Мэдден - Христианство на перепутье
Курс лекций «Христианство на перепутье: Реформации XVI–XVII веков», прочитанный профессором Мэдденом в рамках авторитетного образовательного цикла «Современный ученый» (Modern Scholar) в сотрудничестве с Университетом Сент-Луиса, представляет собой панорамное исследование духовного, богословского и культурного перелома, навсегда преобразившего облик европейской христианской цивилизации. Автор намеренно говорит о «Реформациях» во множественном числе, подчеркивая, что эта переломная эпоха не сводилась к какому-то одному движению, но представляла собой созвездие духовных устремлений: от виттенбергского восстания Мартина Лютера и цюрихского библейского гуманизма Ульриха Цвингли до последовательного теоцентризма Жана Кальвина в Женеве, радикальных поисков чистоты общины в анабаптизме, династических перипетий и литургического пути Церкви Англии, а также глубокого духовного самоочищения Католической церкви через созыв Тридентского собора и миссионерский порыв ордена иезуитов. Шаг за шагом лектор ведет слушателя через богословские споры, имперские рейхстаги и религиозные конфликты, системно и бережно раскрывая внутреннюю правду и духовную драму каждого направления.
Центральное достоинство курса состоит в его способности преодолеть упрощенные конфессиональные штампы и полемическую односторонность, возвращая христианскому мыслителю объемное понимание узловых богословских проблем: оправдания верой, верховного авторитета Писания, природы таинств, границ христианской свободы и союза Церкви с государством. Для русскоязычных читателей и студентов богословия данный труд представляет особую ценность, поскольку отечественный контекст нередко сталкивается либо с фрагментарным представлением о западном христианском наследии, либо с некритическим воспроизведением чужих апологетических мифов. Изложение профессора Мэддена дает читателю выверенный исторический инструментарий, позволяющий оценить социокультурный контекст Реформации, увидеть глубокие корни современных евангельских и протестантских конфессий, осознать логику католического возрождения и извлечь из опыта былых эпох непреходящие уроки для созидания церковного служения сегодня.
Мэдден Томас Ф. – Христианство на перепутье – Реформации XVI–XVII веков
Курс Университета Сент-Луиса; пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 157 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Мэдден Томас Ф. – Христианство на перепутье – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Христианство спустя 1500 лет
Введение: эпоха, вера и восприятие вечности
Семь таинств Церкви: крещение, конфирмация и Евхаристия
Исповедь, епитимья и концепция чистилища
Таинства брака, священства и соборования
Университеты, схоластика и благочестие простого народа
Институциональная власть Церкви и противостояние со светскими монархами
Лекция 2. Накануне Реформации
Традиция церковных реформ и новые вызовы XVI века
Революция книгопечатания Гутенберга и новые каналы идей
Римская курия, ренессансный папизм и фискальный гнет
Институт индульгенций и сокровищница сверхдолжных заслуг
Всплеск мирянского благочестия: братства и devotio moderna
Критика схоластики и гуманистический принцип ad fontes
Эразм Роттердамский и преддверие Реформации
Лекция 3. Вылупившееся яйцо: Мартин Лютер до 1519 года
Священная Римская империя и курфюршество Саксония
Детство Лютера, Эрфуртский университет и обет святой Анне
Монашество августинцев и исповедальный кризис
Виттенбергский университет и богословие Августина
Индульгенция Льва X и кампания Иоганна Тецеля
95 тезисов и их общегерманский резонанс
Открытие sola fide и допрос кардиналом Каэтаном
Лейпцигский диспут и разрыв с Римом
Лекция 4. Лютер и лютеранство
Sola fide, sola Scriptura и отказ от схоластики
«К христианскому дворянству немецкой нации»
«О вавилонском пленении церкви» и пересмотр таинств
«О свободе христианина»
Булла Exsurge Domine и сожжение канонического права
Карл V и Вормсский рейхстаг
Ответ Лютера и Вормсский эдикт
Вартбург и немецкий перевод Нового Завета
Лекция 5. Раскол движения
Лютер в Вартбурге и Виттенберг без вождя
