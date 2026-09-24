Мэдден - Христианство на перепутье

Курс лекций «Христианство на перепутье: Реформации XVI–XVII веков», прочитанный профессором Мэдденом в рамках авторитетного образовательного цикла «Современный ученый» (Modern Scholar) в сотрудничестве с Университетом Сент-Луиса, представляет собой панорамное исследование духовного, богословского и культурного перелома, навсегда преобразившего облик европейской христианской цивилизации. Автор намеренно говорит о «Реформациях» во множественном числе, подчеркивая, что эта переломная эпоха не сводилась к какому-то одному движению, но представляла собой созвездие духовных устремлений: от виттенбергского восстания Мартина Лютера и цюрихского библейского гуманизма Ульриха Цвингли до последовательного теоцентризма Жана Кальвина в Женеве, радикальных поисков чистоты общины в анабаптизме, династических перипетий и литургического пути Церкви Англии, а также глубокого духовного самоочищения Католической церкви через созыв Тридентского собора и миссионерский порыв ордена иезуитов. Шаг за шагом лектор ведет слушателя через богословские споры, имперские рейхстаги и религиозные конфликты, системно и бережно раскрывая внутреннюю правду и духовную драму каждого направления.

Центральное достоинство курса состоит в его способности преодолеть упрощенные конфессиональные штампы и полемическую односторонность, возвращая христианскому мыслителю объемное понимание узловых богословских проблем: оправдания верой, верховного авторитета Писания, природы таинств, границ христианской свободы и союза Церкви с государством. Для русскоязычных читателей и студентов богословия данный труд представляет особую ценность, поскольку отечественный контекст нередко сталкивается либо с фрагментарным представлением о западном христианском наследии, либо с некритическим воспроизведением чужих апологетических мифов. Изложение профессора Мэддена дает читателю выверенный исторический инструментарий, позволяющий оценить социокультурный контекст Реформации, увидеть глубокие корни современных евангельских и протестантских конфессий, осознать логику католического возрождения и извлечь из опыта былых эпох непреходящие уроки для созидания церковного служения сегодня.

Мэдден Томас Ф. – Христианство на перепутье – Реформации XVI–XVII веков

Курс Университета Сент-Луиса; пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 157 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Мэдден Томас Ф. – Христианство на перепутье – Содержание

О преподавателе О курсе Лекция 1. Христианство спустя 1500 лет Введение: эпоха, вера и восприятие вечности

Семь таинств Церкви: крещение, конфирмация и Евхаристия

Исповедь, епитимья и концепция чистилища

Таинства брака, священства и соборования

Университеты, схоластика и благочестие простого народа

Институциональная власть Церкви и противостояние со светскими монархами Лекция 2. Накануне Реформации Традиция церковных реформ и новые вызовы XVI века

Революция книгопечатания Гутенберга и новые каналы идей

Римская курия, ренессансный папизм и фискальный гнет

Институт индульгенций и сокровищница сверхдолжных заслуг

Всплеск мирянского благочестия: братства и devotio moderna

Критика схоластики и гуманистический принцип ad fontes

Эразм Роттердамский и преддверие Реформации Лекция 3. Вылупившееся яйцо: Мартин Лютер до 1519 года Священная Римская империя и курфюршество Саксония

Детство Лютера, Эрфуртский университет и обет святой Анне

Монашество августинцев и исповедальный кризис

Виттенбергский университет и богословие Августина

Индульгенция Льва X и кампания Иоганна Тецеля

95 тезисов и их общегерманский резонанс

Открытие sola fide и допрос кардиналом Каэтаном

Лейпцигский диспут и разрыв с Римом Лекция 4. Лютер и лютеранство Sola fide, sola Scriptura и отказ от схоластики

«К христианскому дворянству немецкой нации»

«О вавилонском пленении церкви» и пересмотр таинств

«О свободе христианина»

Булла Exsurge Domine и сожжение канонического права

Карл V и Вормсский рейхстаг

Ответ Лютера и Вормсский эдикт

Вартбург и немецкий перевод Нового Завета Лекция 5. Раскол движения Лютер в Вартбурге и Виттенберг без вождя

Андреас Карлштадт и радикализация реформ

Цвиккауские пророки и возвращение Лютера

Sola Scriptura и проблема множественности толкований

Ульрих Цвингли и швейцарский гуманизм

Реформация в Цюрихе и союз с магистратом

Евхаристический спор Лютера и Цвингли

Цюрихские диспуты, гибель Цвингли и полемика Эразма с Лютером Лекция 6. Радикальная Реформация Разрыв Церкви и светского государства

