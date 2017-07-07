Два еврейских государства существовали почти три тысячи лет назад на территории Эрец-Исраэль (Земля Израиля). Два осколка пережившего свой золотой век царства Соломона. Ставшие символом саморазрушительной энергии, заложенной в еврейском народе, зажатые в клещах между двумя великими державами древности – Ассирией и Египтом, эти государства были втянуты в изматывающую бесконечную тяжбу друг с другом:

потомки Иуды и Биньямина, создавшие Иудейское царство на юге, против Царства Израиля на севере, где обосновались десять других колен – Реувена, Шимона, Иссахара, Звулуна, Дана, Нафтали, Гада, Ашера, Эфраима и Менаше.

Израиль пал первым. В 722 году до н. э. самодовольный Салманазар, царь Ассирии, захватил Северное царство, разорил его, а население угнал в плен, расселив на востоке своей империи.

Иудея чудом избежала пленения… чтобы через полторы сотни лет попасть под жернова вавилонского нашествия. Падение Первого Храма положило начало череде бесконечных страданий, унижений, вечной зависимости и вечного приспособленчества евреев.

Но драма еврейского народа, продолжающаяся по сей день, это драма лишь двух колен, – Иуды и Биньямина, – вернувшихся из вавилонского плена в безжизненную тогда Иудею.

А десять колен, населявших Израильское царство, так и не пришли обратно, породив одну из величайших исторических тайн.

Александр Майстровой, Марк Котлярский - Еврейская Атлантида: тайна потерянных колен

Ростов н/Д ; Краснодар, Феникс; Неоглори 2008 г. – 140 с.

ISBN 978-5-222-13456-6; 978-5-903875-16-0

Александр Майстровой, Марк Котлярский - Еврейская Атлантида: тайна потерянных колен – Содержание

Несколько глав вместо предисловия

«Из миража, из ничего…»

«И оживут мертвые кости…»

Тайна из глубин истории

Дом Израиля

За рекой Самбатион, или что говорят пророки?

Пуштуны

Племена Шинлунь в Восточной Индии и Бирме

Еврейское покорение Японии

Викинги со щитом Давида

Дом Иуды

«Шавей Исраэль»: в поисках забытых евреев

Марраны

Иври – чернокожие марраны Америки

В тени Катастрофы: евреи спасенные и ассимилированные

Вместо заключения

Александр Майстровой, Марк Котлярский - Еврейская Атлантида: тайна потерянных колен - Несколько глав вместо предисловия:«Из миража, из ничего…»

…В Вавилонском Талмуде (трактат Песахим) некий Рабби Элазар Бен-Пейдар позволяет себе следующее допущение: «Всевышний, Благословен Он, рассеял Израиль среди народов для того, чтобы многие обратились в иудаизм…». Возможно, многие сотни лет это высказывание казалось легкой усмешкой над соплеменниками, рассеянными после разрушения Храма, как дым от костра; возможно, это показное высокомерие мудреца объяснялось жалкой попыткой заглушить резкую боль от изгнания евреев из Израиля; возможно достопочтенный раввин пытался найти хоть что-то положительное в самом факте изгнания. Кроме того, как известно, сам иудаизм до сих пор отнюдь не поощряет миссионерство и всячески противится обращению неевреев в еврейство.

И все же…

И все же оброненное давным-давно высказывание сегодня обретает потерянный некогда смысл, оказывается пророчеством, замешанном на одной из самых удивительных загадок, заданной нам непослушной и своенравной историей.

Речь идет о двенадцати коленах, десять из которых, казалось, навсегда сгинули во мраке вечности; их следы, казалось, стерлись, как стирается след волны на песке; упоминания о них мутны и размыты, как бывает мутным и размытым стекло после дождя; речения о них разноречивы и неясны, как неясен бывает шепот младенца; как разноречив и темен говор волнующейся толпы, состоящий из множества языков.

Однако же, по слову сложенной сумасбродной песни, «из миража, из ничего, из сумасбродства моего, вдруг возникает чей-то лик…»; не лицо ли это Господа, отраженного в водах вечности?!; не перст ли это Его, указующий на сбывающееся пророчество Рабби Элазара Бен-Пейдара?! Не чудо ли это, когда, в самом деле, во всевозможных уголках планеты, – от обезумевшего от войн Афганистана до сонного Суоми – вдруг обнаруживаются кланы, племена, народы, чья обрядовость, ритуальность, вера, традиции несут на себе чеканный отпечаток иудейства?!

Истово и искренне верующий человек видит во всем этом присутствие Господа; вслед за пламенным псалмопевцем он повторяет, чувствуя незримый огнь в душе:

«Когда взираю на небеса Твои, дело рук Твоих, луну и звезды, которые Ты создал, то думаю: Что такое человек, если Ты помнишь о нем? И сын человеческий, если Ты думаешь о нем?» (Псалмы – «Теилим» – 8:4-10).

Те же, кто не склонен к религиозной экзальтации, пытается найти хоть какую-то логику в неожиданно вскрывающихся фактах, «поверить алгеброй гармонию», подвергнуть резекции каждый нюанс, проливающий хоть какой-то свет на тайну пропавших колен и – то и дело – возникающих, как по мановению фокусника, новых и новых доказательств их существования в рассеянии.

Подобно грибам после дождя, разбрасывающим свои спорные споры, разгораются споры, множатся всевозможные теории, догадки, а то и просто фантазии, подбрасывающие свои дровишки во всевозгорающийся костер интереса.

В нашу задачу не входит анализ и обзор научной литературы, да и не место здесь научным ристалищам; однако же небрежным взором едва коснемся мы литературы популярной или околонаучной. Вот где бушует человеческое воображение, вот где разыгрывается разум, разом пытаясь отомстить за сухость философской мысли и высокомерность науки.

Всего лишь несколько беглых примеров, подтверждающих тезис о вспыхнувшем во всем мире интересу к иудаизму и его пропавших коленах.

Так, в книге с поэтическим названием «Изумруды Звезды» (Les Emeraudes de l'Etoile, Изд-во Romillat) писатель и журналист Жан-Пьер Аллали выводит некий персонаж по имени Булан (по-тюркски «олень») – родоначальник династии хазарских царей.

«Булана в истории назвали „родоначальником 13-го колена Израилева“, – глаголет Ж. – П. Аллали. – В 731 году он возглавил победоносный поход на город Ардебиль – северо-западный Иран. Захваченные богатства пошли на строительство храма, где были жертвенник, алтарь и светильники. Булан единолично принял иудаизм, и только потом его приняли подданные кагана. Узнав об обращении хазарского правителя к монотеизму, лидеры Византии и Халифата – двух сверхдержав своего времени – прислали Булану своих проповедников (ок. 740). Булан устроил диспут и вынудил посланников признать превосходство иудаизма над исламом и христианством».