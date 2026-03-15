Мартин - Мать, стремящаяся к Богу
Книга Лауры Мартин «Мать, стремящаяся к Богу» представляет собой сборник ежедневных духовных размышлений, предназначенных для занятых мам, которые хотят находить время для общения с Богом среди повседневных забот и обязанностей.
Автор обращается к реальным жизненным ситуациям, с которыми сталкиваются матери: воспитание детей, домашние заботы, усталость и нехватка времени. Через короткие размышления, библейские тексты и молитвы книга помогает женщинам сохранять духовное равновесие, укреплять веру и находить поддержку в Боге.
Это вдохновляющее чтение напоминает, что даже в самом насыщенном и непростом ритме жизни можно строить глубокие отношения с Богом и находить радость в служении своей семье.
Лаура Мартин - Мать, стремящаяся к Богу - Ежедневные рассуждения для занятых мам
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 132 с.
ISBN 978-1-84550-274-4
Лаура Мартин - Мать, стремящаяся к Богу - Содержание
Вступление
1. Мать, которая... поклоняется
2. Мать, которая... наставляет в вере
3. Мать, которая... красива
4. Мать, которая... утешает
5. Мать, которая... пожинает
6. Мать, которая... кротка
7. Мать, которая... заслуживает доверия
8. Мать, которая... подражает Богу
9. Мать, которая... любит
10. Мать, которая... достойна хвалы
11. Мать, которая... идет вперед
12. Мать, которая... обучает
13. Мать, которая... растет в Господе
14. Мать, которая... свята
15. Мать, которая... смеется
16. Мать, которая... проявляет терпение
17. Мать, которая... покорна
18. Мать, которая... доверяет
19. Мать, которая... служит
20. Мать, которая... советует
21. Мать, которая... прощает
22. Мать, которая... довольствуется имеющимся
23. Мать, которая... скромна
24. Мать, которая... слушает
25. Мать, которая... может остановиться
26. Мать, которая... молится
27. Мать, которая... занята
28. Мать, которая... надеется
29. Мать, которая... мудра
30. Мать, которая... боится Господа
