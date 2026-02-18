Матышак - Греческие и римские мифы

Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

Античные мифы — это не просто пыльные легенды прошлого, это операционная система современного воображения. Филипп Матышак проводит читателя по залам Олимпа и полям сражений Трои, показывая, как истории о Прометее, Пандоре и Одиссее переродились в образах современных киногероев и виртуальных миров.

Автор исследует, почему сюжеты, созданные тысячи лет назад, до сих пор остаются непревзойденными образцами сторителлинга.

Филипп Матышак - Греческие и римские мифы : От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара»

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 272 c. : ил.

ISBN 978-5-00169-111-2

Филипп Матышак - Греческие и римские мифы : От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара» - Содержание

  • Введение

  • Глава 1 В самом начале: четыре шага от Хаоса до Космоса

  • Глава 2 Дети Пандоры: история людей

  • Глава 3 Великие боги: первое поколение

  • Глава 4 Олимп: следующее поколение

  • Глава 5 Малые боги, волшебные существа и предки-герои

  • Глава 6 Герои и их приключения

  • Глава 7 Золотой век мифологии

  • Глава 8 Троянская война

  • Глава 9 Возвращение домой

Комментарии

Рекомендуемая литература

Переводы источников

Указатель

Views 74
Added 18.02.2026
Author brat lexmak
