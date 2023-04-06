Монография иеродиакона Григория (Матрусова) посвящена самой острой и самой важной, по нашему мнению, проблеме жизнеспасительной деятельности Православной Церкви — проблеме применения церковных канонов в современных социально-общественных условиях.

Суть этой проблемы обусловлена следующими положениями и факторами:

— каноническое, или церковное право является, по единодушному утверждению выдающихся церковных ученых и иерархов, выражением догматической составляющей православного вероучения и поэтому в основе своей не может подвергаться изменениям;

— однако базовые каноны (около 780 правил) были сформулированы и соборно узаконены в первом тысячелетии в принципиально иных, нежели сейчас, условиях жизни Церкви, общества и человека, и потому немалая часть канонов в настоящее время практически не используется;

— принципы применения или неприменения канонов в современной церковной жизни неоднозначны, не универсальны, точнее, можно говорить, об отсутствии четко сформулированных алгоритмов применения церковных правил в настоящее время.

Иеродиакон Григорий - Матрусов - Каноны: правила Церкви и правила жизни - Проблемы и практика применения канонов первого тысячелетия в современной жизни Православной Церкви

М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2017. — 416 с.

ISBN 978-5-87389-065-1

Иеродиакон Григорий - Матрусов - Каноны: правила Церкви и правила жизни – Оглавление

Предисловие

Введение

Объект исследования

Предмет исследования

Современное состояние исследуемого вопроса

Новизна исследования

Методология

Структура монографии

Раздел I. Краткий обзор и анализ источников и сборников церковно-канонического права Православной Церкви

Глава I. Краткий обзор и анализ источников церковного права Православной Церкви

1.1. Первые три века

1.1.1. Новый Завет и раннехристианская письменность

1.1.2. Деятельность первых церковных соборов

1.2. Эпоха Вселенских Соборов (IV—VIII вв.)

1.2.1. Правила святых апостолов

1.2.2. Правила Вселенских Соборов

1.2.3. Правила Поместных Соборов

1.2.4. Правила святых отцов

1.3. Эпоха после Вселенских Соборов

Глава II. Краткий обзор и анализ сборников канонического права Православной Церкви

II. 1. Общие замечания

II.2. Канонические сборники в первом тысячелетии

II.2.1. «Апостольские постановления»

II.2.2. Восточные сборники

II.2.3. Западные сборники

II.2.4. Африканские сборники

II.3. Основные православные сборники канонического права во втором тысячелетии

II.3.1. Алфавитная Синтагма Матфея Властаря (Σύνταγμα κατά στοιχεῖον)

II.3.2. Пидалион (Πηδάλιον)

II.3.3. Кормчая книга

II.3.4. Афинская синтагма

II.3.5. Книга правил

II.3.6. Труды святого равноапостольного Мефодия, просветителя славян (IX в.)

Выводы I Раздела

Раздел II. Концептуально-методологический подход исследования и принципы систематизации канонов

Глава III. Концептуально-методологический подход исследования. Церковное право в структуре Православной Церкви

Глава IV. Принципы и подходы систематизации канонов

Выводы II Раздела

Раздел III. Богословские и практические проблемы использования канонов первого тысячелетия в современной жизни Православной Церкви

Глава V. Практическое значение канонов первого тысячелетия и проблемы их использования в современной жизни Православной Церкви

Глава VI. Об обязательности и неизменяемости канонов и факторах, их обусловливающих

VI.1. Богодухновенность канонов

VI.2. Паралелли между церковным правом и литургикой в отношении соблюдения их законов и норм в настоящее время

VI.3. Каноническое основание неизменности церковных правил и церковная традиция Византии

VI.4. Аллегорическое сравнение канонического наследия Православной Церкви

VI.5. Духовное значение святых канонов

Глава VII. Анализ общих причин неприменяемости некоторых канонов

VII.1. Антиномия: обязательность применения — невозможность применения церковных правил

VII.2. Теоретическое обоснование невозможности применения некоторых канонов и целесообразности изменения отдельных из них

Глава VIII. Анализ противоречий между каноническими правилами и современной практикой церковной жизни

VIII.1. Примеры расхождения церковных правил с реалиям современной церковной жизни

