Mасинг-Делич - Упразднение смерти

Книга Айрин Масинг-Делич «Упразднение смерти» исследует одну из самых захватывающих и амбициозных идей в русской культуре конца XIX — первой половины XX века: веру в то, что человечество способно и обязано победить смерть физическими или технологическими средствами. Автор анализирует, как философские идеи Николая Федорова о «воскрешении отцов» трансформировались в литературе и стали фундаментом для специфического «мифа о спасении», в котором роль Бога берет на себя человек-творец.

Масинг-Делич прослеживает развитие этой идеи через творчество ключевых писателей: от символистов (Блок, Сологуб) до ранних советских классиков (Горький, Платонов) и деятелей «Богостроительства». Она показывает, что стремление к бессмертию в русской литературе того времени не было просто метафорой, а воспринималось как реальная эволюционная задача. В этих произведениях спасение трактуется не как небесное блаженство, а как преображение земной материи, где искусство, наука и коллективный труд объединяются для создания мира без тлена и энтропии.

Автор мастерски демонстрирует, как утопический пафос раннего советского периода был пропитан квазирелигиозными ожиданиями. Книга раскрывает трагизм и величие попыток писателей «упразднить смерть», создавая литературные миры, где человек обретает статус божества. Исследование помогает понять глубинные истоки советской утопии и то, почему тема физического бессмертия занимала центральное место в интеллектуальных спорах эпохи.

Mасинг-Делич Айрин - Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе XX века

пер. с англ. М. Абушика

СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. 464 с.

Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»

ISBN 978-1-6446931-9-3

Mасинг-Делич Айрин - Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе XX века - Содержание

Предисловие и слова благодарности

Глава 1. Введение

Глава 2. Программа спасения от смерти: причины смертности и руководство к действию

Глава 3. Некоторые общие контексты

Глава 4. Николай Федоров

Глава 5. Владимир Соловьев

Глава 6. Максим Горький. «Исповедь»

Глава 7. Федор Сологуб. «Творимая легенда»

Глава 8. Александр Блок. «Двенадцать»

Глава 9. Николай Огнев. «Евразия»

Глава 10. Николай Заболоцкий. «Столбцы» и «Торжество земледелия»

Глава 11. Две пародии

Глава 12. Заключительные замечания

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель