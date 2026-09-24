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Мэдден - Христианство на перепутье

Мэдден - Христианство на перепутье
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, Theology, History, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (27 books)

Курс лекций «Христианство на перепутье: Реформации XVI–XVII веков», прочитанный профессором Мэдденом в рамках авторитетного образовательного цикла «Современный ученый» (Modern Scholar) в сотрудничестве с Университетом Сент-Луиса, представляет собой панорамное исследование духовного, богословского и культурного перелома, навсегда преобразившего облик европейской христианской цивилизации. Автор намеренно говорит о «Реформациях» во множественном числе, подчеркивая, что эта переломная эпоха не сводилась к какому-то одному движению, но представляла собой созвездие духовных устремлений: от виттенбергского восстания Мартина Лютера и цюрихского библейского гуманизма Ульриха Цвингли до последовательного теоцентризма Жана Кальвина в Женеве, радикальных поисков чистоты общины в анабаптизме, династических перипетий и литургического пути Церкви Англии, а также глубокого духовного самоочищения Католической церкви через созыв Тридентского собора и миссионерский порыв ордена иезуитов. Шаг за шагом лектор ведет слушателя через богословские споры, имперские рейхстаги и религиозные конфликты, системно и бережно раскрывая внутреннюю правду и духовную драму каждого направления.

Центральное достоинство курса состоит в его способности преодолеть упрощенные конфессиональные штампы и полемическую односторонность, возвращая христианскому мыслителю объемное понимание узловых богословских проблем: оправдания верой, верховного авторитета Писания, природы таинств, границ христианской свободы и союза Церкви с государством. Для русскоязычных читателей и студентов богословия данный труд представляет особую ценность, поскольку отечественный контекст нередко сталкивается либо с фрагментарным представлением о западном христианском наследии, либо с некритическим воспроизведением чужих апологетических мифов. Изложение профессора Мэддена дает читателю выверенный исторический инструментарий, позволяющий оценить социокультурный контекст Реформации, увидеть глубокие корни современных евангельских и протестантских конфессий, осознать логику католического возрождения и извлечь из опыта былых эпох непреходящие уроки для созидания церковного служения сегодня.

Мэдден Томас Ф. – Христианство на перепутье – Реформации XVI–XVII веков

Курс Университета Сент-Луиса; пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 157 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Мэдден Томас Ф. – Христианство на перепутье – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Лекция 1. Христианство спустя 1500 лет

    • Введение: эпоха, вера и восприятие вечности

    • Семь таинств Церкви: крещение, конфирмация и Евхаристия

    • Исповедь, епитимья и концепция чистилища

    • Таинства брака, священства и соборования

    • Университеты, схоластика и благочестие простого народа

    • Институциональная власть Церкви и противостояние со светскими монархами

  4. Лекция 2. Накануне Реформации

    • Традиция церковных реформ и новые вызовы XVI века

    • Революция книгопечатания Гутенберга и новые каналы идей

    • Римская курия, ренессансный папизм и фискальный гнет

    • Институт индульгенций и сокровищница сверхдолжных заслуг

    • Всплеск мирянского благочестия: братства и devotio moderna

    • Критика схоластики и гуманистический принцип ad fontes

    • Эразм Роттердамский и преддверие Реформации

  5. Лекция 3. Вылупившееся яйцо: Мартин Лютер до 1519 года

    • Священная Римская империя и курфюршество Саксония

    • Детство Лютера, Эрфуртский университет и обет святой Анне

    • Монашество августинцев и исповедальный кризис

    • Виттенбергский университет и богословие Августина

    • Индульгенция Льва X и кампания Иоганна Тецеля

    • 95 тезисов и их общегерманский резонанс

    • Открытие sola fide и допрос кардиналом Каэтаном

    • Лейпцигский диспут и разрыв с Римом

  6. Лекция 4. Лютер и лютеранство

    • Sola fide, sola Scriptura и отказ от схоластики

    • «К христианскому дворянству немецкой нации»

    • «О вавилонском пленении церкви» и пересмотр таинств

    • «О свободе христианина»

    • Булла Exsurge Domine и сожжение канонического права

    • Карл V и Вормсский рейхстаг

    • Ответ Лютера и Вормсский эдикт

    • Вартбург и немецкий перевод Нового Завета

  7. Лекция 5. Раскол движения

    • Лютер в Вартбурге и Виттенберг без вождя

    • Андреас Карлштадт и радикализация реформ

    • Цвиккауские пророки и возвращение Лютера

    • Sola Scriptura и проблема множественности толкований

    • Ульрих Цвингли и швейцарский гуманизм

    • Реформация в Цюрихе и союз с магистратом

    • Евхаристический спор Лютера и Цвингли

    • Цюрихские диспуты, гибель Цвингли и полемика Эразма с Лютером

  8. Лекция 6. Радикальная Реформация

    • Разрыв Церкви и светского государства

    • Томас Мюнцер

    • Великая крестьянская война и позиция Лютера

    • Анабаптизм: крещение по вере, общинная дисциплина и пацифизм

    • Мюнстерская коммуна и воинствующий хилиазм

    • Иоанн Лейденский и падение «Нового Сиона»

    • Мирный анабаптизм Менно Симонса

  9. Лекция 7. Карл V, Сулейман Великолепный и лютеранское движение

    • Карл V и идея универсальной христианской монархии

    • Мохач, Шпайер и разграбление Рима

    • Осада Вены и османский фактор

    • Марбургский диспут

    • Аугсбургский рейхстаг и Confessio Augustana

    • Шмалькальденский союз

    • Регенсбургские собеседования

    • Открытие Тридентского собора и война Карла V

    • Аугсбургский интерим и смерть Лютера

    • Аугсбургский религиозный мир

  10. Лекция 8. Жан Кальвин

  • Гуманистическое образование, право и обращение

  • Sola Scriptura и расхождения с Лютером

  • «Наставление в христианской вере»

  • Учение о предопределении

  • Женева, Гийом Фарель и конфликт со светской властью

  • Страсбург и влияние Мартина Буцера

  • Четыре церковных служения

  • «Церковные ордонансы» и Женевская консистория

  • Дело Мишеля Сервета

  • Богослужение, Женевская академия и международное распространение кальвинизма

  1. Лекция 9. Реформация во Франции

  • Распространение кальвинизма и дворянская оппозиция

  • Екатерина Медичи и борьба аристократических кланов

  • Религиозные войны и взаимный террор

  • Адмирал Колиньи и кризис 1572 года

  • Варфоломеевская ночь

  • Генрих III, «политики» и Католическая лига

  • Генрих IV Наваррский и борьба за престол

  • Обращение Генриха IV

  • Нантский эдикт

  • Ришелье, Ла-Рошель и судьба гугенотов

  1. Лекция 10. Реформация в Англии: Генрих VIII

  • Династический и политический характер английского кризиса

  • Генрих VIII и Екатерина Арагонская

  • «В защиту семи таинств» и титул «Защитник веры»

  • Кардинал Уолси

  • «Великое дело короля»

  • Анна Болейн и канонические противоречия

  • Пленение Климента VII и тупик легатского суда

  • Томас Мор и Томас Кранмер

  • Разрыв с Римом и Акт о супрематии

  • Казни Джона Фишера и Томаса Мора

  • Роспуск монастырей и «Благодатное паломничество»

  • Догматический маятник Генриха VIII

  1. Лекция 11. Реформация в Англии: Новый порядок

  • Эдуард VI и борьба с «папизмом»

  • «Книга общего богослужения»

  • «Сорок две статьи»

  • Мария Тюдор и реставрация католицизма

  • Елизавета I и конфессиональное урегулирование

  • «Тридцать девять статей»

  • Непобедимая армада и возникновение пуританства

  • Яков I, Пороховой заговор и божественное право королей

  • Пуританская эмиграция и «Библия короля Якова»

  1. Лекция 12. Реформация в Англии: Революции

  • Карл I и английский абсолютизм

  • Палата общин, пресвитериане и конфликт с короной

  • Шотландское восстание и Короткий парламент

  • Долгий парламент

  • Ирландское восстание, «Великая ремонстрация» и Гражданская война

  • Отмена епископата и торжество пресвитерианства

  • Оливер Кромвель и суд над Карлом I

  • Английская республика

  • Реставрация Стюартов и Тест-акт

  • Яков II и «Славная революция»

  • Конституционная монархия и Акт о веротерпимости

  1. Лекция 13. Католическая реформация: Римские папы и новые ордены

  • Католическая реформация и Контрреформация

  • Францисканцы и доминиканцы

  • Капуцины, театинцы и оратории

  • Игнатий де Лойола и «Духовные упражнения»

  • Основание Общества Иисуса

  • Духовный кодекс иезуитов и четвертый обет

  • Франциск Ксаверий и миссионерская экспансия

  • Иезуитские коллегии

  • Папа Павел III и путь к Тридентскому собору

  1. Лекция 14. Католическая реформация: Инквизиция и Тридентский собор

  • Провал Регенсбургского диспута

  • Средневековая, испанская и Римская инквизиции

  • Римская инквизиция и Индекс запрещенных книг

  • Путь к вселенскому собору

  • Оправдание и свобода воли на Тридентском соборе

  • Священное Писание и Священное Предание

  • Таинства и Евхаристия

  • Дисциплинарные реформы и учреждение семинарий

  • Тридентское возрождение, литургическое единство и папство

  • Исторические итоги Реформаций

  • Народная вера и всеобщая грамотность

  1. Библиография

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 24.09.2026
Author zealot
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