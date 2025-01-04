Книга Исход — вторая книга Библии, поэтому в ней не рассказывается о начале всего сущего. Многие люди ошибочно полагают, что любая книга Библии может быть понята вне всего Писания. При этом они упускают из вида самое важное в Библии — наличие общего замысла Творца, который отчетливо проявляется во взаимосвязи между книгами.

Альфред Мартин - Исход - Книга избавления

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 98 с.

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