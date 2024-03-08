Мартинович - Сектоведение
В XXI в. впервые в истории Церкви стали известны реальные масштабы распространения нетрадиционной религиозности в обществе: не менее 100 тысяч разных новых религиозных движений (далее НРД) действуют во всем мире, без учета филиалов и фронтовых организаций. Учение и религиозная практика абсолютного большинства из них никогда не подвергались богословскому анализу. Основная причина состоит не во внутренней неспособности богословской мысли к адекватному ответу НРД, но в количественном превосходстве сектантских сообществ над сектоведами. В XXI в. на каждого православного сектоведа в среднем приходится от 5 до 10 тысяч разных, никем и никогда не изучавшихся НРД — каждое со своей историей, учением, структурой и методами работы. Без погружения в профессиональное изучение сектантства эти масштабы не осознаются. Как бы то ни было, все НРД подпадают под заповедь Спасителя, данную апостолам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28:19-20), ибо предающийся ереси Царства Божия не наследует (Гал. 5:21-22).
В XXI в. преподавание курса «Сектоведение» в системе высшего духовного образования обнаруживает следующие основные проблемы.
1) Не существует единого и универсального метода дискуссии с членами всех сектантских сообществ, доступного для освоения в семинарии. Шаблонная критика не работает, а живой разговор с разными представителями одного и того же НРД может потребовать обращения к совершенно разным приемам аргументации.
2) Не существует также єдиного универсального метода работы с НРД, который можно было бы изучить в семинарии. Сектантство представляет собой сложную высокоподвижную систему, требующую индивидуального подхода и по-разному реагирующую на одни и те же воздействия. В истории сектоведения есть много примеров, когда безграмотная борьба с сектантством приводила к серьезному укреплению НРД, помогая им выйти на качественно иной уровень развития, способствуя повышению авторитета сект и их влияния в обществе.
3) В рамках стандартного курса «Сектоведение» изучается от 0,025 до 0,05 % всех реально существующих НРД.
4) Большинство сектантских сообществ, с которыми священнослужителям придется иметь дело на территории мест их будущего служения, в семинарском курсе «Сектоведение» не разбирается.
5) Какой бы набор НРД ни избирался при классической композиции курса «Сектоведения» для подробного разбора, каждое из них в отдельности и все они вместе взятые будут охватывать лишь малую долю всех реально существующих проявлений вариативности сектантства.
6) В большинстве случаев информация обо всех изучаемых НРД устаревает уже к концу обучения студента в семинарии.
Ни классические, ни новые семинарские курсы сектоведения, ни учебники не смогут в полноте решить все перечисленные проблемы. Однако это не значит, что не следует способствовать развитию сектоведческого знания, не значит, что не нужно изучать многообразие форм нетрадиционной религиозности. Фактическое сосуществование Церкви с тысячами разных НРД только на территории России, а также развитие внутри церковного сектантства подтверждают значение сектоведения как одной из важнейших дисциплин в системе духовного образования.
Мартинович В. А. – Сектоведение - Учебник бакалавра теологии
М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии, 2023. — 584 с.
ISBN 978-5-907701-49-6
Мартинович В. А. – Сектоведение – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1.
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ГЛАВА 1. СЕКТОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
- 1.1. ПОНЯТИЕ «СЕКТОВЕДЕНИЕ»
- 1.2. ШКОЛЫ СЕКТОВЕДЕНИЯ
- 1.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕКТОВЕДЕНИЯ И НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 1.4. ПРАВОСЛАВНОЕ СЕКТОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ СЕКТОВЕДЕНИЯ
- 2.1. МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ СЕКТОВЕДЕНИЯ
- 2.2. ДИСКУССИИ ВОКРУГ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
- 2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 2.4. СИСТЕМА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
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ГЛАВА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ
- 3.1. СИСТЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ .
- 3.2. ПОЯВЛЕНИЕ СЕКТ
- 3.3. ПОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТОВ
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ГЛАВА 4. ВХОД В НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- 4.1. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ НРД.
- 4.2. ТИПОЛОГИЯ ВХОДА В НРД .
