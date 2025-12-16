Матрусов - Вечный король Норвегии

В конце июня 2003 года в глубинке Норвегии, на полпути из Осло в Тронхейм, в горах, в удивительно красивом местечке Фолдал состоялось освящение небольшой деревянной часовни в честь святого Олава Харальдссона, норвежского конунга, просветителя и покровителя Норвегии. Затем была совершена Божественная Литургия. На торжествах присутствовали норвежцы и русские, прихожане русского православного прихода города Осло, гости из Швеции, представители государственной (протестантской) церкви Норвегии.

Автору этих строк посчастливилось присутствовать на этих торжествах... Было ощущение, что происходит что-то необычное... Но ощущение праздника, причём в большей степени, чем у меня, было, наверное, у всех прихожан-норвежцев, которым имя конунга Олава знакомо с детства.

И это не удивительно. В самой Норвегии государственной религией является лютеранство, в котором, как известно, почитание святых или отсутствует, или сведено к минимуму. Поэтому за исключением немногочисленных католических общин здесь нет места для церковного почитания своего национального святого.

Но с именем святого Олава связан не один парадокс, не одна тайна: их много — неразрешённых, вызывающих недоумение, удивление или просто непонимание. Среди них — отношение к Олаву Харальдссону в Норвегии, причём как официальное, так и неофициальное.

Григорий (Матрусов), иером. - Вечный король Норвегии - Святой благоверный князь Олав — просветитель Норвегии

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. — 416 с. (Библиотека христианской литературы; т. 5) ISBN 978-5-907449-39-8

Григорий (Матрусов), иером. - Вечный король Норвегии - Содержание