий квест - Содержание

Введение

Часть I. Первичная наука

Глава 1 Величайший вопрос

Глава 2 Советский вольный мыслитель

Глава 3 Сотворение в пробирке

Часть II. Странные сущности

Глава 4 Революция ДНК

Глава 5 Кристально ясно

Глава 6 Раскол

Часть III. Разрозненные, разделенные, разобщенные

Глава 7 Еще одна длинная молекула

Глава 8 Рассвет репликаторов

Глава 9 Пузырьки

Глава 10 Потребность в энергии

Глава 11 Рожденные в глубинах

Часть IV. Воссоединение

Глава 12 Зеркальные отражения

Глава 13 Возвращение пузырьков

Глава 14 Нужное количество беспорядка

Эпилог. Смысл жизни