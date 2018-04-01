Майорова - Женщины в эпоху Крестовых походов
Роль женщин в истории Крестовых походов очерчивалась всегда до обидного скудно. Между тем многие женщины покинули Европу и устремились к Святому граду, разделяя со своими спутниками не только духовные порывы, но и все трудности и опасности пути. Историки лишь вскользь и мимоходом упоминают огромное количество маркитанток, прачек, поварих, жриц любви, сопровождавших крестоносное войско. Между тем очевидица событий Анна Комнина, дочь императора Алексея, не могла не заметить, что «вместе с кельтскими воинами шла безоружная толпа женщин и детей; их было больше, чем песка на берегу и звезд на небе».
Фулько Шартрский, летописец Первого крестового похода, рассказывая о крушении судна с крестоносцами у берегов Бриндизи, пишет, что на нем «погибло около 400 лиц обоего пола». «Замужние и незамужние женщины погибали вместе с мужчинами и детьми», — вторит ему Альберт Аахенский. Далее он рисует страшные картины: «Многие беременные женщины с запекшимися губами и пылавшими внутренностями, с нервами, истомленными от невыносимого жара солнечных лучей и раскаленной почвы, разрешались при всех и на том же месте бросали новорожденных. Другие несчастные, оставаясь возле тех, кого произвели на свет, валялись на дороге, позабыв всякий стыд... Роды были преждевременны, ранее срока, назначенного природой; солнечный жар, томительность пути, мучительность жажды, отдаленность воды — причины таких несвоевременных родов; по дорогам валялись младенцы, мертвые или едва сохранившие дыхание».
Со всех сторон можно было ожидать нападения врагов, и крестоносцы не всегда могли его отразить. Чтобы избежать гибели, «молодые девушки, даже самые благородные, спешили надеть на себя лучшие одежды и явиться перед турками, в надежде, что они, укрощенные и вместе воспламененные их красотой, почувствуют жалость к своим пленницам». Те из дам и девиц, которые не были убиты, попадали в гаремы. Как принято считать, в числе наложниц оказалась и такая благородная дама, как маркграфиня Ида Австрийская.
Но большинство женщин не ждали и не искали пощады от победителей, а, как их мужья, отцы и братья, участвовали в боевых действиях. Они подносили метательные снаряды, ворочали каменные глыбы и таскали на шанцы для засыпки рвов корзины с землей, которые самому сильному мужчине показались бы слишком тяжелыми. Жена небогатого фламандского рыцаря катила огромный камень, когда две стрелы пробили ей шею и грудь. Умирая на руках мужа, женщина просила бросить се тело в ров, чтобы он поскорее наполнился.
Елена Майорова - Женщины в эпоху Крестовых походов
М. : Издательство Вече, 2012. 384 с.
ISBN 978-5-9533-5546-9
Елена Майорова - Женщины в эпоху Крестовых походов - Содержание
- Иерусалимские принцессы
- Введение
- Аделаида Монферратская, первая королева Иерусалима
- Дочери короля Балдуина I I
- Латинянки и гречанки
- Анжуйские сестры
Хронологическая таблица
- Добрая королева Бланка
- Частная жизнь Филиппа-Августа
- Испанская невеста
- Константинопольская авантюра
- Монферратский дом
- Супруга и мать
- Дама и ее рыцарь
- Правительница
- Свекровь и невестка
- В Святую землю!
Хронологическая таблица
- Фридрих II и женщины
- Две Констанцы
- Политические браки
- Алиса Кипрская
- Святая Елизавета
- Злой рок рода Гогешптауфенов
- Королева арагонская и сицилийская
- Эпилог
Хронологическая таблица
Литература
Елена Майорова - Женщины в эпоху Крестовых походов - Анжуйские сестры
«Богобоязненным и благочестивым людям наследовали развращенные и порочные дети, которые легко преступали заповеди христианской религии, и которых Господь справедливо лишил своей милости по их грехам. Если бы кто захотел описать их нравы или, лучше сказать, их отвратительные пороки, тот пал бы под тяжестью работы и написал бы, по-видимому, вместо истории сатиру», — горевал Гийом Тирский. «Племя, происходящее от пилигримов, мужей благочестивых, угодных Богу и преисполненных благодати, преисполнилось превратности и коварства. Их потомки, называемые ныне пулланами, дети злобы и разврата, люди распутные и преступившие божественный закон, вскормленные в наслаждениях, мягкие и женоподобные, привыкшие к баням более, чем к битвам, преданные всякой нечистоте и роскоши. Они носят, подобно женщинам, волнующееся одеяние и украшены, как храмы. Они трусливы, боязливы, малодушны и робки при встрече с врагами Христа. Чем более они знатны и могущественны, тем более совращались со своих путей», — вторил ему Жак Витрийский. В год смерти отца наследнику престола Балдуину IV исполнилось 13 лет. Он принял помазание на царство в храме Святого Гроба, но по возрасту еще не мог вступить в управление государством. Король Амори и бароны избрали ему в опекуны Раймунда Триполийского, а в наставники — Гийома Тирского. Настал час Агнессы.
Умный, добродушный и покладистый ребенок знал, что его мать насильственно разлучена с ним. Он тяжело переживал ее удаление. Сразу после вступления на престол мальчик совершил ошибку, которая настроила против него баронов королевства и способствовала многим бедствиям: потребовал возвращения матери. Теперь Агнесса царила, устроившись со своим веселым легкомысленным окружением во дворце Jle Плезанс в западной части города, где воздух был наиболее прохладен и мягок. Она правила именем Балдуина, находясь в постоянном противостоянии с его опекуном Раймундом Триполийским. Ее новый брак с очередным искателем приключений из Европы, которому она передала власть над королевством, вызвал такой приступ гнева у Раймунда, что опасались за его жизнь.
Графиня создавала самостоятельную партию, вовлекая в нее своих родственников, мужей и любовников. Благодаря протекции Агнессы полуграмотный священник из Оверни Ираклий получил сан архиепископа Цезарейского, а позднее — и патриарха Иерусалимского. Он «был безупречно сложен, всегда благоухал чистотой и благовониями, отличался изысканными и богатыми нарядами». Нравы иерусалимского духовенства были столь вызывающе непристойны, столь скандальны, что навсегда остались в истории. Ираклий открыто содержал любовницу Плачию де Ривери, известную в народе как «мадам патриархесса». Эта дама была женой торговца тканями из Наблуса, что не мешало ей появляться на всех торжествах рядом со своим сожителем в роскошных нарядах и ослепительных украшениях. Плачия была лишь первой среди многих, и чтобы содержать своих наложниц, Ираклию требовались средства. За глаза весь двор именовал его Монтаржан, то есть Гора Серебра, потому что все, чего он ни касался, приносило ему деньги.
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