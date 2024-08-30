Майер Михаэль - Мистерии и мифы Египта и Греции - Тайное Тайных

Известный немецкий врач, музыкант и герметист Михаэль Майер Гольштинский (Michael Maierus Holsatus) родился в 1569 году в Киле (Рендсбурге?). С 1587 года он изучал иностранные языки, риторику и медицину, сначала в университете Ростока, а затем в Виадрине — старинном университете Франкфурта-на-Одере. В 1593-1594 годах друг отца Майера Маттиас Карнариус — будущий лейб-медик замка Готторф — посоветовал Майеру отправиться к Балтийскому морю, чтобы получше узнать лекарственные травы. О том, где именно побывал Майер, вступив «на древнюю природную тропу», к сожалению, справок не сохранилось.

Познакомившись с целебными травами, Майер продолжил образование в Падуе, однако вскоре из-за дуэли он был вынужден покинуть Италию. В результате защита звания доктора медицины состоялась в Базеле, где Майер блестяще выступил с речью об эпилепсии.

В 1608 году Майер открыл частную медицинскую практику в Ростоке, но уже через полгода перебрался в Прагу, чтобы искать покровительства именитого поклонника алхимического искусства — императора Рудольфа Второго. На самом деле Рудольф Второй был страстным «учеником Меркурия» и призвал к своему двору не менее дюжины прославленных алхимиков. Правда, тогда алхимия не считалась чем-то сверхъестественным и оторванным от жизни, а, напротив, органично вплеталась в свод естественных наук.

Майер не был сразу принят императором, и, возможно, чтобы обратить на себя внимание, в 1609 году он напечатал труд «De medicina regia et vere heroica, Coelidonia». Книгу Майер не счёл нужным продавать. Вместо этого он раздал экземпляры друзьям и послал один в подарок императору. Успех не заставил себя долго ждать: Рудольф Второй сделал его своим лейб-медиком и личным секретарём, а спустя ещё некоторое время объявил пфальцграфом с правом передачи дворянства по наследству. Такие привилегии не давали денег, но зато предоставляли Майеру свободу— отныне он принадлежал самому себе и не был прикреплён к конкретной земле.

После смерти Рудольфа Второго Майер уехал в Амстердам. Затем он послал «рождественское приветствие» английскому королю Якову Первому, который также слыл человеком, весьма сведущим в тайных искусствах.

А в 1614 году в Лондоне вышло первое фундаментальное сочинение самого Михаэля Майера, называвшееся «Arcana Arcanissima» — «Тайное Тайных».

Надо сказать, что «Тайное Тайных»— очень необычный трактат, представляющий собой редкий компендиум аллегорических сказаний Древнего Египта и Греции. В нём Майер собрал наиболее распространённые мифы и легендарные образы, прославившие Античность как время расцвета эпоса и зарождения многих мистических течений. Что же такое мифы? Этим вопросом задаётся Майер по ходу своего повествования и вскоре приходит к заключению: они есть не что иное, как иносказательное описание стадий Великого Делания, уходящего корнями в египетскую традицию.

Последовательно, шаг за шагом, Майер приближается к разгадке тайн, скрывающихся под покровом народных преданий и поэтических творений. Попутно Майер также разоблачает некоторых вошедших в историю персонажей как нереальных и придуманных древними мудрецами специально для того, чтобы донести до потомков сакральные знания.

Майер, Михаэль - Мистерии и мифы Египта и Греции: Тайное Тайных

Пер. со средневековой латыни и комментарии И.А. Егоровой.

М.: Грифон, 2015. — 184 с.

ISBN 978-5-98862-253-6

Майер, Михаэль - Мистерии и мифы Египта и Греции: Тайное Тайных - Содержание частей трктата