Мартинович - Сектоведение

В XXI в. впервые в истории Церкви стали известны реальные масштабы распространения нетрадиционной религиозности в обществе: не менее 100 тысяч разных новых религиозных движений (далее НРД) действуют во всем мире, без учета филиалов и фронтовых организаций. Учение и религиозная практика абсолютного большинства из них никогда не подвергались богословскому анализу. Основная причина состоит не во внутренней неспособности богословской мысли к адекватному ответу НРД, но в количественном превосходстве сектантских сообществ над сектоведами. В XXI в. на каждого православного сектоведа в среднем приходится от 5 до 10 тысяч разных, никем и никогда не изучавшихся НРД — каждое со своей историей, учением, структурой и методами работы. Без погружения в профессиональное изучение сектантства эти масштабы не осознаются. Как бы то ни было, все НРД подпадают под заповедь Спасителя, данную апостолам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28:19-20), ибо предающийся ереси Царства Божия не наследует (Гал. 5:21-22).

В XXI в. преподавание курса «Сектоведение» в системе высшего духовного образования обнаруживает следующие основные проблемы.

1) Не существует единого и универсального метода дискуссии с членами всех сектантских сообществ, доступного для освоения в семинарии. Шаблонная критика не работает, а живой разговор с разными представителями одного и того же НРД может потребовать обращения к совершенно разным приемам аргументации.

2) Не существует также єдиного универсального метода работы с НРД, который можно было бы изучить в семинарии. Сектантство представляет собой сложную высокоподвижную систему, требующую индивидуального подхода и по-разному реагирующую на одни и те же воздействия. В истории сектоведения есть много примеров, когда безграмотная борьба с сектантством приводила к серьезному укреплению НРД, помогая им выйти на качественно иной уровень развития, способствуя повышению авторитета сект и их влияния в обществе.

3) В рамках стандартного курса «Сектоведение» изучается от 0,025 до 0,05 % всех реально существующих НРД.

4) Большинство сектантских сообществ, с которыми священнослужителям придется иметь дело на территории мест их будущего служения, в семинарском курсе «Сектоведение» не разбирается.

5) Какой бы набор НРД ни избирался при классической композиции курса «Сектоведения» для подробного разбора, каждое из них в отдельности и все они вместе взятые будут охватывать лишь малую долю всех реально существующих проявлений вариативности сектантства.

6) В большинстве случаев информация обо всех изучаемых НРД устаревает уже к концу обучения студента в семинарии.

Ни классические, ни новые семинарские курсы сектоведения, ни учебники не смогут в полноте решить все перечисленные проблемы. Однако это не значит, что не следует способствовать развитию сектоведческого знания, не значит, что не нужно изучать многообразие форм нетрадиционной религиозности. Фактическое сосуществование Церкви с тысячами разных НРД только на территории России, а также развитие внутри церковного сектантства подтверждают значение сектоведения как одной из важнейших дисциплин в системе духовного образования.

Мартинович В. А. – Сектоведение - Учебник бакалавра теологии

М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии, 2023. — 584 с.

ISBN 978-5-907701-49-6

Мартинович В. А. – Сектоведение – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1.

ГЛАВА 1. СЕКТОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 1.1. ПОНЯТИЕ «СЕКТОВЕДЕНИЕ» 1.2. ШКОЛЫ СЕКТОВЕДЕНИЯ 1.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕКТОВЕДЕНИЯ И НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 1.4. ПРАВОСЛАВНОЕ СЕКТОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ СЕКТОВЕДЕНИЯ 2.1. МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ СЕКТОВЕДЕНИЯ 2.2. ДИСКУССИИ ВОКРУГ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 2.4. СИСТЕМА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

ГЛАВА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ 3.1. СИСТЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ . 3.2. ПОЯВЛЕНИЕ СЕКТ 3.3. ПОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТОВ

ГЛАВА 4. ВХОД В НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 4.1. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ НРД. 4.2. ТИПОЛОГИЯ ВХОДА В НРД . 4.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВХОД В НРД

ГЛАВА 5. ЛИДЕРСТВО В СЕКТАХ 5.1. ТИПОЛОГИЯ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В НРД 5.2. ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И СТРУКТУРА НРД 5.3. ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИДЕРСТВА В НРД

