Мастерс - Войны Иисуса Навина

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Питера Мастерса «Войны Иисуса Навина» посвящена библейскому повествованию о завоевании Ханаана, описанному в книге Иисуса Навина. Автор рассматривает исторический и богословский смысл этих событий, объясняя их значение в контексте Божьего плана для Израиля.

Мастерс обращается к сложным вопросам, связанным с войнами древнего Израиля, и показывает, как эти события следует понимать с точки зрения библейского откровения. Он рассматривает тему Божьего суда, послушания Богу и духовных уроков, которые можно извлечь из книги Иисуса Навина.

Книга помогает читателю глубже понять ветхозаветные тексты и увидеть их духовное значение для веры и жизни христианина. Издание будет интересно всем, кто изучает Библию и стремится лучше понять её исторический и богословский контекст.

Питер Мастерс - Войны Иисуса Навина

Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2006. — 208 с.

ISBN 966-96543-3-5

Питер Мастерс - Войны Иисуса Навина – Содержание

  • 1. Поведение христианина. Иисус Навин, главы 1-2

  • 2. Благословение требует святости. Иисус Навин, главы 3-6

  • 3. Грех Ахана. Иисус Навин, глава 7

  • 4, Нравственность Изральских войн. Иисус Навин, главы 8-10

  • 5. Подтверждение правоты Божьей. Иисус Навин, глава 11

  • 6. Истинная вера. Иисус Навин, главы 17-20

  • 7. Верность и ответственность. Иисус Навин, главы 22-24

Added 15.03.2026
Related Books

All Books