Книга К. Мартенса «Под крестом» — это глубоко личное и исторически значимое повествование о жизни верующих в условиях жестоких репрессий. Автор описывает путь немецких колонистов и евангельских христиан в Советском Союзе, для которых «крест» стал не только символом веры, но и реальностью повседневных страданий, тюрем и ссылок.

В центре сюжета — судьбы людей, оказавшихся в жерновах тоталитарной системы. Мартенс подробно воссоздает атмосферу 1930-х и 1940-х годов: внезапные аресты, разлуку семей, тяжелейший труд в спецпоселениях и лагерях ГУЛАГа. Однако книга фокусируется не только на трагедии, но и на духовной победе — на том, как верность Христу помогала людям сохранять человеческое достоинство и любовь к ближним даже в условиях крайнего истощения и унижения.

Особое место в мемуарах занимает тема молитвенной поддержки и «невидимой церкви», которая продолжала существовать за колючей проволокой. Автор показывает, что испытания «под крестом» очищали веру, делая её непоколебимой. Эта книга служит важным памятником мужеству тех, кто прошел через долину смертной тени, не отрекшись от своих убеждений, и оставил духовное наследие для будущих поколений.

К. Мартенс - Под крестом

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1995. - 94 с.

ISBN 5-7454-0036-6

