Матвеевский - Катакомбы
Катакомбами назывались подземные ходы и обширные помещения в Риме, Париже, Неаполе, Флоренции и в других городах, обустроенные первыми христианами во время гонений. Настенная живопись и надписи служат источниками ценных сведений о верованиях и обрядах христианских общин в первые века нашей эры.
Стены и потолки этих древних сооружений украшались символическими образами на темы Ветхого и Нового Заветов. Первые христиане получали в катакомбах Святое Крещение, принимали Святую Евхаристию, слушали поучения своих пастырей, праздновали дни памяти мучеников.
Здесь они духовно укреплялись при виде памятников веры и страданий своих предков. Речь в этой книге пойдет о самых известных из катакомб — Римских. Они были колыбелью Римской Церкви, о вере которой свидетельствовал святой апостол Павел. Издание подготовлено по труду известного в конце XIX века духовного писателя, магистра Санкт-Петербургской академии и переводчика святоотеческого наследия протоиерея Павла Матвеевского (1828—1900).
Текст печатается по: Матвеевский П.А. Катакомбы. Санкт-Петербург, Типография духовного журнала «Странник», 1867.
протоиерей Матвеевский Павел - Катакомбы
М.: Сибирская Благозвонница, 2012. — 60, [4] с.
ISBN 978-5-91362-519-9
Павел Матвеевский - Катакомбы - Из книги
Предметы, найденные в древних гробницах и около них, весьма значительны как с точки зрения истории, так и искусства, и имеют отношение или к вере или просто к жизни первых верующих. Эти драгоценные остатки древности сохранялись в катакомбах более
пятнадцати веков, чтобы свидетельствовать нам о давно минувших временах.
пятнадцати веков, чтобы свидетельствовать нам о давно минувших временах.
Это — камни с резьбою, тарелки, кольца с печатями, похороненные с почившими вазы, лампы, украшения гробниц, даже орудия мучений и сосуды, еще с остатками крови мучеников. Большое число их принадлежит известной эпохе, предшествующей времени правления Константина Великого, когда христиане, с окончанием гонений, уже не имели более нужды скрываться в подземельях; а иные — одеждою лиц, представленных на них, стилем украшений, характером надписей — определенно обозначали свое время и доставляли важные данные для изучения других памятников. Но кроме древности, многие остатки, найденные в катакомбах, отличаются удачным художественным исполнением и доказывают еще раз ту мысль, что искусство, с появлением христианства, не было в упадке.
Спасибо!