Мазолино - Научно - популярное издание

Томмазо ли Кристофоро-Фини по прозвищу Мазолино да Паникале - один из ведущих итальянских художников времен, когда в Европе, прежде всего в Италии, намечался переход от «интернациональной готики» к Раннему Возрождению. Именно в XV веке (важнейшем для развития европейской архитектуры, живописи и скульптуры веке «кватроченто») искусство стало решительно освобождаться от многих условностей готики и византийской традиции, становясь более свободным, гуманистическим и интеллектуальным.

О детстве, юности и молодости родившегося в городке Паникале, недалеко от Флоренции, Томмазо, ничего неизвестно. Наверное, он осваивал живопись в одной из мастерских Флоренции. Местная художественная культура была одной из ведущих на Апеннинском полуострове (скажем, в границах современной Италии), принадлежность к ней в те времена была свидетельством высоких профессиональных возможностей художника. Именно флорентийских умельцев приглашали в первую очередь создавать росписи в строящихся храмах или писать алтарные образа для них в других городах страны или, как бы ныне сказали, в странах ближнего зарубежья.

Во Флоренции о Мазолино стали говорить, когда его возраст приближался к сорока годам. Первыми известными самостоятельными работами художника стали сверхактуальные для того времени (шло активное строительство церквей и храмов), выполненные в стиле «интернациональной готики» «Мадонны», которые были созданы художником в начале 1420-х годов. В 1423 году Томмазо стал членом гильдии врачей и аптекарей, куда входили также флорентийские художники. Возможно, что изображение в церкви Санта-Мария дель Кармине образа святого Петра стало для Мазолино своеобразным переломным моментом, ему заказали ответственную самостоятельную работу выполнить росписи капеллы Бранкаччи названной церкви.

Большое значение для Мазолино имела его совместная работа со ставшим авторитетным к этому времени молодым живописцем - Мазаччо, которого Мазолини привлек для совместных росписей капеллы (заметим, что многие искусствоведы называют Мазаччо учеником Мазолино, что, несомненно, делает честь учителю, ибо проживший совсем непродолжительную жизнь Мазаччо благодаря своему таланту и творчеству (1401-1428) стал реформатором живописи и одним из пионеров искусства Раннего Возрождения). Из двух художников Мазолино был более тонким и мягким, сочетание красок в его работах было более теплым. В то же время благодаря Мазаччо живопись Мазолино стала отличаться большей простотой и цельностью, освобождаться от второстепенных деталей. В ней стало проявляться много черт реальной жизни, а также такие особенности живописи, как перепектива, игра света и тени.

Мазолино - Научно - популярное издание

М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 95 с.

ISBN 978-5-7793-4706-8

Мазолино. Научно - популярное издание - Содержание

Архангел Гавриил. Около 1430

Благовещение. 1425-1430

Благословляющий Бог Отец. Около 1440

Дева в Благовещении. Около 1430

Капелла Бранкаччи, Санта Мария лель Кармине, Флоренция. Фрески. 1426-1427

Искушение

Проповедь святого Петра

Святой Петр исцеляет хромого и воскрешает Табита

Кастильоне Олона.

Фрески. 1435

Пейзаж с горами

Баптистерий

Ангел из Благовещения

Лева Мария из Благовещения

Крещение Христа

Пир Ирода

Предтеча ругает Ирода

Проповедь Крестителя на Иордане

Саломея, приносящая главу Иоанна Крестителя Иродиаде

Святой Амвросий

Святой Иероним

Мадонна с Младенцем. 1423

Мадонна с Младенцем. 1430-1435

Мадонна с Младенцем. Около 1435

Основание Санта Мария Маджоре. 1423-1425

Папа Римский Григорий Великий (?) и святой Мэттиас. 1428-1429

Пьета. 1424. Фреска

Распятие. 1428-1431

Часовня Кастильоне, Сан-Клементе, Рим. Фрески. 1425-1431

Благовещение

Вид на стены со входом

Евангелист Матфей

Евангелисты и Учителя Церкви

Евангелисты

Коронование Левы Марии

Обезглавливание святой Екатерины

Обручение Марии и Иосифа

Отказ Святой Екатерины поклоняться идолам

Поклонение волхвов

Преобразование и казнь императрицы Фаустины

Распятие (алтарная стена)

Рождество

Святая Екатерина, дискутирующая с учеными

Сцены из жизни Богородицы

Сцены из жизни святого Амвросия (правая стена)

Сцены из Легенды о святой Екатерине (левая стена)

Чудо колеса

Святой Джулиано. Около 1420

Святые Иоанн Богослов и Мартино. Около 1428

Сцены из жизни святого Джулиана

Успение Богородицы. Около 1428-1432

Успение Богородицы. 1428-1431