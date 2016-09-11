Замысел Бога - Элмер Мартинс

В данной монографии профессор Мартинс тщательно исследует теологию Ветхого Завета, особое внимание уделяя важнейшей библейской теме — замыслу Бога о построении Его Царства на земле, как и на небе. Выделение четырех подтем соответствует структуре замысла и подкрепляется обильными ссылками на Писание, но не на доводы, содержащиеся в книгах о Библии.В этом сила данной книги. Ее содержание библейское, план изложения следует категориям Писания, а выводы совпадают с выводами авторов Библии. Более того, язык книги доступен начинающему исследователю, в то время как содержание заинтересует и зрелого ученого.

Библия для всех, Христианский университет, Санкт-Петербург, 1995

ISBN 5-7454-0043-9

Элмер Мартинс - Замысел Бога - Содержание

Часть первая - Отчетливо выраженный замысел Бога

Часть вторая - Воплощение замысла Бога: домонархический период

Часть третья - Замысел Бога подвергается испытанию: монархический период

Часть четвертая - Новое подтверждение Божьего замысла: послемонархический период

Часть пятая - Воплощение замысла Бога

Приложение

Проблемы богословия Ветхого Завета

Элмер Мартинс - Замысел Бога - Предисловие

Написание работы по теологии Ветхого Завета сравнимо с восхождением на Эверест — это вызов! Можно по-разному понимать такое сравнение, но и ученый, и искатель приключений участвуют в восхождении с одной целью: добраться до вершины, до высшей точки, с которой видно как можно дальше, и увидеть с этой вершины пейзаж во всем богатстве его величественных контуров. Чем выше удается подняться и чем большие горизонты открываются взору стоящего там, тем более изумляет его величие сотворенного Богом.

Я верю, что теология Ветхого Завета должна просто прокладывать путь к сердцу послания, центром которого является Яхве, Бог Израиля и всего мира. Эта книга является попыткой обозначить главные особенности и признаки, взятые непосредственно из Писания, и показать их связь между собою.

Я убежден, что темой, венчающей Ветхий Завет, является тема замысла Бога, замысла, который объединяет четыре составляющие: избавление, человеческое общество (народ), познание Бога и жизнь в изобилии (с избытком). Этот замысел ясно выражен при исходе, опробован и испытан во времена царей, подтвержден в послемонархический период и продолжен в Новом Завете.

Я не оспариваю методологию библейской теологии, являющуюся сейчас предметом дискуссий. Стоя перед выбором синтетического или диахронического метода, я решил объединить их, взяв понемногу от обоих. Синтетический подход представлен в рассуждениях о различных сторонах четырехгранного замысла. Нюансы изменения и развитие этих компонентов описываются диахронически на трех этапах истории Израиля (см. таблицу в конце главы X, с. 186). В результате мы имеем пример, возможно, метода продольного сечения, с недавнего прошлого пропагандируемого исследователями Ветхого Завета.

Я убежден, что поскольку Ветхий Завет является словом Божиим, то теология Ветхого Завета должна распространяться за пределы описания его содержания. Не претендуя на всесторонность, я привожу примеры такого приложения Ветхого Завета в разделах с подзаглавием «теологические размышления», которые помещаются там, где уделяется внимание каждому компоненту четырехгранного замысла.

Книга предназначена для пасторов, преподавателей, для серьезно изучающих писание, и, мне кажется, в молодых церквах включительно; для студентов колледжей, университетов и семинарий.

Мой интерес к теологии Ветхого Завета и понимание всей важности этой темы пробудились под влиянием профессоров Уильяма X. Браунли и Рольфа Книрима в Школе Клермонта в Калифорнии, но впервые я этим заинтересовался еще раньше — в семинарии, под влиянием профессора Г. В. Петерса. Поскольку я часто шел в направлении, абсолютно отличном от принятого ими, то позвольте выразить этим способным ученым-наставникам мою глубокую признательность. С благодарностью хочу отметить профессора Джона Е.Тоеуса, моего коллегу-преподавателя, за его ценную поддержку и помощь. Академический год, предоставленный Советом директоров семинарии, позволил мне общаться с учеными не только в Беркли, штат Калифорния, но и в Кембридже, в Англии (профессор Тиндэйл Хаус).

Благодаря влиянию моих студентов и испытанию ими моих идей, за десятилетие преподавания в семинарии я многократно модифицировал и усовершенствовал свои позиции и общую концепцию. Я выражаю всем мою благодарность. Особенно тем, кто в последние годы безжалостно критиковал предварительную рукопись. Большая помощь, как техническая, так и в содержательном плане, была оказана моими ассистентами: Беном Олленбургером, Джоном Фастом, Джоном Воозом и, на самом последнем этапе, Марком Кэмпбелом.

Также с благодарностью хочу отметить усердие Нэнси (миссис Ларри) Эдигер, машинистки, и помощь моей дочери Фрэнсис, как и моей жены Филлис, которые способствовали более четкому формулированию идей и своим лингвистическим опытом привнесли ясность в окончательный вариант рукописи.

Ценным приобретением для меня в ранние студенческие годы было межуниверситетское общение, и этой книгой я хочу вернуть часть долга людям, участвовавшим в том общении. Издательство Inter-Varsity Press и поныне верно традициям благожелательной и компетентной заинтересованности; я благодарю издательство за любезность и внимание.

Замысел Бога порождает интригующие размышления и вслед за этим быстро приводит человека к служению и посвящению.

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, амины (Рим. 11:33-36).

Фресно, Калифорния Сентябрь 1980 г. Элмер А. Мартинс