ГЛАВА 6. ЧЛЕНСТВО В НРД 6.1. ТИПЫ ЧЛЕНСТВА В СЕКТАХ И КУЛЬТАХ 6.2. ЗНАНИЕ ИСТОРИИ, УЧЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 6.3. «КОНТРОЛЬ СОЗНАНИЯ» И «ПРОМЫВКА МОЗГОВ»

ГЛАВА 7. НРД И ОБЩЕСТВО 7.1. ОТНОШЕНИЕ НРД К ОБЩЕСТВУ 7.2. СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕКТАНТСТВА 7.3. ГРАНИЦЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ СЕКТАНТСТВА 7.4. ПОЛИТИКА И НРД

ГЛАВА 8. РАЗВИТИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 8.1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 8.2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ 8.3. «ТРАНСФОРМАЦИИ СЕКТ В ЦЕРКВИ» 8.4. ПРОБЛЕМЫ, КРИЗИСЫ И РАСПАД НРД

ГЛАВА 9. ВЫХОД ИЗ НРД 9.1. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД. 9.2. ИЗГНАНИЕ 9.3. ИЗЪЯТИЕ 9.4. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В НРД И АДАПТАЦИЯ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ

ГЛАВА 10. ДЕСТРУКТИВНОСТЬ СЕКТАНТСТВА 10.1. ПОТЕНЦИАЛ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 10.2. ФАКТЫ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 10.3. СЕКТАНТСТВО И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕВИАЦИИ

ГЛАВА 11. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О НРД 11.1. КОЛИЧЕСТВО НРД 11.2. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НРД 11.3. СООТНОШЕНИЕ ВХОДА И ВЫХОДА



ЧАСТЬ II.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С НРД 1.1. ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ. 1.2. ПРОБЛЕМЫ ПОЛЕМИКИ С НРД 1.3. ОШИБКИ И ИСКАЖЕНИЯ В НРД

ГЛАВА 2. АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ НРД 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 1.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ АСТРОЛОГИИ.

ГЛАВА 3. ДВИЖЕНИЕ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ 3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 3.2. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ

ГЛАВА 4. ВОСТОЧНЫЕ НРД 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 4.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ НРД

ГЛАВА 5. КОММЕРЧЕСКИЕ НРД 5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 5.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КОММЕРЧЕСКИХ НРД

ГЛАВА 6. НЕОЯЗЫЧЕСТВО 6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 6.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ НЕОЯЗЫЧЕСТВА

ГЛАВА 7. УФОЛОГИЧЕСКИЕ НРД 7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 7.2. ИСТОРИЯ УФОЛОГИЧЕСКИХ НРД

ГЛАВА 8. ОККУЛЬТНО-МИСТИЧЕСКИЕ НРД 8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 8.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ОККУЛЬТНО-МИСТИЧЕСКИХ НРД

ГЛАВА 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НРД 9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 9.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТОВ

ГЛАВА 10. ПСЕВДОНАУЧНЫЕ НРД 10.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 10.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПСЕВДОНАУЧНЫХ НРД

ГЛАВА 11. ПСЕВДОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НРД 11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 11.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПСЕВДОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НРД

ГЛАВА 12. САТАНИЗМ 12.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 12.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ САТАНИЗМА

ГЛАВА 13. СПИРИТИЧЕСКИЕ НРД. 13.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 13.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ СПИРИТИЗМА

ГЛАВА 14. УТОПИЧЕСКИЕ НРД 14.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 14.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ УТОПИЧЕСКИХ КУЛЬТОВ

ГЛАВА 15. ХРИСТИАНСКИЕ СЕКТЫ 15.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 15.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКИХ СЕКТ

ГЛАВА 16. ПСЕВДОХРИСТИАНСКИЕ НРД 16.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 16.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПСЕВДОХРИСТИАНСКИХ НРД

ГЛАВА 17. ЦЕНТРЫ МАГИИ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВА И ГАДАНИЙ 17.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 17.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ЦЕНТРОВ МАГИИ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВА И ГАДАНИЙ

ГЛАВА 18. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ 18.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТИПА 18.2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ СИНКРЕТИЧЕСКИХ НРД



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