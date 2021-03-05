В самом конце XV в. богатые бюргеры из Антверпена — Петер Схейве, который одно время был старшиной местной корпорации ткачей, и его жена Агнес де Грамме заказали триптих с изображением трех волхвов, принесших дары младенцу Иисусу (рис. 1). По бокам от центральной сцены художник, как тогда было принято, изобразил самих заказчиков. Опустившись на колени и сложив ладони в жесте молитвы, они смотрят на новорожденного Спасителя и становятся «свидетелями» одного из важнейших моментов в истории Церкви. За Петером стоит его святой патрон — апостол Петр, а за его женой — мученица Агнесса.

По форме этот триптих похож на алтарные образы, какие тогда стояли во многих нидерландских церквях, домашних часовнях аристократов или состоятельных горожан. Однако использовался ли он когда-либо для богослужения, мы не знаем. Возможно, он был предназначен для погребальной часовни семейства Схейве.

Мастера, который создал это «Поклонение волхвов», звали Иерун ван Акен. Он был родом из брабантского города Хертогенбоса, а работы подписывал «Иероним Босх».

Поклонение волхвов — один из главных сюжетов христианской иконографии. От Средних веков до нас дошли тысячи его версий — от рельефов на слоновой кости и книжных миниатюр до витражей и фресок (рис. 2). Что в нем может быть неожиданного? Три волхва — или, как тогда чаще всего говорили, «короля» — с Востока вслед за чудесной звездой прибыли с дарами к новорожденному мессии (Мф. 2:9-11). Богословы видели в этом событии реализацию пророчества Исайи «и придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию» (Ис. 60:3). Считалось, что в лице волхвов, представлявших три известные в Средние века части света (Европу, Азию и Африку), все народы склонились перед Царем небесным.

В напоминание об этом событии был установлен праздник Богоявления (греч. — Эпифания, Επιφάνια), который отмечается 6 января. Вот как около 1260 г. разъяснял его смысл итальянский доминиканец Иаков Ворагинский — автор «Золотой легенды», популярнейшего свода житий святых: «Когда Иисусу исполнилось 13 дней, к Нему пришли волхвы, которых вела звезда. Потому Эпифания происходит от ерi что значит сверх, и phanos — явление, ибо в тот день в высях появилась звезда, или же Сам Христос через звезду, которая воссияла над Ним, был явлен волхвам как Истинный Бог». В следующем столетии немецкий доминиканец, а потом картузианец Лудольф Саксонский (ок. 1295-1378) в «Житии Христа» говорил о том, что в день рождества богочеловек был явлен еврейским пастухам. Однако из их народа почти никто не принял Слово Божье. В лице волхвов Спаситель предстал перед язычниками, и они, в отличие от иудеев, наполнили Церковь.

Михаил Майзульс - Между Христом и Антихристом: «Поклонение волхвов» Иеронима Босха

М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 238 с.

ISBN 978-5-00139-391-7

Михаил Майзульс - Между Христом и Антихристом: «Поклонение волхвов» Иеронима Босха - Содержание

Введение. Богоявление с двойным дном?

Споры о Босхе

Четвертый король: Ключ ко всему триптиху

Христос, Антихрист и иудеи

Багрянец и тернии

Разложение тела / Разложение души

Старые и хромые

Антитело Христово

Кровь Бога и кровавые наветы

Маги, волхвы, короли

Волхв в овечьей шкуре?

Дары с изъяном

Руины: праведные и неправедные

Вол-христианин и осел-иудей?

Дальний план: мир, погрязший во зле

Армии волхвов

Дети полумесяца

Заключение. Демонизация и экзотика

Примечания

Библиография