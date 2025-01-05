Класс, сидящий перед вами, сначала будет казаться вам всего лишь группой незнакомых лиц. Одни ученики вдохновят вас заинтересованным вниманием, другие обескуражат своим явным равнодушием. Позже вы хорошо узнаете своих учеников, так как будете видеть их неделю за неделей. Среди них будет и мальчик, который постоянно вертится, отвлекая своих соседей, и симпатичная юная девушка, которая с восхищением смотрит на вас, и пожилой человек, полностью поглощенный своими мыслями. Кроме того, вы должны видеть за этими лицами личности, имеющие свои особые нужды, чтобы обязательно учесть их при подготовке урока. Мальчик мог просто не успеть позавтракать, девушка на самом деле оказаться поглощенной воспоминаниями о вчерашней встрече, а пожилой мужчина — размышлениями о предстоящих ему завтра утром делах.

Книга «Как понимать учеников» предназначена показать вам, что необходимо знать своих учеников — какие они и почему, в чем они нуждаются, почему и как Слово Божье может удовлетворить их нужды.

Часть I «Как понимать своих учеников» поможет вам понять различия между детьми, юношами и взрослыми.

Часть II «Заботиться о своих учениках» покажет вам, какое место вы занимаете в общей образовательной программе церкви.

Часть III «Наставлять своих учеников» поможет вам эффективно учить и воспитывать своих учеников. Каждый раздел покажет вам, как получить больше знаний о характере и потребностях ваших учеников.

Дороти Мартин - Как понимать учеников

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 130 с.

Дороти Мартин - Как понимать учеников - Содержание

Часть I. Как понимать своих учеников

1. Как ученик думает

2. Почему люди такие разные

3. Понимать детей

4. Понимать молодежь и взрослых

Часть II. Заботиться о своих учениках

5. Церковная организация и оборудование

6. Программа деятельности церкви

Часть III. Наставлять своих учеников