Этот сборник состоит из разъяснений еврейских мудрецов, знатоков тайного учения разных веков - основы всех еврейских законов и постановлений во все времена, разъясняющих духовные аспекты законов и ритуалов Песаха. Имена раввинов, наших учителей, и названия их книг обычно приводятся италиком (петитом). Нередко одно действие или обычай получают несколько объяснений от одного и того же и различных комментаторов, однако это не спор, а выявление разных аспектов традиции. Новые комментарии выделяются началом новой строки, абзацем.

В скобках обычно приведены примечания переводчика, а правила Песаха, дополняющие сборник, обычно напечатаны наклонным шрифтом, италиком (Г.С.). Перед Песахом уборку обычно начинают с Пурима, по крайней мере, за несколько дней до праздника. Вечером, за сутки до начала Песаха, когда уже весь хамец убран, делают бдикат хамец (поиски хамеца) - ищут со свечой во всех углах. По возвращении из синагоги вечером в начале 14 нисана глава дома произносит благословение: БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ ОСВЯТИЛ НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ВЕЛЕЛ УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ ХАМЕЦ.

После этого хозяин дома, не отвлекаясь на посторонние дела и разговоры, в сопровождении семьи ищет хамец. Чтобы браха не была напрасной (был найден какой-то хамец, хотя все уже было заранее убрано), принято прятать заранее в разные места десять кусочков завернутых в фольгу кусочков хлеба. Что мы должны иметь в виду, убирая перед Песахом дом от хамеца (закваски и изделий из заквашенного, дрожжевого теста пяти злаков: пшеницы, ржи, овса, ячменя и полбы)? В Торе написано: «А к первому дню вы должны убрать хамец из ваших домов» (Шмот 12:15).

Эта заповедь обязывает нас удалить его полностью из наших владений к утру (примерно, до 10 часов) 14 нисана. А вечером этого дня, пятнадцатого нисана, наступает Песах. Запрет на еду и владение хамецом строже любого аналогичного запрета Торы. Мы должны искать его везде, даже в углах и щелях, а затем сжечь, чтобы его нигде не было в нашей собственности в течение всех дней праздника Песах. Причина такой строгости в том, что хамец символизирует йецер ара (дурные склонности), которые побуждают нас грешить и, в результате, терять наш удел, награду в Будущем мире.

Вот Творец и заповедал нам уничтожить его полностью, в том числе (поскольку духовной работе в нашем мире, чтобы она была эффективной, обязательно должна соответствовать физическая) и наш духовный хамец, чтобы он потерял власть над нами. Радбаз, респонса 546 (письменный ответ Радбаза, одного из еврейских мудрецов). (В первую очередь, хамец символизирует гордыню: как закваска раздувает тесто, хотя количество муки - суть остается той же, так и гордыня влечет за собой неприятие воли Творца и мудрецов, нарушение заповедей и постановлений.)

Следует приучать и женщин, чтобы они, начиная заниматься приготовлениями к Песаху (не забывали, что физическое ради духовного, у них общая цель), и говорили бы, что делают это ради разрушения сил греха и зла (клипот - «скорлуп» нечистоты, скрывающих святую суть, преграждающих доступ света и блага Творца - как называет их кабала). Йесод Йосеф 3) Поиск хамеца должен вдохновить нас: как мы удаляем материальный хамец из наших владений, так обязаны искать в себе йецер ара и неправильные поступки, чтобы раскаяться в них и перестать их делать. Как ищем хамец во всех дырках и щелях, так должны искать в своем сердце, найти все нехорошее и исправить.

Рабби Довид Майзелс - Агада - Соль к Пасхальному столу. Традиции Седера и их причины

Перевод – Гедалия Спинадель

Издательство – «Издательские решения Ridero» – 41 с.

Нью-Йорк – Иерусалим – 2018 г.

ISBN 978-5-44-906001-3

Рабби Довид Майзелс - Агада - Соль к Пасхальному столу. Традиции Седера и их причины - Содержание

Как готовить себя к празднику?

Седер

Почему традиционные действия первого (и второго в диаспорерассеянии) вечера Песаха, называются Седер («порядок»)?

Почему многие надевают на Седер кител?

Порядок на пасхальном блюде

Симаним Седера

Кадеш

Урхац

Карпас

Яхац

Почему некоторые кладут афикоман на плечо?

