Мазуровский - Разрушая мифы - 1
Николай Мазуровский – Разрушая мифы - 1
Б.в.д., 71 с.
Николай Мазуровский – Разрушая мифы - 1 – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ - МИФ О СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ - КТО МОЖЕТ ПРОЩАТЬ ГРЕХИ? - РАЗБИВАЯ МИФ О ВЕРЕ ПРЕДКОВ - У БОГА МАТЕРИ НЕТ - КОМУ НУЖНО МОЛИТЬСЯ? - РАЗБИВАЯ МИФ О НЕПРОЩЕНИИ - МИФ О БОЖЬЕЙ ВОЛЕ НА ВСЕ - МИФ ОБ УРОВНЕ ПРАВЕДНОСТИ - ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ - ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАБЛУЖДЕНИЯ - ИНЫЕ ЯЗЫКИ - МОТИВАЦИЯ - ЛЮДИ, ВЗЯТЫЕ В УДЕЛ - ВО ЧТО ЖЕ ВЫ КРЕСТИЛИСЬ? - ОТКРЫВАЯ И ДОКАЗЫВАЯ - ИГО, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ПОНЕСТИ - ЕСЛИ БЫ КТО ИЗ МЕРТВЫХ ВОСКРЕС, НЕ ПОВЕРЯТ - ВЫШЛИ ОТ НАС, НО НЕ БЫЛИ НАШИ - НЕ БЕЗЫЗВЕСТНЫ ЕГО УМЫСЛЫ - ВОЙНА – ЭТО ПРОКЛЯТИЕ - ЦАРСТВО МОЕ НЕ ОТ МИРА СЕГО - ВЫДАВАЯ СЕБЯ ЗА БОГА - ЧТО БОГ ОЧИСТИЛ, ТОГО НЕ ПОЧИТАЙ НЕЧИСТЫМ - ГДЕ ОБЕТОВАНИЯ ПРИШЕСТВИЯ ЕГО? - ОБМАНУТЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
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