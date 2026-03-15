Книга Питера Мастерса «Войны Иисуса Навина» посвящена библейскому повествованию о завоевании Ханаана, описанному в книге Иисуса Навина. Автор рассматривает исторический и богословский смысл этих событий, объясняя их значение в контексте Божьего плана для Израиля.
Мастерс обращается к сложным вопросам, связанным с войнами древнего Израиля, и показывает, как эти события следует понимать с точки зрения библейского откровения. Он рассматривает тему Божьего суда, послушания Богу и духовных уроков, которые можно извлечь из книги Иисуса Навина.
Книга помогает читателю глубже понять ветхозаветные тексты и увидеть их духовное значение для веры и жизни христианина. Издание будет интересно всем, кто изучает Библию и стремится лучше понять её исторический и богословский контекст.
Питер Мастерс - Войны Иисуса Навина
Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2006. — 208 с.
ISBN 966-96543-3-5
Питер Мастерс - Войны Иисуса Навина – Содержание
1. Поведение христианина. Иисус Навин, главы 1-2
2. Благословение требует святости. Иисус Навин, главы 3-6
3. Грех Ахана. Иисус Навин, глава 7
4, Нравственность Изральских войн. Иисус Навин, главы 8-10
5. Подтверждение правоты Божьей. Иисус Навин, глава 11
6. Истинная вера. Иисус Навин, главы 17-20
7. Верность и ответственность. Иисус Навин, главы 22-24