Магид

О четырех сыновьях говорила Тора

Рабби Довид Майзелс - Агада - Соль к Пасхальному столу. Традиции Седера и их причины - Кадеш

Глава Седера в белом кителе встает и с чашей вина в руке произносит Кидуш Песаха: Если Песах приходится на пятницу вечером, начинают отсюда, как обычно в кидуше шабата (шепотом): И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО. ДЕНЬ ШЕСТОЙ! И ЗАВЕРШЕНЫ НЕБО И ЗЕМЛЯ, И ВСЕ, ЧТО В НИХ. ПРЕКРАТИЛ БОГ В ДЕНЬ СЕДЬМОЙ РАБОТУ, КОТОРУЮ ДЕЛАЛ, И ОТДЫХАЛ В ДЕНЬ СЕДЬМОЙ ОТ ВСЕГО ТРУДА, КОТОРЫЙ ОН СОВЕРШИЛ. И БЛАГОСЛОВИЛ БОГ ДЕНЬ СЕДЬМОЙ И ОСВЯТИЛ ЕГО, ИБО НА ЭТОТ ДЕНЬ ПРЕКРАТИЛ БОГ ВСЮ СВОЮ РАБОТУ, КОТОРУЮ СОТВОРИЛ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ.

В будние дни ВНИМАЙТЕ, ГОСПОДА: БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, ТВОРЕЦ ПЛОДА ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ ИЗБРАЛ НАС ИЗ ВСЕХ НАРОДОВ, И ВОЗВЫСИЛ НАС НАД ВСЕМИ ЯЗЫКАМИ, И ОСВЯТИЛ НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ. И ТЫ ДАЛ НАМ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, С ЛЮБОВЬЮ (СУББОТЫ ДЛЯ ОТДЫХА И) ПРАЗДНИКИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ, ТОРЖЕСТВА И ВРЕМЕНА ДЛЯ РАДОСТИ; ЭТОТ ДЕНЬ (ШАБАТ И ДЕНЬ) ПРАЗДНИКА МАЦЫ, ВРЕМЯ НАШЕЙ СВОБОДЫ И ЛЮБВИ, СОЗЫВ СВЯТОЙ, ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА. ИБО НАС ТЫ ИЗБРАЛ И НАС ТЫ ОСВЯТИЛ ИЗ ВСЕХ НАРОДОВ И (СУББОТЫ И) ТВОИ ПРАЗДНИКИ СВЯТЫЕ В РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЕ ТЫ ДАЛ НАМ В УДЕЛ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, ОСВЯЩАЮЩИЙ (СУББОТУ) ИЗРАИЛЬ И ВРЕМЕНА.

Теперь произносят вторую браху: БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ ДАРОВАЛ НАМ ЖИЗНЬ, И ПОДДЕРЖИВАЛ НАС, И ДОВЕЛ НАС ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ. А если первый или второй Седер приходятся на завершение шабата, субботу вечером, тогда в Кидуш входят элементы авдалы (отделения субботы от будней): ВНИМАЙТЕ, ГОСПОДА: БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, ТВОРЕЦ ПЛОДА ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ ИЗБРАЛ НАС ИЗ ВСЕХ НАРОДОВ, ВОЗВЫСИЛ НАС НАД ВСЕМИ ЯЗЫКАМИ И ОСВЯТИЛ НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ. И ТЫ ДАЛ НАМ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, С ЛЮБОВЬЮ, ПРАЗДНИКИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ, ТОРЖЕСТВА И ВРЕМЕНА ДЛЯ РАДОСТИ; ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА МАЦЫ, ВРЕМЯ НАШЕЙ СВОБОДЫ, С ЛЮБОВЬЮ, СВЯТОЙ СОЗЫВ, ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА. ИБО НАС ТЫ ИЗБРАЛ И НАС ТЫ ОСВЯТИЛ ИЗ ВСЕХ НАРОДОВ, И ТВОИ СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ СО СЧАСТЬЕМ И РАДОСТЬЮ ТЫ ДАРОВАЛ НАМ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, ОСВЯЩАЮЩИЙ ИЗРАИЛЬ И ВРЕМЕНА.

