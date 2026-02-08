Медникова Мария - Татуировки

«Неизгладимые знаки» — это книга, которая заставляет взглянуть на историю человечества через поверхность его кожи. Мария Медникова показывает, что татуировка была первым в истории человечества «внешним носителем информации».

Автор сочетает строгость научного метода (антропологические измерения, химический анализ пигментов) с захватывающим повествованием о верованиях и страхах наших предков. Книга развенчивает миф о примитивности древних народов, представляя их кожу как сложную «карту памяти», где записаны их отношения с богами, природой и друг другом. Издание будет интересно археологам, культурологам и всем, кто интересуется телесными практиками и историей древних цивилизаций.

Медникова Мария Борисовна – Татуировки - Неизгладимые знаки как исторический источник

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 320 с.; ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-160141-6

Медникова Мария Борисовна – Татуировки – Содержание

Предисловие

Глава 1 Татуировка: что это такое?

Древняя универсальная традиция

Способ манипуляции человеческим телом

«Неизгладимые знаки»

Разные способы нанесения татуировок

Основные идеи антропологов о происхождении татуировок

Татуировка с позиций «зооцентризма»

Глава 2 Татуировки в древности

Источники исследования: археология, письменность, изобразительное искусство

Немного о мумиях

Естественнонаучные методы в изучении пазырыкских мумий

Психология звериного стиля

Фигуры геральдики и наследие наших далеких предков

Теперь немного о костях. «Гарри Поттер»: история шрама

Письменные источники. Татуировки в Библии. Священные тексты и сообщения древних авторов

Свидетельства средневековых летописцев

«Татуировки» в изобразительном искусстве

Орнаменты трипольских статуэток

Остров Пасхи: маленькие тайны огромных статуй

Глава 3 Тело как текст

Культура до культуры

Природный язык тела

Тайны красоты и законы восприятия

Луна и солнце. Семантика частей тела. Тело-дом-храм

Управляю телом — управляю мирозданием

Феномен человеческого тела и происхождение изобразительного искусства

Палеолитические Венеры. Части тела в наскальных изображениях. Рисунки на частях тела

Глава 4 Историческая география татуировок

Африка

Ближний Восток

Кавказ

Индостан и Юго-Восточная Азия

Сибирь

Северо-Восточная Азия

Японские острова

Борнео (Калимантан)

Н. Н. Миклухо-Маклай о татуировках в Океании

Меланезия

Полинезия, Микронезия, Фиджи

Новая Зеландия

Австралия

Южная Америка

Глава 5 Rich man — poor man, begger man — thief

Моряки, пилигримы, изгои, бродяги, преступники

Люди в замкнутом пространстве

Soldiers, sailors

Begger Man — Thief. «От тюрьмы да от сумы не зарекайтесь» — а значит, и от татуировок

«Сакральное» пространство тюрьмы

Татуировка у якудза

Роль изоляции в активизации мифологического мышления

Глава 6 Современность и традиция. Назад к истокам?

Суть эпохи — глобализация

Одиночество в большом городе. Постфольклор как средство общения

Эклектика побеждает…

Экстремалы

Самобичеватели в исторической ретроспективе. Единственная альтернатива

Этнические мотивы. Да здравствуют кельты и японцы!

Возрождение архетипа

Элитарные развлечения

Современные опасности

Вместо послеcловия. Что с нами происходит?

Литература