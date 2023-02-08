В 1648 г., в разгар Английской революции, приближенный Оливера Кромвеля Томас Скотт и лондонский торговец Мэтью Харди купили за 7 000 фунтов Ламбетский дворец — резиденцию архиепископов Кентерберийских, находившуюся неподалеку от столицы и пустовавшую с момента ареста Уильяма Лода в 1641 г. Как и прочие памятники ненавистного пуританам «папистского наследия» церкви Англии, дворец подвергся безжалостному разграблению. Томас Скотт приказал разобрать доставшийся ему Большой зал и ряд других сооружений, а затем продал полученные таким образом строительные материалы. Не больше повезло и второй половине манора, оказавшейся в руках Мэтью Харди, в частности он решил переделать под свои нужды дворцовую капеллу.

По его распоряжению были уничтожены еще остававшиеся здесь элементы церковного убранства, включая находившееся у южной стены надгробие Мэтью Паркера (1504-1575) — первого архиепископа Кентерберийского эпохи правления королевы Елизаветы Тюдор (1558-1603), занимавшего эту кафедру на протяжении полутора десятилетий с 1559 по 1575 г. Его тело извлекли из свинцового гроба, сняли с него саван, а затем закопали среди мусора. Осквернение останков покойного примаса английской церкви новыми хозяевами дворца едва ли было связано лишь с тем, что его памятник «смотрел им в лицо и препятствовал их веселью», как писал в XVIII в. антикварий Джон Дарт.

Владимир Андреевич Таубер - Во имя истины, согласия и единства: Архиепископ Мэтью Паркер и церковная политика в Англии в эпоху Реформации

(Mediaevalia - Средневековье как культурно-исторический феномен)

М.; СПб.: Петроглиф, Центр гуманитарных инициатив, 2022. — 330 с.

ISBN 978-5-98712-351-5

Владимир Андреевич Таубер - Во имя истины, согласия и единства: Архиепископ Мэтью Паркер и церковная политика в Англии в эпоху Реформации - Содержание

Введение

Часть I. Мэтью Паркер и церковь Англии в 1504-1559 гг.

Глава 1. Жизнь и карьера Мэтью Паркера в 1504-1558 гг.

§ 1. Детство и учеба: Норидж и Кембридж

§ 2. Церковный администратор в эпоху религиозной реформы

§ 3. Возвышение и опала

Глава 2. «Елизаветинское религиозное урегулирование» 1559 г.

Глава 3. Назначение примаса церкви: выбор кандидатуры и установление процедуры

§ 1. «Чрезмерное благоволение»

§ 2. «Мы не должны торопиться с возложением рук»

Часть II. Архиепископ Кентерберийский и административные проблемы церкви Англии в 1559-1575 гг.

Глава 1. Административные и хозяйственные проблемы церкви, провинции и диоцеза

§ 1. Церковная администрация в елизаветинской Англии

§ 2. «Вельможный епископ»

Глава 2. Мэтью Паркер и английское духовенство

§ 1. «Большая потребность в священниках»

§ 2. Назначения епископов в 1560-1575 гг.

§ 3. Духовенство Кентерберийского диоцеза и его патроны

§ 4. Чтецы и проповедники

Глава 3. Мэтью Паркер и нонконформисты

§ 1. «Наставить и привести к согласию»: католики в доме архиепископа

§ 2. Административное противодействие нонконформизму

Глава 4. Конвокация Кентерберийской провинции и ее роль в церковной жизни Англии 1560-1575 гг.

§ 1. Convocatio sive sacra synodus

§ 2. Конвокация 1563-1567 гг.: реформа, которая не состоялась

§ 3. Синоды первой половины 1570-х гг.: попытки дальнейшей унификации церкви

Часть III. Мэтью Паркер и религиозные споры 1559-1575 гг.

Глава 1. Церковь Англии в 1559-1575 гг.: via medial

Глава 2. Спор о распятии в Королевской капелле: иконопочитание и адиафора

Глава 3. Дискуссия об облачениях и проблема регулирования «безразличного»

§ 1. «Золотые облачения папизма»

§ 2. Публикация «Объявлений» и обострение конфликта

Глава 4. Мэтью Паркер, пуритане и светская власть в первой половине 1570-х гг.

Глава 5. Мэтью Паркер и проблема браков духовенства

Глава 6. «Исторический проект» Мэтью Паркера в контексте религиозной полемики

Заключение

Список сокращений

Библиография

Указатель имен

Summar

Contents