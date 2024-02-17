Мартин Исаак – Тайна супружества

«Тайна сия велика...», — писал апостол Павел в Еф. 5:32. Что он имел в виду? Супружество или взаимоотношения Христа и Церкви?

Из контекста мы видим: и то, и другое. Супружество, как и взаимоотношения Христа и Церкви, содержит в себе тайну. Итак — о супружестве.

Когда мы с женой вступили в брак, то думали, что хорошо знаем друг друга. Слава Богу, что Он не сразу показал, как мы ошибались! Когда мы стали жить вместе, стремясь слить свои жизни в одно целое, то обнаружили: нам крайне необходима Божья помощь!

Каждый раз, когда мы обращались к Богу, Он помогал нам решать ту или иную проблему. Он являл нам Свою славу, указывая правильный путь в очередном испытании. Всю нашу совместную жизнь мы изумляемся тому, как перед нами раскрывается тайна супружества. Направляя свой взор на Творца нашего супружества, мы видим, как «калейдоскоп» тайны постоянно сияет красотой и приносит нам радость.

Эту тайну нам не под силу понять или объяснить. Взаимообмен мужского и женского характеров создает нечто прекрасное, которое мог задумать только Бог. Чем больше супруги сосредотачиваются на Боге, тем больше будут восхищаться, какой чудесный институт супружества создал Он, и тем обильнее будут их благословения.

Сложность и одновременно простота взаимоотношений супругов только подчеркивает его тайну. По прошествии более сорока лет меня по-прежнему удивляет тайна супружества — замысловатый узор, сотканный Богом из этих взаимоотношений.

Каждый библейский союз Бог окутывает глубокой тайной. Не рассчитывайте постичь ее через год или два. На протяжении всей жизни мы будем открывать для себя премудрый Божий замысел в отношении нашего союза.

Бог сотворил Вселенную, но не разъяснил, как происходит взаимодействие космических тел. Он заложил в разум человека интерес к познанию движения Земли относительно других планет и звезд. Астрономы в своих обсерваториях могут показать вам, как взаимодействуют космические тела. А из справочника по астрономии можно узнать, где находятся звезды и планеты в любой из дней года.

Исаак Мартин – Тайна супружества

Пер. с англ. - Новоселки: Международное Господнее служение. – Ephrata: Grace Press, 2016. – 66 с.

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