Андреас Карлштадт и радикализация реформ
Цвиккауские пророки и возвращение Лютера
Sola Scriptura и проблема множественности толкований
Ульрих Цвингли и швейцарский гуманизм
Реформация в Цюрихе и союз с магистратом
Евхаристический спор Лютера и Цвингли
Цюрихские диспуты, гибель Цвингли и полемика Эразма с Лютером
Лекция 6. Радикальная Реформация
Разрыв Церкви и светского государства
Томас Мюнцер
Великая крестьянская война и позиция Лютера
Анабаптизм: крещение по вере, общинная дисциплина и пацифизм
Мюнстерская коммуна и воинствующий хилиазм
Иоанн Лейденский и падение «Нового Сиона»
Мирный анабаптизм Менно Симонса
Лекция 7. Карл V, Сулейман Великолепный и лютеранское движение
Карл V и идея универсальной христианской монархии
Мохач, Шпайер и разграбление Рима
Осада Вены и османский фактор
Марбургский диспут
Аугсбургский рейхстаг и Confessio Augustana
Шмалькальденский союз
Регенсбургские собеседования
Открытие Тридентского собора и война Карла V
Аугсбургский интерим и смерть Лютера
Аугсбургский религиозный мир
Лекция 8. Жан Кальвин
Гуманистическое образование, право и обращение
Sola Scriptura и расхождения с Лютером
«Наставление в христианской вере»
Учение о предопределении
Женева, Гийом Фарель и конфликт со светской властью
Страсбург и влияние Мартина Буцера
Четыре церковных служения
«Церковные ордонансы» и Женевская консистория
Дело Мишеля Сервета
Богослужение, Женевская академия и международное распространение кальвинизма
Лекция 9. Реформация во Франции
Распространение кальвинизма и дворянская оппозиция
Екатерина Медичи и борьба аристократических кланов
Религиозные войны и взаимный террор
Адмирал Колиньи и кризис 1572 года
Варфоломеевская ночь
Генрих III, «политики» и Католическая лига
Генрих IV Наваррский и борьба за престол
Обращение Генриха IV
Нантский эдикт
Ришелье, Ла-Рошель и судьба гугенотов
Лекция 10. Реформация в Англии: Генрих VIII
Династический и политический характер английского кризиса
Генрих VIII и Екатерина Арагонская
«В защиту семи таинств» и титул «Защитник веры»
Кардинал Уолси
«Великое дело короля»
Анна Болейн и канонические противоречия
Пленение Климента VII и тупик легатского суда
Томас Мор и Томас Кранмер
Разрыв с Римом и Акт о супрематии
Казни Джона Фишера и Томаса Мора
Роспуск монастырей и «Благодатное паломничество»
Догматический маятник Генриха VIII
Лекция 11. Реформация в Англии: Новый порядок
Эдуард VI и борьба с «папизмом»
«Книга общего богослужения»
«Сорок две статьи»
Мария Тюдор и реставрация католицизма
Елизавета I и конфессиональное урегулирование
«Тридцать девять статей»
Непобедимая армада и возникновение пуританства
Яков I, Пороховой заговор и божественное право королей
Пуританская эмиграция и «Библия короля Якова»
Лекция 12. Реформация в Англии: Революции
Карл I и английский абсолютизм
Палата общин, пресвитериане и конфликт с короной
Шотландское восстание и Короткий парламент
Долгий парламент
Ирландское восстание, «Великая ремонстрация» и Гражданская война
Отмена епископата и торжество пресвитерианства
Оливер Кромвель и суд над Карлом I
Английская республика
Реставрация Стюартов и Тест-акт
Яков II и «Славная революция»
Конституционная монархия и Акт о веротерпимости
Лекция 13. Католическая реформация: Римские папы и новые ордены
Католическая реформация и Контрреформация
Францисканцы и доминиканцы
Капуцины, театинцы и оратории
Игнатий де Лойола и «Духовные упражнения»
Основание Общества Иисуса
Духовный кодекс иезуитов и четвертый обет
Франциск Ксаверий и миссионерская экспансия
Иезуитские коллегии
Папа Павел III и путь к Тридентскому собору
Лекция 14. Католическая реформация: Инквизиция и Тридентский собор
Провал Регенсбургского диспута
Средневековая, испанская и Римская инквизиции
Римская инквизиция и Индекс запрещенных книг
Путь к вселенскому собору
Оправдание и свобода воли на Тридентском соборе
Священное Писание и Священное Предание
Таинства и Евхаристия
Дисциплинарные реформы и учреждение семинарий
Тридентское возрождение, литургическое единство и папство
Исторические итоги Реформаций
Народная вера и всеобщая грамотность
Библиография
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