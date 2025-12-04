Существуют ли узнаваемые признаки того, что имело место истинное обращение? Как мы можем распознать духовное состояние ищущего или спрашивающего, которому нам довелось служить наставником? Как мы можем "проверить" вероисповедание кандидата на крещение и членство в общине?

Целый ряд текстов Библии описывают те определенные признаки обращения, которые наши предки называли "отпечатками благодати". 1-ое Послание Иоанна, например, так ясно перечисляет эти признаки, что некоторые комментаторы Библии называли главные пункты этого послания "пробами на жизнь". Римлянам 8 также описывает признаки обращения. Однако самый сжатый и легко прослеживаемый перечень отпечатков благодати, удобный для запоминания и применения в практическом пасторском служении, нам дают Деяния 2.

В современном евангелизме иногда проявляется тенденция преуменьшать грех и покаяние и говорить лишь о преимуществах и пользе Евангелия. Мы слышим о том, что людей подводили к ''приверженности к христианству", но часто они не каялись в своем грехе истинно и глубоко.

Мы наблюдаем, как людей убеждают принять решение для Христа, а затем уверяют их, что они в то же мгновение спасены, что они ''приняли Его в свою жизнь". Но действительно ли они обращены? Или сами себя сделали христианами? Для некоторых благовестников Святой Дух почти не играет роли, так как обращение стало чем-то осуществляемым самими нами!

Д-р Питер Мастерс - Семь верных признаков: Руководство для духовного наставника по признакам истинного обращения ("отпечаткам благодати")

Лондон: Метрополитан Табренакл, б.г. - 20 с.

Д-р Питер Мастерс - Семь верных признаков - Содержание