Майерс - Бог для нас

Книга Стивена Майерса «Бог для нас: Заветное богословие в Писании» представляет собой фундаментальный труд, посвященный исследованию федерального богословия (или богословия завета). Автор ставит целью показать, что завет является центральной линзой, сквозь которую необходимо рассматривать всё божественное откровение и историю искупления.

Майерс определяет богословие завета как изучение неизменной цели Бога приблизить к Себе народ через заветные взаимоотношения. В книге завет рассматривается одновременно и как договор (с обязанностями и наградами), и как взаимоотношение (связывающее стороны воедино). Автор последовательно проводит читателя через всю библейскую историю — от «совета мира» и «завета дел» до «завета благодати», раскрывающегося в заветах с Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и достигающего полноты в Новом завете.

Майерс С. - Бог для нас - Заветное богословие в Писании

Минск: ЧУП «Издатель Вараксин», 2026. — 400 с.
ISBN 978-985-7360-42-0

Майерс С. - Бог для нас - Содержание

Книга содержит подробный разбор библейской терминологии, объясняющий нюансы Божественного взаимодействия с человеком:

  • Ветхозаветный контекст (берит): Анализ еврейского слова $берит$, которое используется как для человеческих союзов, так и для всевластных Божьих установлений. Особое внимание уделяется глаголам:

    • карат: «рассекать» завет (заключение или обновление).

    • хеким: «подтверждать» или продлевать уже существующий союз.

    • натан: «даровать» завет как милостивый акт Бога.

  • Греческая терминология (диатхэкэ): Обоснование выбора слова диатхэкэ вместо сюнтхэкэ в Септуагинте и Новом Завете. Автор подчеркивает, что диатхэкэ лучше передает одностороннюю инициативу Бога и «завещательный» характер Его дара.

  • Практическое применение: Исследование того, как понимание завета влияет на жизнь современной церкви и личные отношения верующего с Богом.

Related Books

All Books