Майер - Семь секретов счастливой семьи
Почему в одних семьях царит атмосфера поддержки и радости, а в других — постоянное напряжение и холод? Пол и Ричард Майеры, авторитетные врачи-психиатры и христианские консультанты, утверждают: счастье — это не лотерея, а результат применения конкретных принципов.
Книга «Семь секретов счастливой семьи» — это квинтэссенция многолетнего клинического опыта авторов. Они объединяют глубокие знания человеческой психики с незыблемыми библейскими истинами. В отличие от популистских советов, Майеры предлагают системный подход: как наладить здоровое общение, правильно расставить приоритеты между работой и домом, воспитать уверенных в себе детей и преодолеть кризисы.
Эти «секреты» доступны каждому, но часто игнорируются в суете будней. Книга станет отличным пособием для тех, кто хочет не просто «сохранить брак», а превратить свою семью в место силы и душевного здоровья. Это профессиональный рецепт гармонии, выписанный верующими врачами.
Пол Майер, Ричард Майер – Семь секретов счастливой семьи
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2001. – 100 с.
ISBN 5-7454-0547-3
Пол Майер, Ричард Майер – Семь секретов счастливой семьи – Содержание
Вступление
Глава первая. Духовная основа
Глава вторая. Истинная любовь
Глава третья. Общение на уровне внутренних чувств
Глава четвертая. Воспитание
Глава пятая. Последовательность
Глава шестая. Подавайте пример
Глава седьмая. Правильное распределение семейных обязанностей
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