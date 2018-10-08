Сороковая глава Книги пророка Исайи, с какой бы точки зрения мы ее ни рассматривали, — одна из самых красноречивых и трогательных глав Библии. Можно с уверенностью сказать, что утверждения, которые она содержит, можно найти только в Библии. По стилю изложения, живости и силе выражений она не сравнима ни с чем.

В связи с этим возникает опасность неверного отношения к этой главе: мы можем воспринимать ее с литературной или эстетической точки зрения, теряя при этом ее главный смысл. Следует четко понимать, что эта глава не задумывалась лишь как литературное произведение.

Исайя не преследовал цель написать литературный шедевр. Это был человек, водимый Святым Духом Божьим, вдохновляемый Богом и получивший особое послание свыше. Оно-то и волновало Исайю. Это послание было настолько великим и чудесным, что любой человек, понявший его суть, не смог бы скрыть восхищения и удержаться от славословия.

Именно это и произошло с Исайей. Открывшаяся истина была настолько велика, поразительна и чудесна, что для ее выражения не хватало слов. И все же Исайя смог так прекрасно изложить ее нам.

Мартин Ллойд-Джонс – Самодостаточный Бог

Харьков, БІБЛОС-АЛЬФА, 2009. — 160 с.

ISBN 996-2013-12-1

Д-р Мартин Ллойд-Джонс – Самодостаточный Бог – Содержание

1. Божье послание утешения

2. Единственный путь

3. Слава Божья

4. Несомненное спасение, могущественный Спаситель

5. Добрый Пастырь

6. «Вот Бог ваш!»

7. Мудрость Божья

8. Ответ неверию

9. Самодостаточный Бог

Д-р Мартин Ллойд-Джонс – Самодостаточный Бог – Божье послание утешения

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои» (Исайя 40:1-2).

Непосредственной целью Исайи была передача этого послания сынам Израиля. Пророку было показано, что ожидает этот народ в будущем – страдания, поражение и вавилонское пленение, – и об этом он говорил в первой части книги. Но теперь Исайя получает дополнительное послание об освобождении народа из вавилонского плена и возвращении на родину, в Иерусалим. Без сомнения, это центральная весть пророческой книги, имевшая прямое отношение к сынам Израиля и их будущему. Истинность этого пророчества подтверждена тем, что оно в точности сбылось, и остаток народа вернулся из плена. Все, желающие вернуться на родину, сделали это. В конкретном историческом смысле пророчество уже исполнилось.

Но я обращаю ваше внимание на этот отрывок по другой, также библейской, причине. Люди, читающие Писание, знают, что некоторые стихи этой главы цитируются в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, и это свидетельствует о том, что, помимо упоминания об историческом пленении сынов Израиля в Вавилоне, эти стихи содержат явное указание на грядущую Благую весть. Итак, эта глава – пророчество о событиях, которые подробно описаны на страницах Нового Завета. Именно с этой точки зрения мы и рассмотрим приведенные два стиха. К этому нас призывает и Новый Завет.

Этот отрывок самым замечательным образом выражает суть христианской веры. Он знакомит нас с некоторыми основными чертами Евангелия. Одна из самых замечательных особенностей Евангелия Иисуса Христа в том и заключается, что о нем пророчествует Ветхий Завет, а когда это пророчество исполняется, Новый Завет во всех подробностях описывает происшедшее. Очень полезно рассматривать Евангелие через призму ветхозаветных образов и символов, ибо это помогает лучше понять его суть и значение.

Эти стихи необходимо рассмотреть еще и потому, что некоторые до сих пор недопонимают Евангелие и спорят о нем. Я не устаю повторять и все больше убеждаюсь в том, что многие люди не являются христианами и годами не посещают церковь, так как имеют ложное представление о христианстве. Вместо того чтобы читать Библию, они теряются в догадках. Возможно, еще в детстве они услышали от взрослых отрицательные отзывы о христианстве и приняли их за чистую монету. Они прожили всю жизнь, недооценивая христианство и считая, что дни его сочтены, что церковь – это бесполезная структура, используемая предприимчивыми людьми для своего обогащения. Но сами они никогда серьезно не исследовали этот вопрос. В результате, встретившись с настоящим христианством, такие люди с удивлением говорят: «Я и не представлял, что христианство именно такое!» Это становится для них настоящим открытием.

