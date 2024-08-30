Майер Михаэль - Мистерии и мифы Египта и Греции - Тайное Тайных
Известный немецкий врач, музыкант и герметист Михаэль Майер Гольштинский (Michael Maierus Holsatus) родился в 1569 году в Киле (Рендсбурге?). С 1587 года он изучал иностранные языки, риторику и медицину, сначала в университете Ростока, а затем в Виадрине — старинном университете Франкфурта-на-Одере. В 1593-1594 годах друг отца Майера Маттиас Карнариус — будущий лейб-медик замка Готторф — посоветовал Майеру отправиться к Балтийскому морю, чтобы получше узнать лекарственные травы. О том, где именно побывал Майер, вступив «на древнюю природную тропу», к сожалению, справок не сохранилось.
Познакомившись с целебными травами, Майер продолжил образование в Падуе, однако вскоре из-за дуэли он был вынужден покинуть Италию. В результате защита звания доктора медицины состоялась в Базеле, где Майер блестяще выступил с речью об эпилепсии.
В 1608 году Майер открыл частную медицинскую практику в Ростоке, но уже через полгода перебрался в Прагу, чтобы искать покровительства именитого поклонника алхимического искусства — императора Рудольфа Второго. На самом деле Рудольф Второй был страстным «учеником Меркурия» и призвал к своему двору не менее дюжины прославленных алхимиков. Правда, тогда алхимия не считалась чем-то сверхъестественным и оторванным от жизни, а, напротив, органично вплеталась в свод естественных наук.
Майер не был сразу принят императором, и, возможно, чтобы обратить на себя внимание, в 1609 году он напечатал труд «De medicina regia et vere heroica, Coelidonia». Книгу Майер не счёл нужным продавать. Вместо этого он раздал экземпляры друзьям и послал один в подарок императору. Успех не заставил себя долго ждать: Рудольф Второй сделал его своим лейб-медиком и личным секретарём, а спустя ещё некоторое время объявил пфальцграфом с правом передачи дворянства по наследству. Такие привилегии не давали денег, но зато предоставляли Майеру свободу— отныне он принадлежал самому себе и не был прикреплён к конкретной земле.
После смерти Рудольфа Второго Майер уехал в Амстердам. Затем он послал «рождественское приветствие» английскому королю Якову Первому, который также слыл человеком, весьма сведущим в тайных искусствах.
А в 1614 году в Лондоне вышло первое фундаментальное сочинение самого Михаэля Майера, называвшееся «Arcana Arcanissima» — «Тайное Тайных».
Надо сказать, что «Тайное Тайных»— очень необычный трактат, представляющий собой редкий компендиум аллегорических сказаний Древнего Египта и Греции. В нём Майер собрал наиболее распространённые мифы и легендарные образы, прославившие Античность как время расцвета эпоса и зарождения многих мистических течений. Что же такое мифы? Этим вопросом задаётся Майер по ходу своего повествования и вскоре приходит к заключению: они есть не что иное, как иносказательное описание стадий Великого Делания, уходящего корнями в египетскую традицию.
Последовательно, шаг за шагом, Майер приближается к разгадке тайн, скрывающихся под покровом народных преданий и поэтических творений. Попутно Майер также разоблачает некоторых вошедших в историю персонажей как нереальных и придуманных древними мудрецами специально для того, чтобы донести до потомков сакральные знания.
Майер, Михаэль - Мистерии и мифы Египта и Греции: Тайное Тайных
Пер. со средневековой латыни и комментарии И.А. Егоровой.
М.: Грифон, 2015. — 184 с.
ISBN 978-5-98862-253-6
Майер, Михаэль - Мистерии и мифы Египта и Греции: Тайное Тайных - Содержание частей трктата
- Часть I. Египетские иероглифы. Об иероглифических богах Египта, Осирисе, Изиде, Меркурии, Вулкане, Тифоне и т.д. Об удивительных деяниях царей, характеристиках животных (каждого в отдельности), памятниках и многом другом.
- Часть II. О древнегреческих иероглифах и в первую очередь о наиболее явных золотых аллегориях. О греческих аллегориях, в частности тех, которые касаются золота (Золотое руно Ясона, золотые яблоки Гесперид и прочие) и иллюстрируют способ получения Золотого Лекарства.
- Часть III. О золотой, или философской, или химико-медицинской генеалогии богов и богинь.
- Часть IV. О празднествах и священных обрядах и, конечно же, о состязаниях и игрищах, которые устраивались в честь Сакральной Науки.
- Часть V. О деяниях Геркулеса, демонстрирующих Священное Искусство.
- Часть VI. О Троянском походе, а также о том, почему пала Троя. Об уловках Улисса, связанных с Троянской войной.
почти через 10 лет вышла книга Майера - продолжение - часть III - надеюсь, она будет у нас в клубе