Томас Мюнцер

Великая крестьянская война и позиция Лютера

Анабаптизм: крещение по вере, общинная дисциплина и пацифизм

Мюнстерская коммуна и воинствующий хилиазм

Иоанн Лейденский и падение «Нового Сиона»

Мирный анабаптизм Менно Симонса Лекция 7. Карл V, Сулейман Великолепный и лютеранское движение Карл V и идея универсальной христианской монархии

Мохач, Шпайер и разграбление Рима

Осада Вены и османский фактор

Марбургский диспут

Аугсбургский рейхстаг и Confessio Augustana

Шмалькальденский союз

Регенсбургские собеседования

Открытие Тридентского собора и война Карла V

Аугсбургский интерим и смерть Лютера

Аугсбургский религиозный мир Лекция 8. Жан Кальвин

Гуманистическое образование, право и обращение

Sola Scriptura и расхождения с Лютером

«Наставление в христианской вере»

Учение о предопределении

Женева, Гийом Фарель и конфликт со светской властью

Страсбург и влияние Мартина Буцера

Четыре церковных служения

«Церковные ордонансы» и Женевская консистория

Дело Мишеля Сервета

Богослужение, Женевская академия и международное распространение кальвинизма

Лекция 9. Реформация во Франции

Распространение кальвинизма и дворянская оппозиция

Екатерина Медичи и борьба аристократических кланов

Религиозные войны и взаимный террор

Адмирал Колиньи и кризис 1572 года

Варфоломеевская ночь

Генрих III, «политики» и Католическая лига

Генрих IV Наваррский и борьба за престол

Обращение Генриха IV

Нантский эдикт

Ришелье, Ла-Рошель и судьба гугенотов

Лекция 10. Реформация в Англии: Генрих VIII

Династический и политический характер английского кризиса

Генрих VIII и Екатерина Арагонская

«В защиту семи таинств» и титул «Защитник веры»

Кардинал Уолси

«Великое дело короля»

Анна Болейн и канонические противоречия

Пленение Климента VII и тупик легатского суда

Томас Мор и Томас Кранмер

Разрыв с Римом и Акт о супрематии

Казни Джона Фишера и Томаса Мора

Роспуск монастырей и «Благодатное паломничество»

Догматический маятник Генриха VIII

Лекция 11. Реформация в Англии: Новый порядок

Эдуард VI и борьба с «папизмом»

«Книга общего богослужения»

«Сорок две статьи»

Мария Тюдор и реставрация католицизма

Елизавета I и конфессиональное урегулирование

«Тридцать девять статей»

Непобедимая армада и возникновение пуританства

Яков I, Пороховой заговор и божественное право королей

Пуританская эмиграция и «Библия короля Якова»

Лекция 12. Реформация в Англии: Революции

Карл I и английский абсолютизм

Палата общин, пресвитериане и конфликт с короной

Шотландское восстание и Короткий парламент

Долгий парламент

Ирландское восстание, «Великая ремонстрация» и Гражданская война

Отмена епископата и торжество пресвитерианства

Оливер Кромвель и суд над Карлом I

Английская республика

Реставрация Стюартов и Тест-акт

Яков II и «Славная революция»

Конституционная монархия и Акт о веротерпимости

Лекция 13. Католическая реформация: Римские папы и новые ордены

Католическая реформация и Контрреформация

Францисканцы и доминиканцы

Капуцины, театинцы и оратории

Игнатий де Лойола и «Духовные упражнения»

Основание Общества Иисуса

Духовный кодекс иезуитов и четвертый обет

Франциск Ксаверий и миссионерская экспансия

Иезуитские коллегии

Папа Павел III и путь к Тридентскому собору

Лекция 14. Католическая реформация: Инквизиция и Тридентский собор

Провал Регенсбургского диспута

Средневековая, испанская и Римская инквизиции

Римская инквизиция и Индекс запрещенных книг

Путь к вселенскому собору

Оправдание и свобода воли на Тридентском соборе

Священное Писание и Священное Предание

Таинства и Евхаристия

Дисциплинарные реформы и учреждение семинарий

Тридентское возрождение, литургическое единство и папство

Исторические итоги Реформаций

Народная вера и всеобщая грамотность