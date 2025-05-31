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Майер-Шенбергер - Большие данные

Майер-Шенбергер - Большие данные
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, History, Sociology Political Science
Любимая тема фантастической литературы прошлого века - «каким будет тот момент в будущем, когда машины станут умнее человека?». Кажется, мы сами не заметили, что уже живем в этом будущем. Сегодня человек может с помощью машины справляться с задачами, которые раньше считались практически неразрешимыми. В этой книге приводятся десятки примеров таких задач — от опережающего обнаружения зарождающихся эпидемий до профилактики тяжких преступлений. Многие из приведенных примеров поражают воображение и кажутся настоящей фантастикой!
Но самое интересное в этой книге - рассказ о том, почему ранее неразрешимые задачи сегодня становятся объектом внимания математиков и компьютерщиков. Авторы рисуют картину, как множество больших и маленьких вычислительных устройств, которыми наполнен современный мир, ежесекундно генерируют гигантские массивы цифровой информации. И как эта информация, собранная вместе и проанализированная с помощью современных высокопроизводительных компьютеров, позволяет получить качественно новое понимание того, что содержит эта информация. И как в конечном счете это позволяет отвечать на вопросы, которые раньше не имели ответов.
«Большие данные» — это масса новых задач, касающихся общественной безопасности, глобальных экономических моделей, неприкосновенности частной жизни, устоявшихся моральных правил, правовых отношений человека, бизнеса и государства. Похоже, что в ближайшем будущем нам всем придется столкнуться с фантастическим уровнем прозрачности всей нашей жизни, действий и поступков. Этические вопросы, возникающие в связи с этим, в книге отчасти сформулированы, как и возможные ответы на них, однако только жизнь покажет, насколько правильно мы видим все риски и проблемы.

Виктор Майер-Шенбергер - Большие данные - Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим

- М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 240 с.
ISBN: 978-5-91657-936-9

Виктор Майер-Шенбергер - Большие данные - Содержание

  • Глава 1. Наше время
  • Глава 2. Больше данных
  • Глава 3. Беспорядочность
  • Глава 4. Корреляция
  • Глава 5. Датификация
  • Глава 6. Ценность
  • Глава 7. Последствия
  • Глава 8. Риски
  • Глава 9. Контроль
  • Глава 10. Что дальше?
Views 199
Rating 4.9 / 5
Added 31.05.2025
Author brat Vasil
Rate this publication:
4.9/5 (5)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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