Катакомбами назывались подземные ходы и обширные помещения в Риме, Париже, Неаполе, Флоренции и в других городах, обустроенные первыми христианами во время гонений. Настенная живопись и надписи служат источниками ценных сведений о верованиях и обрядах христианских общин в первые века нашей эры.

Стены и потолки этих древних сооружений украшались символическими образами на темы Ветхого и Нового Заветов. Первые христиане получали в катакомбах Святое Крещение, принимали Святую Евхаристию, слушали поучения своих пастырей, праздновали дни памяти мучеников.

Здесь они духовно укреплялись при виде памятников веры и страданий своих предков. Речь в этой книге пойдет о самых известных из катакомб — Римских. Они были колыбелью Римской Церкви, о вере которой свидетельствовал святой апостол Павел. Издание подготовлено по труду известного в конце XIX века духовного писателя, магистра Санкт-Петербургской академии и переводчика святоотеческого наследия протоиерея Павла Матвеевского (1828—1900).

Текст печатается по: Матвеевский П.А. Катакомбы. Санкт-Петербург, Типография духовного журнала «Странник», 1867.

протоиерей Матвеевский Павел - Катакомбы

М.: Сибирская Благозвонница, 2012. — 60, [4] с.

ISBN 978-5-91362-519-9

Павел Матвеевский - Катакомбы - Из книги

Предметы, найденные в древних гробницах и около них, весьма значительны как с точки зрения истории, так и искусства, и имеют отношение или к вере или просто к жизни первых верующих. Эти драгоценные остатки древности сохранялись в катакомбах более

пятнадцати веков, чтобы свидетельствовать нам о давно минувших временах.