Их удивление вполне понятно. Плывя по течению и слепо доверяя всему, что говорит о христианстве этот мир, истину отыскать невозможно. Как мы сможем понять суть Евангелия, если не обращаемся к самой Библии и не верим ее истинам? Действительно, о настоящем христианстве можно узнать только из этой книги. Не имеет значения, что думают люди. Мнение одного человека ничем не хуже мнения другого, но главное не то, что думает о христианстве человек, а то, что о нем говорит Библия. Итак, мы должны вернуться к Библии и к тому, что она нам сообщает. Читая и исследуя эту удивительную книгу, мы обнаружим, что через нее красной нитью проходит одно великое послание, хотя и представленное в разных местах по-разному. И здесь, в первых двух стихах этой трогательной и выразительной главы, мы сталкиваемся с некоторыми существенными элементами этого послания. Позвольте мне обозначить их.

Прежде всего необходимо понять, что Евангелие Иисуса Христа – это послание Божье. Сам Бог говорит через него, именно Он дал это послание Исайи и сказал ему: «Утешайте...» Сам Бог, всесильный Господь Бог, повелевает Исайи говорить. Почему я начинаю именно с этого и делаю на этом акцент? Потому что, не поняв этого, мы не сможем понять и всего остального. Во-первых, необходимо усвоить, что христианская жизнь и христианское спасение целиком и полностью исходят от Бога. Самая большая трагедия современного человека заключается в его неверном представлении о Боге. Все мы в той или иной степени виновны в этом, не правда ли? Нам присуще рассматривать Бога как некую личность, настроенную против нас, как строгого надзирателя, следящего за всеми нашими поступками, как всесильного деспота, который не будет удовлетворен, пока люди не упадут ему в ноги. Принято считать, что Бог получает наслаждение, порабощая и наказывая нас. Следовательно, и Бог, и религия рассматриваются большинством людей как нечто враждебное и злое. Но это извращение истины! Верить в это – значит верить в ложь.

Есть и другая категория людей. Они считают, что человек становится христианином в результате своих собственных усилий. Для них христиане – это люди, которые посвятили себя и всю свою жизнь самоусовершенствованию и, благодаря своему подвижничеству, поднялись на более высокий духовный уровень. Они посещают святые места, читают Библию и молятся, чтобы стать святыми людьми. Однажды им в голову пришла идея стать христианином, и они пытаются реализовать ее на практике и найти Бога. Но Бог оказывается таким далеким и неприступным! Как много людей придерживается именно такого взгляда на Бога! Они думают, что христианство прежде всего предполагает человеческую деятельность, и, хотя Бог далек от них, надеются в конце концов самостоятельно найти Его и познать истину.

Но и это явное заблуждение. Евангелие утверждает, что оно исходит от Бога и является результатом Божьей деятельности. Вы убедитесь в этом, открыв любую страницу Библии. В ней говорится, что первые люди – мужчина и женщина – имели святое общение с Богом, но по своему безумию восстали против Него, согрешили, и следствием этого стали страдания и мучения, которые люди переносят до сих пор. Однако вместо того чтобы сказать людям: «Что ж, вы сделали свой выбор, а теперь пожинайте его плоды», Бог говорит совершенно противоположное. Таково послание всей Библии, и вы не найдете в ней другого. Бог, Которого люди оскорбили и против Которого восстали, был настолько обеспокоен их состоянием, что Сам использовал единственно возможное средство для их спасения и искупления.

Достаточно прочитать первые главы Книги Бытие, чтобы понять, что Бог начал спасение людей сразу после их грехопадения. Он явился согрешившему Адаму и сказал: «Несмотря на ваше непослушание, Я не оставлю вас». Бог дал обетование, что семя жены поразит змея в голову, и на протяжении Ветхого Завета многократно повторял его. Одного за другим Бог посылал Своих пророков с главной вестью о том, что Он обещает искупить и спасти грешных людей. Именно такое Божье послание мы имеем и в этих стихах: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш...»

Я призываю вас внимательно читать Библию, чтобы в свете прочитанного объективно оценивать свои взгляды на христианство и Бога. Читая Ветхий Завет, вы узнаете, что сыны Израиля постоянно отступали от Бога и погибли бы окончательно, если бы Он не посещал их. Бог предостерегал их от неверных путей и не оставлял даже тогда, когда они противились Его воле. Именно на это указывает, как я уже отмечал, Исайи 40. На протяжении всего ветхозаветного периода Бог посылал Своих пророков и слуг, чтобы они передавали людям Его послание.

Вот суть этого послания: «...так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16). Сын Божий пришел в мир как младенец и прожил жизнь простого человека. Он мучился и страдал, Он даже умер на кресте. Для того и послал Его Отец, чтобы вы и я могли получить спасение, примирение с Богом и новую благословенную жизнь. Все это от Бога! Ясно ли я выражаюсь? Вы до сих пор боитесь, что Бог настроен против нас? Мой дорогой друг, только благодаря милостивому и любящему сердцу Бога мы с вами можем рассуждать о Его Евангелии. Бог, сотворивший все сущее, – Бог спасающий.

Наше спасение – это Божья инициатива и Божье дело от начала и до конца...