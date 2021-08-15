Леон Мазин – От алеф до тав

Мазин – От алеф до тав
История Ноя происходит в период стремительного прогресса. Бурно развивается человек - бурно развивается грех. Разрушение земли неотвратимо. Люди осознают опасность создавшейся ситуации, но не в силах ничего сделать. Позднее апостол Павел скажет по этому поводу: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Римлянам 7:19, 22).
У человека по имени Ламех рождается сын. Имя Ламех означает «неудачник». Таким образом, этому человеку было знакомо поражение. И вот у него рождается сын, которому он дает имя Ной. Все люди похожи на Ламеха, и им нужен сын Ной (на иврите Ноах - «Покой»). Суть всей человеческой жизни заключается в том, чтобы найти покой. Его найти нелегко, но Бог указывает Путь. Иешуа говорит: «Я есмь Путь» (Иоанна 14:6), поэтому в первом столетии, ученики Иешуа, жившие в Израиле, назывались «аншей дерех» -люди пути. Для того чтобы выйти на путь, который ведет к покою, Ноаху, необходима вера. Ной верил. Многие называют упрямство плохой чертой характера. Это качество раздражает, по часто оно и спасает.
Ной строил ковчег более ста лет. Это ли не пример терпения? «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евреям 12:1). Ной был упрям, потому что знал истину и доверял Богу. Поэтому он тяжело работал и смирялся с оскорблениями. Каждому из нас стоит задуматься о том, ищет ли он Бога с целью вымолить у Него очередное благословение или готов терпеливо строить Его Царство. Многое в жизни случается внезапно. В ситуации Ноя внезапность играет важную роль. Человек не может всегда быть готов (что бы не утверждал основной девиз пионеров), но он может жить в соответствии с нормами Бога-в этом и заключается готовность. Он может сделать центром своей жизни скинию, храм, ковчег. Ковчег был неординарным сооружением.
Бог несколько раз давал четкие инструкции к строительным работам. Это также касается скинии собрания и храма Соломона, построенного по чертежам Давида, которому план открыл сам Господь. Поэтому важно проследить эту связь: ковчег, скиния, храм – это источники спасения. Ковчег был окружен морем. Скиния находилась среди песков пустыни. Храм Соломона стоял в Израиле на скале. Море символизирует дерзость и бунт народов; песок – трудности, очищение и испытание нашей веры; скала – это основание истины. Бог призывает Свой народ провозглашать Его славу посреди бунта, очищает нас посреди трудностей жизни и помогает обосноваться на Скале. Ковчег был сделан из дерева, которое поддается гниению, но быта покрыт смолой. На иврите смола – «капорет»; слово «капара» – искупительная жертва, происходит из того же корня. Все тленное нуждается в искупительной жертве, чтобы обрести нетление. Это-кульминационный момент недельного чтения «Ноах».
Леон Мазин – От алеф до тав
Издательство – «Хайфский теологический институт» – 2009 г. / 120 с.
Леон Мазин – От алеф до тав – Содержание
- Благодарность
- Предисловие
Глава I - Берешит (Вначале или Бытие)
- Берешит
- Ноах
- Лех леха
- ВаЕра
- Хаей Сара
- Толдот
- ВаЕце
- ВаИшлах
- ВаЕшев
- Микец
- ВаИгаш
- ВаЕхи
Глава II - Шмот (!(Имена или Исход)
- Шмот
- ВаЭра
- Бо
- Бешалах
- Итро
- Мишпатим
- Трума
- Тецаве
- Ки тиса
- ВаЯкhель
- Пкудей
Глава III -ВаИкра (И призвал или Левит)
- ВаИкра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мецора
- Ахарей мот
- Кдошим
- Эмор
- Беhар Синай
- БеХукотай
Глава IV - БеМидбар (В пустыне или Числа)
- БеМидбар
- Насо
- Беhаалотха
- Шлах леха
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот - Масъэй
Глава V - Дварим (Слова или Второзаконие)
- Дварим
- ВаЭтханан
- Экев
- Ръэ
- Шофтим
- Ки теце
- Ки таво
- Ницавим - ВаЕлех
- hаазину
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