VIII.2. Примеры неупотребляемости канонов по историческим причинам

Глава IX. О некоторых актуальных практических вопросах канонического права в современной Православной Церкви

Глава X. О неразумном применении канонических правил (пример из современной церковной жизни)

Глава XI. Кодификация и другие направления решения насущных проблем церковного права в Православной Церкви

XI.1. Кодификация церковного права

XI.2. Другие возможные направления решения проблем церковного права

XI.3. Lacuna legis церковного законодательства Православной Церкви в начале третьего тысячелетия

Выводы III Раздела

Раздел IV. Предлагаемая систематизация канонов первого тысячелетия

Глава XII. Методологические принципы систематизации канонов на основе метода эмпирического обобщения

Глава XIII. Группа 1. Каноны, содержащие или конкретизирующие основные церковно-догматические постулаты и принципы Православия

XIII.1. Экклезиологические каноны. Церковное управление

XIII.2. Епископы. Церковный суд

XIII.3. Епархиальное управление

XIII.4. Клирики. Правила, касающиеся духовенства

ХIII.4.1. Правила дисциплинарные, касающиеся духовенства

XIII.5. Правила, касающиеся кандидатов в духовенство

XIII.6. Таинства

ХIII.6.1. Крещение

ХIII.6.2. Миропомазание

XIII.6.3 Литургия

XIII.6.4. Брак

XIII.6.4.1 Препятствия к браку

XIII.6.5. Исповедь. Покаяние

XIII.7. Охранение чистоты веры

XIII.7.1. Догматические каноны

XIII.8. Дисциплинарные каноны, касающиеся мирян

XIII.9. Общецерковные правила

ХIII.9.1. Богослужение

ХIII.9.2. Священное Писание. Священное Предание

ХIII.9.3. Священные изображения

XIII.9.4. Пост

ХIII.9.5. Церковное имущество

XIII.9.6. Пасха

XIII.10. Монашествующие

XIII.11. Церковное Право. Каноны

XIII.12. Нравственность. Основы христианской жизни

XIII.13. Храм. Алтарь

Глава XIV. Группа 2. Каноны, ныне не используемые, но требующие специального анализа возможности их применения

XIV.1 Группа 2.А. Каноны, в которых заложен тот или иной важный канонический или экклезиологический принцип

XIV.1.1. Дисциплина. Нравственность

XIV.1.2. Литургика

XIV 1.3. Охранение чистоты веры

XIVI.4. Клирики

XIVI.5. Церковное устройство. Церковное управление

XIVI.6. Монахи

XIVI.7. Крещение

XIV.1.8. Миряне

XIVI.9. Храм. Церковное имущество

XIVI. 10. Общие

XIV.1.11. Церковная молитва. Причастие

XIVI.12. Воссоединение с Православием

XIV.1.13. Пост

XIV.1.14. Покаяние

XIV.1.15. Церковный суд

XIVI. 16. Брак

XIV.2. Группа 2.Б. Каноны, являющиеся источником для консультации по разным вопросам церковной жизни

XIV.2.1. Духовенство

XIV.2.2. Монашествующие

XIV.2.3. Дисциплинарные каноны

XIV.2.3.1. Дисциплина мирян

XIV.2.3.2. Дисциплина монашествующих

XIV.3. Группа 2.В. Каноны, применение которых возможно или желательно восстановить

Глава XV. Группа 3. Каноны, не употребляемые в современной Православной Церкви из-за их неактуальности

XV.1. Изменившиеся исторические и социальные условия

XV.2. Дисциплинарные каноны, имеющие исторический характер

XV.3. Охранение веры

XV.4. Другие причины. Позднейшие нормы изменяют норму

XV.5. Литургика

XV.6. Клирики

XV.7. Монашествующие

XV.8. Крещение

XV.9. Брак

XV.10. Церковное имущество

XVII. Церковное управление

XV.12. Церковный суд

XV.13. Раскольники. Еретики

XV.14. Имеющие частный, исторический характер

Выводы IV Раздела

Заключение

Сокращения

Библиография

Приложение 1. Пример систематизации канонов на основании принадлежности к разным «сферам жизнедеятельности» Церкви

Приложение 2. Указатель канонов: нахождение канонов в IV Разделе монографии

Именной указатель