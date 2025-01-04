Мартин - Исход - Книга избавления
Книга Исход — вторая книга Библии, поэтому в ней не рассказывается о начале всего сущего. Многие люди ошибочно полагают, что любая книга Библии может быть понята вне всего Писания. При этом они упускают из вида самое важное в Библии — наличие общего замысла Творца, который отчетливо проявляется во взаимосвязи между книгами.
Альфред Мартин - Исход - Книга избавления
Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 98 с.
Альфред Мартин - Исход - Содержание
Урок 1. Исход — книга избавления
Урок 2. Подготовка к избавлению
Урок 3. Суды над Египтом
Урок 4. Апофеоз суда
Урок 5. Пасха
Урок 6. По морю Чермному, как по суше
Урок 7. Дорога к Синаю
Урок 8. Святой закон Бога
Урок 9. Скиния
Урок 10. Священство
Урок 11. Отступничество и верность
Урок 12. Слава Господня наполняет скинию
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