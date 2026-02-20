Mасинг-Делич - Упразднение смерти

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature

Книга Айрин Масинг-Делич «Упразднение смерти» исследует одну из самых захватывающих и амбициозных идей в русской культуре конца XIX — первой половины XX века: веру в то, что человечество способно и обязано победить смерть физическими или технологическими средствами. Автор анализирует, как философские идеи Николая Федорова о «воскрешении отцов» трансформировались в литературе и стали фундаментом для специфического «мифа о спасении», в котором роль Бога берет на себя человек-творец.

Масинг-Делич прослеживает развитие этой идеи через творчество ключевых писателей: от символистов (Блок, Сологуб) до ранних советских классиков (Горький, Платонов) и деятелей «Богостроительства». Она показывает, что стремление к бессмертию в русской литературе того времени не было просто метафорой, а воспринималось как реальная эволюционная задача. В этих произведениях спасение трактуется не как небесное блаженство, а как преображение земной материи, где искусство, наука и коллективный труд объединяются для создания мира без тлена и энтропии.

Автор мастерски демонстрирует, как утопический пафос раннего советского периода был пропитан квазирелигиозными ожиданиями. Книга раскрывает трагизм и величие попыток писателей «упразднить смерть», создавая литературные миры, где человек обретает статус божества. Исследование помогает понять глубинные истоки советской утопии и то, почему тема физического бессмертия занимала центральное место в интеллектуальных спорах эпохи.

Mасинг-Делич Айрин - Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе XX века

пер. с англ. М. Абушика

СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. 464 с.

Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»

ISBN 978-1-6446931-9-3

Mасинг-Делич Айрин - Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе XX века - Содержание

Предисловие и слова благодарности

  • Глава 1. Введение

  • Глава 2. Программа спасения от смерти: причины смертности и руководство к действию

  • Глава 3. Некоторые общие контексты

  • Глава 4. Николай Федоров

  • Глава 5. Владимир Соловьев

  • Глава 6. Максим Горький. «Исповедь»

  • Глава 7. Федор Сологуб. «Творимая легенда»

  • Глава 8. Александр Блок. «Двенадцать»

  • Глава 9. Николай Огнев. «Евразия»

  • Глава 10. Николай Заболоцкий. «Столбцы» и «Торжество земледелия»

  • Глава 11. Две пародии

  • Глава 12. Заключительные замечания

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель

