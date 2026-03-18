Мастерс - Вера

Мастерс - Вера
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Питера Мастерса «Вера: великие христианские истины» знакомит читателя с основными истинами христианской веры, основанными на Священном Писании. Автор последовательно раскрывает важнейшие доктрины христианства, помогая понять их значение для духовной жизни и личных отношений человека с Богом.

В книге рассматриваются такие темы, как природа Бога, грех и спасение, вера и благодать, личность и служение Иисуса Христа, а также духовная жизнь верующего. Питер Мастерс стремится ясно и доступно объяснить ключевые библейские истины, чтобы они стали понятными и применимыми в повседневной жизни.

Издание будет полезно всем, кто хочет глубже понять основы христианского учения, укрепиться в вере и лучше ориентироваться в библейском богословии.

Питер Мастерс – Вера: великие христианские истины

Пер. с англ. - Житомир: Издательский дом «Завет Христа», 2007. – 112 с.

ISBN 966-96543-1-9

Питер Мастерс – Вера: великие христианские истины – Содержание

  • 1. Тайны души человеческой

  • 2. Исключительные Божьи качества

  • 3. Отраженные качества Бога сила — знание — мудрость — истина

  • 4. Отраженные качества Бога доброта — любовь — святость — справедливость

  • 5. Падение человека

  • 6. Три часа темноты восемь причин и необходимые уроки

  • 7. Новое рождение

  • 8. Почему воскресение? Что показало воскресение Христа?

  • 9. Пророчества о воскресении. Что показало воскресение Христа?

  • 10. Святая Троица

Views 40
Added 18.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

