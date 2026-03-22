Мазуровский - Через Голгофский крест
Николай Мазуровский – Через Голгофский крест
Б.в.д., 73 с.
Николай Мазуровский – Через Голгофский крест – Содержание
ОТ АВТОРА - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ - СУДЬБА - НЕТ СПАСЕНИЯ БЕЗ ХРИСТА - ПОСЛАНИЕ К НЕУТВЕРЖДЕННЫМ ДУШАМ - ОПАСНОСТЬ ТВОЕГО НЕВЕРИЯ - ОПРАВДАННЫЕ ХРИСТОМ - ЗАКОН ИЛИ БЛАГОДАТЬ. КУДА ПЛЕЧО СВОЕ ПОДСТАВИТЬ? - КОНЕЦ ЗАКОНА – ХРИСТОС – 23 - ГДЕ ОБЕТОВАНИЕ ПРИШЕСТВИЯ ЕГО? - ДЛЯ ЧЕГО КРЕСТИЛСЯ ХРИСТОС В ВОДЕ? – 30 - ВСЕ ЛИ СПАСУТСЯ ОТ АДА? - НЕВЕРИЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ БОГА - РАЗБИВАЯ МИФ О ВЕРЕ ПРЕДКОВ - В ПЛЕНУ РЕЛИГИОЗНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ - ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ! - НАШЕ ЖИТЕЛЬСТВО НА НЕБЕСАХ - КОГДА ЗАНИЖАЮТ СТАТУС - КРОВЬ ХРИСТА НЕ ПОТЕРЯЛА СИЛУ - КТО ОТЛУЧИТ ОТ ЛЮБВИ? - НЕНАВИСТЬЮ ПРАВИТ САТАНА - НЕ МОГУЩИЕ ВМЕЩАТЬ СЛОВО - ПУСТЫЕ И ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫ - УЧЕНИКИ - СТАДО - РЕЛИГИОЗНЫЙ ДУХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯТЫМ - УМЕРЕТЬ ТЫ МОЖЕШЬ. НО УБИТЬ НЕЛЬЗЯ - МОЛИТВОЙ МЕРТВЫМ НЕ ПОМОЖЕШЬ - ИДИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ И ПРОПОВЕДУЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Comments (1 comment)