Матрусов - Вечный король Норвегии
В конце июня 2003 года в глубинке Норвегии, на полпути из Осло в Тронхейм, в горах, в удивительно красивом местечке Фолдал состоялось освящение небольшой деревянной часовни в честь святого Олава Харальдссона, норвежского конунга, просветителя и покровителя Норвегии. Затем была совершена Божественная Литургия. На торжествах присутствовали норвежцы и русские, прихожане русского православного прихода города Осло, гости из Швеции, представители государственной (протестантской) церкви Норвегии.
Автору этих строк посчастливилось присутствовать на этих торжествах... Было ощущение, что происходит что-то необычное... Но ощущение праздника, причём в большей степени, чем у меня, было, наверное, у всех прихожан-норвежцев, которым имя конунга Олава знакомо с детства.
И это не удивительно. В самой Норвегии государственной религией является лютеранство, в котором, как известно, почитание святых или отсутствует, или сведено к минимуму. Поэтому за исключением немногочисленных католических общин здесь нет места для церковного почитания своего национального святого.
Но с именем святого Олава связан не один парадокс, не одна тайна: их много — неразрешённых, вызывающих недоумение, удивление или просто непонимание. Среди них — отношение к Олаву Харальдссону в Норвегии, причём как официальное, так и неофициальное.
Григорий (Матрусов), иером. - Вечный король Норвегии - Святой благоверный князь Олав — просветитель Норвегии
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. — 416 с. (Библиотека христианской литературы; т. 5) ISBN 978-5-907449-39-8
Григорий (Матрусов), иером. - Вечный король Норвегии - Содержание
- Предисловие. «Вечный король Норвегии»
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Введение
- 1. В поисках исторической правды
- 2. Источники и литература. Историография
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Глава I. Христианство в Скандинавии и Норвегии до святого Олава
- 1. Христианство в Европе в XI веке (Европа и Норвегия на рубеже тысячелетий. Викинги)
- 2. Христианство в Скандинавии (Особенности и этапы христианизации, Дания, Швеция, Исландия)
- 3. Христианство в Норвегии до св. Олава (Хронология, Святой Ансгарий, Святая Суннива, Хокон Добрый, Олав Трюггвасон)
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Глава II. Жизненный путь святого Олава
- 1. Жизнь св. Олава до принятия Христианства (Предки, Рождение и воспитание, Олав — викинг, на службе у европейских королей)
- 2. Принятие св. Олавом Христианства. Крещение Норвегии (Крещение святого конунга, Возвращение, Крещение страны, Миссионерские труды и устроение церковной жизни, Законодательство, Отношения со Швецией)
- 3. Кончина св. Олава (Противники, Бегство, Пребывание на Руси, Возвращение, Битва при Стиклестаде, Прославление)
- 4. Конунг Олав — черты святости (Благочестивая жизнь, Прижизненные чудеса)
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Глава III. Плоды трудов святого Олава
- 1. Почитание св. Олава в Норвегии по его кончине (Чудеса, Всенародное почитание, Отношение в наше время)
- 2. Норвегия — единое государство
- 3. Почитание св. Олава за пределами Норвегии (Скандинавия, Британские острова, другие страны Европы)
- 4. Православное почитание св. Олава в России и на его родине (Церковь св. Олава в Новгороде)
- 5. Современные свидетельства чудесной помощи
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Глава IV. Насущные церковные вопросы и задачи в связи с почитанием святого Олава
- 1. Почитание и канонизация святых в Православной Церкви (Актуальность вопроса почитания святых неразделённой Церкви, Принципы канонизации, Святые неразделённой Церкви X–XI вв.)
- 2. О целесообразности и своевременности православной канонизации св. Олава (Представитель православной святости, Позиция западных исследователей, Пути разрешения недоумений)
- Заключение
- Библиография
- Список терминов
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Приложение № 1. Богослужебные тексты
- А. Тропарь и кондак св. Олаву
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Приложение № 2. Современные свидетельства чудесной помощи святого Олава
- А. Чудо в Санкт-Петербурге
- Б. Помощь св. Олава в Москве
- Приложение № 3. Некоторые выдающиеся западные святые неразделённой Церкви
- Приложение № 4. День памяти святого Олава в Выборге
Большое спасибо!