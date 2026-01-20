Почему в одних семьях царит атмосфера поддержки и радости, а в других — постоянное напряжение и холод? Пол и Ричард Майеры, авторитетные врачи-психиатры и христианские консультанты, утверждают: счастье — это не лотерея, а результат применения конкретных принципов.

Книга «Семь секретов счастливой семьи» — это квинтэссенция многолетнего клинического опыта авторов. Они объединяют глубокие знания человеческой психики с незыблемыми библейскими истинами. В отличие от популистских советов, Майеры предлагают системный подход: как наладить здоровое общение, правильно расставить приоритеты между работой и домом, воспитать уверенных в себе детей и преодолеть кризисы.

Эти «секреты» доступны каждому, но часто игнорируются в суете будней. Книга станет отличным пособием для тех, кто хочет не просто «сохранить брак», а превратить свою семью в место силы и душевного здоровья. Это профессиональный рецепт гармонии, выписанный верующими врачами.

Пол Майер, Ричард Майер – Семь секретов счастливой семьи

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2001. – 100 с.

ISBN 5-7454-0547-3

Пол Майер, Ричард Майер – Семь секретов счастливой семьи – Содержание

Вступление