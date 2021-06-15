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Мажуко - Духовные упражнения

Архимандрит Савва - Мажуко - Духовные упражнения
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling
Духовность — крайне опасная сфера. Любой, кто касается ее, подвергает себя серьезному риску. Для писателя этот риск удваивается ответственностью перед читателем и утраивается от пристального взора критиков и специалистов в духовной области. Последним скажу откровенно: то, что вы здесь прочтете, вовсе не очерк православной аскетики. Если кому-то захочется укорить меня, что мои размышления не соответствуют духу святоотеческого предания, возражать не стану и просто напомню, что я ни в коем случае не претендую на то, чтобы воспроизводить здесь учение древних отцов, это дело специалистов и знатоков патристики, к числу которых я не принадлежу.
Мне интересно писатъ только о том, что пережил сам и в пользе чего убедился на собственном опыте, и, если угодно, принимайте название «духовность» в моем случае с оговоркой, это мое авторское понимание духовности без претензий на истину в последней инстанции и уж тем более на святоотеческий канон. Упражнениями я называю свои опыты тоже с поправкой, потому что вещи сугубо практические будут перемежаться и сопровождаться теоретическими рассуждениями, без которых никак нельзя: у духовных практик должно быть свое богословское обоснование. Тем, кто еще не разобрался, говорю напрямую: цикл «Духовные упражнения» — это мои личные размышления, личные проблемы, которыми я буду делиться и разрешать у вас на глазах. Если вы ищете сокровища святоотеческой мудрости, то вам не сюда, есть множество прекрасных авторов и исследований, к которым я и сам прибегаю с радостью и благодарностью.
Духовные упражнения, которыми я хочу поделиться, — это обращение меня, «старичка», к тому юному пареньку, который однажды забрел в этот опасный мир и не нашел рядом человека, который бы присмотрел за ним. Все, что я пишу, — это письма себе, подростку и юноше, то, что я хотел бы услышать, то, что мне надо бы услышать тогда, четверть века назад, но не было рядом такого человека, такого голоса, такого средства общения. Но я надеюсь, что мой голос, мои «ободряющие песенки» пойдут на пользу другому малышу, может быть, кого-то и мне посчастливится спасти от зловещих насекомых, от дикой злобы «повелителя мух».

Архимандрит Савва (Мажуко) - Духовные упражнения

М.: Никея, Православие и мир, 2019. 272 с.
ISBN 978-5-91761-953-8

Архимандрит Савва (Мажуко) - Духовные упражнения - Содержание

  • Властелин времени
  • Семь этажей духовности
  • Религиозный аутизм
  • О чем молчат кошки?
  • Вопроси тестя своего!
  • Духовный статус торта
  • Постмодернизм
  • Как рождается взгляд?
  • Можно ли простить Гитлера?
  • Нездешний Бог
  • Христианство и религия
  • Христианство без Христа
  • Игра в православие
  • Где спастись от жизни?
  • Зерна коррупции
  • Гороскоп для епископа
  • Под угрозой любви
  • Откуда доброта за оградой Церкви?
  • Благородная нетерпимость
  • Закон Божий vs закон свободы?
  • Этика меньшего зла
  • Лишняя добродетель
  • Презумпция доброты
  • Добродетель отказа
  • Добро с кулаками
  • Человек сопротивления
  • Церковь и общество. Муки неразделенной любви
  • Петр и Павел: одна икона на двоих
  • Забвение Креста
  • Священное юродство доброты
  • Если нет оснований жить
  • Священная тишина Троицы
Views 351
Rating 4.1 / 5
Added 15.06.2021
Author brat Andron
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4.1/5 (5)

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