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, ТВОРЕЦ СИЯНИЙ ОГНЯ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ РАЗДЕЛЯЕТ СВЯТОЕ И БУДНИЧНОЕ, СВЕТ И ТЬМУ, ИЗРАИЛЬ И НАРОДЫ, СЕДЬМОЙ ДЕНЬ И ШЕСТЬ ДНЕЙ ТРУДА. СВЯТОСТЬ СУББОТЫ И СВЯТОСТЬ ПРАЗДНИКОВ ТЫ РАЗДЕЛИЛ, И ТЫ ОСВЯТИЛ, И ОТДЕЛИЛ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ОТ ШЕСТИ ДНЕЙ ТРУДА. ТЫ ОСВЯТИЛ СВОЙ НАРОД ИЗРАИЛЬ ТВОЕЙ СВЯТОСТЬЮ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, КОТОРЫЙ РАЗДЕЛИЛ СВЯТОЕ И СВЯТОЕ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, БОГ, НАШ ГОСПОДЬ, ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ ДАРОВАЛ НАМ ЖИЗНЬ, И ПОДДЕРЖИВАЛ НАС, И ДОВЕЛ НАС ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ.

Почему все должны сказать кидуш индивидуально (а не просто выслушать его из уст главы семьи, как обычно)? 1) На Седере, когда заповедано вспоминать чудеса Исхода, лучше каждому индивидуально сказать Кидуш, в который входит вставка на праздник, где сказано «в память об исходе из Египта». 2) Во все другие субботы и праздники людям может помешать, что другие произносят Кидуш вслух, и они могут сбиться, поэтому принято всем присоединяться к одному. Но на Седере каждый смотрит в свою Агаду и не спутается. Ваягед Моше гл. 15

Почему на Седере принято пить красное вино? 1) Писания (Мишлей 23:31) предупреждают об опасности злоупотребления крепкими напитками: «Не смотри на вино, когда оно становится красным». Лучшее вино – красное. Талмуд Йерушалми 10:1 2) Красный цвет напоминает о ста пятидесяти еврейских детях, которых фараон убивал каждое утро, чтобы принимать ванну из их крови для излечения от кожной болезни (проказы – цораат). Ор заруа, гл. 256

3) Это вино указывает на кровь обрезания, которое сделали все мужчины (иначе нельзя было есть мясо жертвы Песаха), и кровь корбан Песах, которой в каждом доме нужно было помазать притолоку и косяк двери. Ор заруа, гл. 256 4) Красное вино – память о первой из десяти казней, когда вся вода в Египте (кроме той, что принадлежала евреям) превратилась в кровь. При мегадим гл. 472, Эшель Авраам 13

Почему мы должны выпить всю чашу вина залпом? Это воспоминание о корбан Песах. Надо было съесть его в спешке (готовясь в любой момент, по велению Творца, отправиться в путь) (Шмот 12:11). Обычно сразу после кидуша полагается начать еду, почему чтение Агады не считается (неподобающим) перерывом (между этим благословением и исполнением соответствующей мицвы)? В Кидуше мы говорим, что йом тов (праздничный день) – «воспоминание об исходе из Египта». А это и есть вся Агада, поэтому она не считается перерывом, а одним продолжительным Кидушем! Агада Хаим ларош

Почему мы возлежим (облокачиваясь на локоть), когда пьем четыре чаши и едим мацу? 1) В давние времена важные люди ели, возлежа. Мы поступаем так же, чтобы показать, что теперь свободные люди. Рама, Орах хаим 472:2 2) Такая поза соответствует заботе, с которой Творец вел Сынов Израиля по пустыне, окружая их семью облаками Его Славы. Мидраш Агада, Шмот 13:18 3) Слова Торы (Шмот 13:18) «И повел Творец народ обратно» можно перевести, как «Он дал народу отдых». Отсюда мидраш выводит постановление мудрецов для всех, даже самых бедных евреев, есть в Седер, возлежа, ибо аналогично Всевышний вывел нас из Египта. Комментарии учат из этого, что Сынам Израиля в течение рабства в Египте запрещали есть, возлежа и даже сидя, а только стоя или на ходу. Вечер Песаха в Египте был первым, когда бывшие рабы могли сидеть и возлежать у стола, как обычные люди. Мидраш раба, Шмот 20:18 и комментарий Эц Йосеф.