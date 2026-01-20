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Майер - Семь секретов счастливой семьи

Майер - Семь секретов счастливой семьи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Почему в одних семьях царит атмосфера поддержки и радости, а в других — постоянное напряжение и холод? Пол и Ричард Майеры, авторитетные врачи-психиатры и христианские консультанты, утверждают: счастье — это не лотерея, а результат применения конкретных принципов.

Книга «Семь секретов счастливой семьи» — это квинтэссенция многолетнего клинического опыта авторов. Они объединяют глубокие знания человеческой психики с незыблемыми библейскими истинами. В отличие от популистских советов, Майеры предлагают системный подход: как наладить здоровое общение, правильно расставить приоритеты между работой и домом, воспитать уверенных в себе детей и преодолеть кризисы.

Эти «секреты» доступны каждому, но часто игнорируются в суете будней. Книга станет отличным пособием для тех, кто хочет не просто «сохранить брак», а превратить свою семью в место силы и душевного здоровья. Это профессиональный рецепт гармонии, выписанный верующими врачами.

Пол Майер, Ричард Майер – Семь секретов счастливой семьи

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2001. – 100 с.

ISBN 5-7454-0547-3

Пол Майер, Ричард Майер – Семь секретов счастливой семьи – Содержание

Вступление

  • Глава первая. Духовная основа

  • Глава вторая. Истинная любовь

  • Глава третья. Общение на уровне внутренних чувств

  • Глава четвертая. Воспитание

  • Глава пятая. Последовательность

  • Глава шестая. Подавайте пример

  • Глава седьмая. Правильное распределение семейных обязанностей

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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