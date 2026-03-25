Марстон - Однополые союзы и Иисусоцентричная церковь

Книга Пола Марстона «Однополые союзы и Иисусоцентричная церковь» представляет собой серьезную попытку богословского осмысления одной из самых острых тем современности через призму христоцентричного подхода. Автор ставит задачу выйти за рамки привычных идеологических лагерей — либерального и консервативного, — предлагая читателю метод исследования, ориентированный прежде всего на характер, учение и миссию Иисуса Христа. Основная идея произведения заключается в том, что церковь призвана быть местом радикального принятия и любви, где решение этических вопросов должно соотноситься с духом Евангелия, а не только с отдельными вырванными из контекста цитатами.

Содержательная часть книги детально анализирует библейские тексты, традиционно связываемые с темой гомосексуальности, помещая их в широкий контекст истории искупления. Марстон последовательно разбирает лингвистические и культурные нюансы Ветхого и Нового Заветов, проводя различие между древними практиками, которые порицали авторы Писания, и концепцией современных моногамных союзов. Автор уделяет значительное внимание герменевтике «Иисусоцентричности», утверждая, что если какая-либо интерпретация закона противоречит закону любви и милосердия, явленному во Христе, она требует пересмотра. В книге глубоко исследуется роль церковной общины как семьи, где каждый человек, независимо от его ориентации, может найти путь к святости и служению Богу.

Текст написан в строгом, аргументированном и при этом глубоко пастырском стиле, приглашающем к диалогу, а не к осуждению. Пол Марстон мастерски соединяет академический анализ с практическими вопросами церковной жизни, призывая верующих к честному и смиренному поиску истины. Работа служит фундаментальным ресурсом для лидеров общин, богословов и рядовых христиан, стремящихся понять, как сохранить верность Писанию, оставаясь при этом сострадательными и открытыми к современным вызовам. Это чтение помогает осознать, что подлинное единство церкви зиждется не на единообразии мнений по всем вопросам, а на общем центре — личности Иисуса Христа, Который пришел взыскать и спасти каждого.

Пол Марстон – Однополые союзы и Иисусоцентричная церковь

Leyland: LIFESWAY, 2006. – 242 с.

ISBN-13: 978-0-9553742-2-7

ISBN-10: 0-9553742-2-7

Пол Марстон – Однополые союзы и Иисусоцентричная церковь - Содержание

1. ПРЕДЫСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ

1.1. Введение и структура - 1.2. Определения - 1.3. Возможные основания христианской этики - 1.4. Иисусоцентричная этика и герменевтика - 1.5. Некоторые распространенные биологические утверждения - 1.6. Биология, человеческая природа и грех - 1.7. Закон и благодать - 1.8. Рассмотрение ветхого завета через крест

2. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ

2.1. Бытие 1-3 - 2.2. Бытие 19 - 2.3. Левит 18:22 и 20:13 - 2.4. Выводы

3. УЧЕНИЕ ИИСУСА И ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ

3.1. Иисус и нравственность - 3.2. Матфея 19:1-12 (и марка 10:2-12) - 3.3. Матфея 8:5-13 и луки 7:2-10 - 3.4. Выводы

4. УЧЕНИЕ ПАВЛА И ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ

4.1. 1 Коринфянам 5-9 - 4.2. Римлянам 1:26-29 - 4.3. Выводы

5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. Думали бы Иисус или Павел сегодня иначе? - 5.2. Можно ли частично изменить сексуальную этику? - 5.3. Гомосексуальные партнеры в церкви - 5.4. Христиане и активные геи в обществе

Приложение 1: Экзегетика и герменевтика

Введение - Практика Нового Завета - Недавний исторический контекст - Экзегеза - Герменевтика

Приложение 2: Гомосексуалисты и наука

Введение - Наука о гомосексуальности - Изменение ориентации - Выводы

Приложение 3: Книга левит и мужские гомосексуальные половые акты

Святость и хананеи - Книга Левит и мужские гомосексуальные половые акты - Предположения о сути совершаемых актов - «Мерзость» и «контекст религиозного поклонения» - Мерзость и комментарии - Выводы по книге Левит

Приложение 4: Изучение альтернативных толкований

Arsenokoitia - Альтернативные варианты по рим. 1:26 и далее

Приложение 5: Герменевтика - обзор исследования