- 4.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВХОД В НРД
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ГЛАВА 5. ЛИДЕРСТВО В СЕКТАХ
- 5.1. ТИПОЛОГИЯ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В НРД
- 5.2. ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И СТРУКТУРА НРД
- 5.3. ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИДЕРСТВА В НРД
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ГЛАВА 6. ЧЛЕНСТВО В НРД
- 6.1. ТИПЫ ЧЛЕНСТВА В СЕКТАХ И КУЛЬТАХ
- 6.2. ЗНАНИЕ ИСТОРИИ, УЧЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
- 6.3. «КОНТРОЛЬ СОЗНАНИЯ» И «ПРОМЫВКА МОЗГОВ»
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ГЛАВА 7. НРД И ОБЩЕСТВО
- 7.1. ОТНОШЕНИЕ НРД К ОБЩЕСТВУ
- 7.2. СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕКТАНТСТВА
- 7.3. ГРАНИЦЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ СЕКТАНТСТВА
- 7.4. ПОЛИТИКА И НРД
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ГЛАВА 8. РАЗВИТИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 8.1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 8.2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ
- 8.3. «ТРАНСФОРМАЦИИ СЕКТ В ЦЕРКВИ»
- 8.4. ПРОБЛЕМЫ, КРИЗИСЫ И РАСПАД НРД
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ГЛАВА 9. ВЫХОД ИЗ НРД
- 9.1. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД.
- 9.2. ИЗГНАНИЕ
- 9.3. ИЗЪЯТИЕ
- 9.4. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В НРД И АДАПТАЦИЯ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ
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ГЛАВА 10. ДЕСТРУКТИВНОСТЬ СЕКТАНТСТВА
- 10.1. ПОТЕНЦИАЛ ДЕСТРУКТИВНОСТИ
- 10.2. ФАКТЫ ДЕСТРУКТИВНОСТИ
- 10.3. СЕКТАНТСТВО И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕВИАЦИИ
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ГЛАВА 11. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О НРД
- 11.1. КОЛИЧЕСТВО НРД
- 11.2. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НРД
- 11.3. СООТНОШЕНИЕ ВХОДА И ВЫХОДА
ЧАСТЬ II.
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С НРД
- 1.1. ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ.
- 1.2. ПРОБЛЕМЫ ПОЛЕМИКИ С НРД
- 1.3. ОШИБКИ И ИСКАЖЕНИЯ В НРД
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ГЛАВА 2. АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ НРД
- 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 1.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ АСТРОЛОГИИ.
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ГЛАВА 3. ДВИЖЕНИЕ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
- 3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 3.2. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
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ГЛАВА 4. ВОСТОЧНЫЕ НРД
- 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 4.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ НРД
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ГЛАВА 5. КОММЕРЧЕСКИЕ НРД
- 5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 5.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КОММЕРЧЕСКИХ НРД
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ГЛАВА 6. НЕОЯЗЫЧЕСТВО
- 6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 6.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ НЕОЯЗЫЧЕСТВА
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ГЛАВА 7. УФОЛОГИЧЕСКИЕ НРД
- 7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 7.2. ИСТОРИЯ УФОЛОГИЧЕСКИХ НРД
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ГЛАВА 8. ОККУЛЬТНО-МИСТИЧЕСКИЕ НРД
- 8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 8.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ОККУЛЬТНО-МИСТИЧЕСКИХ НРД
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ГЛАВА 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НРД
- 9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 9.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТОВ
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ГЛАВА 10. ПСЕВДОНАУЧНЫЕ НРД
- 10.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 10.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПСЕВДОНАУЧНЫХ НРД
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ГЛАВА 11. ПСЕВДОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НРД
- 11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 11.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПСЕВДОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НРД
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ГЛАВА 12. САТАНИЗМ
- 12.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 12.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ САТАНИЗМА
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ГЛАВА 13. СПИРИТИЧЕСКИЕ НРД.
- 13.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 13.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ СПИРИТИЗМА
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ГЛАВА 14. УТОПИЧЕСКИЕ НРД
- 14.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 14.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ УТОПИЧЕСКИХ КУЛЬТОВ
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ГЛАВА 15. ХРИСТИАНСКИЕ СЕКТЫ
- 15.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 15.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКИХ СЕКТ
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ГЛАВА 16. ПСЕВДОХРИСТИАНСКИЕ НРД
- 16.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 16.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПСЕВДОХРИСТИАНСКИХ НРД
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ГЛАВА 17. ЦЕНТРЫ МАГИИ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВА И ГАДАНИЙ
- 17.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 17.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ЦЕНТРОВ МАГИИ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВА И ГАДАНИЙ
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ГЛАВА 18. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
- 18.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА
- 18.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ СИНКРЕТИЧЕСКИХ НРД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БИБЛИОГРАФИЯ, ПОЯСНЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НРД
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