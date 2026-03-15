Мартин - Мать, стремящаяся к Богу

Мартин - Мать, стремящаяся к Богу
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга Лауры Мартин «Мать, стремящаяся к Богу» представляет собой сборник ежедневных духовных размышлений, предназначенных для занятых мам, которые хотят находить время для общения с Богом среди повседневных забот и обязанностей.

Автор обращается к реальным жизненным ситуациям, с которыми сталкиваются матери: воспитание детей, домашние заботы, усталость и нехватка времени. Через короткие размышления, библейские тексты и молитвы книга помогает женщинам сохранять духовное равновесие, укреплять веру и находить поддержку в Боге.

Это вдохновляющее чтение напоминает, что даже в самом насыщенном и непростом ритме жизни можно строить глубокие отношения с Богом и находить радость в служении своей семье.

Лаура Мартин - Мать, стремящаяся к Богу - Ежедневные рассуждения для занятых мам

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 132 с.

ISBN 978-1-84550-274-4

Лаура Мартин - Мать, стремящаяся к Богу - Содержание

Вступление

  • 1. Мать, которая... поклоняется

  • 2. Мать, которая... наставляет в вере

  • 3. Мать, которая... красива

  • 4. Мать, которая... утешает

  • 5. Мать, которая... пожинает

  • 6. Мать, которая... кротка

  • 7. Мать, которая... заслуживает доверия

  • 8. Мать, которая... подражает Богу

  • 9. Мать, которая... любит

  • 10. Мать, которая... достойна хвалы

  • 11. Мать, которая... идет вперед

  • 12. Мать, которая... обучает

  • 13. Мать, которая... растет в Господе

  • 14. Мать, которая... свята

  • 15. Мать, которая... смеется

  • 16. Мать, которая... проявляет терпение

  • 17. Мать, которая... покорна

  • 18. Мать, которая... доверяет

  • 19. Мать, которая... служит

  • 20. Мать, которая... советует

  • 21. Мать, которая... прощает

  • 22. Мать, которая... довольствуется имеющимся

  • 23. Мать, которая... скромна

  • 24. Мать, которая... слушает

  • 25. Мать, которая... может остановиться

  • 26. Мать, которая... молится

  • 27. Мать, которая... занята

  • 28. Мать, которая... надеется

  • 29. Мать, которая... мудра

  • 30. Мать, которая... боится Господа

Views 62
Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books