Мастерс - Вера
Книга Питера Мастерса «Вера: великие христианские истины» знакомит читателя с основными истинами христианской веры, основанными на Священном Писании. Автор последовательно раскрывает важнейшие доктрины христианства, помогая понять их значение для духовной жизни и личных отношений человека с Богом.
В книге рассматриваются такие темы, как природа Бога, грех и спасение, вера и благодать, личность и служение Иисуса Христа, а также духовная жизнь верующего. Питер Мастерс стремится ясно и доступно объяснить ключевые библейские истины, чтобы они стали понятными и применимыми в повседневной жизни.
Издание будет полезно всем, кто хочет глубже понять основы христианского учения, укрепиться в вере и лучше ориентироваться в библейском богословии.
Питер Мастерс – Вера: великие христианские истины
Пер. с англ. - Житомир: Издательский дом «Завет Христа», 2007. – 112 с.
ISBN 966-96543-1-9
Питер Мастерс – Вера: великие христианские истины – Содержание
1. Тайны души человеческой
2. Исключительные Божьи качества
3. Отраженные качества Бога сила — знание — мудрость — истина
4. Отраженные качества Бога доброта — любовь — святость — справедливость
5. Падение человека
6. Три часа темноты восемь причин и необходимые уроки
7. Новое рождение
8. Почему воскресение? Что показало воскресение Христа?
9. Пророчества о воскресении. Что показало воскресение Христа?
10. Святая Троица
Comments (1 comment)