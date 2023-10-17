Майринк Густав - Истории о делателях золота - Голем

Густав Майринк (1868—1932) в России известен, прежде всего, как автор романа «Голем» (1915). Первая книга австрийского экспрессиониста, который просидел два месяца в тюрьме по обвинению в применении колдовства в банковском деле, стала мировым бестселлером. В СССР «Голем» напечатали в 1922 году, и эта книга оказала, по-видимому, колоссальное влияние на Михаила Булгакова и Даниила Хармса. С 1924 по 1989 год Майринк был для советского читателя запрещен, и второй его шедевр, «Ангел западного окна» (1927) в нашей стране прочитали лишь в девяностые, вслед за современниками писателя — восприняв с некоторым недоумением.

Между первой и последней книгой Густава Май- ринка — не только двенадцать лет, но и бездна духовного поиска. Если рассматривать произведения опубликованные в этом промежутке, как три последовательных шага, то можно отметить постепенную перемену во взгляде автора на алхимическую традицию. Главный герой «Голема» обнаруживает магическую реальность как бы случайно, перепутав шляпу, потерявшись во времени, но протагонист «Ангела» — уже полноправный наследник алхимика XVI века Джона Ди, с которым он связан через столетия и в итоге вырывается из своей эпохи. Иными словами, от драмы внутреннего магистерия, Майринк переходит к проблеме магистерия-в-мире и рассматривает ее через перспективу адептов прошлого.

Оригинал книги, которую вы сейчас держите в руках, вышел в 1925 году и она не известна ни русскому ни большинству зарубежных читателей. Это предпоследняя работа великого писателя, можно сказать, прекурсор к «Ангелу западного окна», написанный по мотивам штудий Майринком документальных материалов о реальных алхимиках прошлых веков и их столкновениях со власть имущими.

Наверное, сейчас самое время ясно обозначить, чем Густав Майринк превосходит экспрессионистов, так называемую пражскую школу, которую он прославил, и многочисленных декаденствующих литераторов XIX—XX веков, заигрывавших с оккультизмом. Дело в том, что Майринк, по всей видимости, действительно являлся посвященным, а не притворялся таковым. И знание, передаваемое эксплицитно в диалогах и имплицитно между строк в его книгах — подлинное герметическое знание.

Густав Майринк - Истории о делателях золота

Пер. с нем. А. Гудкова, К. Чадов. - М.: МАОКЕВ, 2019. - 332 с. : илл.

ISBN 978-5-9500498-2-8

Густав Майринк - Истории о делателях золота – Содержание

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