Леон Мазин – От алеф до тав

История Ноя происходит в период стремительного прогресса. Бурно развивается человек - бурно развивается грех. Разрушение земли неотвратимо. Люди осознают опасность создавшейся ситуации, но не в силах ничего сделать. Позднее апостол Павел скажет по этому поводу: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Римлянам 7:19, 22).

У человека по имени Ламех рождается сын. Имя Ламех означает «неудачник». Таким образом, этому человеку было знакомо поражение. И вот у него рождается сын, которому он дает имя Ной. Все люди похожи на Ламеха, и им нужен сын Ной (на иврите Ноах - «Покой»). Суть всей человеческой жизни заключается в том, чтобы найти покой. Его найти нелегко, но Бог указывает Путь. Иешуа говорит: «Я есмь Путь» (Иоанна 14:6), поэтому в первом столетии, ученики Иешуа, жившие в Израиле, назывались «аншей дерех» -люди пути. Для того чтобы выйти на путь, который ведет к покою, Ноаху, необходима вера. Ной верил. Многие называют упрямство плохой чертой характера. Это качество раздражает, по часто оно и спасает.

Ной строил ковчег более ста лет. Это ли не пример терпения? «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евреям 12:1). Ной был упрям, потому что знал истину и доверял Богу. Поэтому он тяжело работал и смирялся с оскорблениями. Каждому из нас стоит задуматься о том, ищет ли он Бога с целью вымолить у Него очередное благословение или готов терпеливо строить Его Царство. Многое в жизни случается внезапно. В ситуации Ноя внезапность играет важную роль. Человек не может всегда быть готов (что бы не утверждал основной девиз пионеров), но он может жить в соответствии с нормами Бога-в этом и заключается готовность. Он может сделать центром своей жизни скинию, храм, ковчег. Ковчег был неординарным сооружением.

Бог несколько раз давал четкие инструкции к строительным работам. Это также касается скинии собрания и храма Соломона, построенного по чертежам Давида, которому план открыл сам Господь. Поэтому важно проследить эту связь: ковчег, скиния, храм – это источники спасения. Ковчег был окружен морем. Скиния находилась среди песков пустыни. Храм Соломона стоял в Израиле на скале. Море символизирует дерзость и бунт народов; песок – трудности, очищение и испытание нашей веры; скала – это основание истины. Бог призывает Свой народ провозглашать Его славу посреди бунта, очищает нас посреди трудностей жизни и помогает обосноваться на Скале. Ковчег был сделан из дерева, которое поддается гниению, но быта покрыт смолой. На иврите смола – «капорет»; слово «капара» – искупительная жертва, происходит из того же корня. Все тленное нуждается в искупительной жертве, чтобы обрести нетление. Это-кульминационный момент недельного чтения «Ноах».

Леон Мазин – От алеф до тав

Издательство – «Хайфский теологический институт» – 2009 г. / 120 с.

Леон Мазин – От алеф до тав – Содержание

Благодарность

Предисловие

Глава I - Берешит (Вначале или Бытие)

Берешит

Ноах

Лех леха

ВаЕра

Хаей Сара

Толдот

ВаЕце

ВаИшлах

ВаЕшев

Микец

ВаИгаш

ВаЕхи

Глава II - Шмот (!(Имена или Исход)

Шмот

ВаЭра

Бо

Бешалах

Итро

Мишпатим

Трума

Тецаве

Ки тиса

ВаЯкhель

Пкудей

Глава III -ВаИкра (И призвал или Левит)

ВаИкра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей мот

Кдошим

Эмор

Беhар Синай

БеХукотай

Глава IV - БеМидбар (В пустыне или Числа)

БеМидбар

Насо

Беhаалотха

Шлах леха

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот - Масъэй

Глава V - Дварим (Слова или Второзаконие)