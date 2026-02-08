Медникова Мария - Татуировки
«Неизгладимые знаки» — это книга, которая заставляет взглянуть на историю человечества через поверхность его кожи. Мария Медникова показывает, что татуировка была первым в истории человечества «внешним носителем информации».
Автор сочетает строгость научного метода (антропологические измерения, химический анализ пигментов) с захватывающим повествованием о верованиях и страхах наших предков. Книга развенчивает миф о примитивности древних народов, представляя их кожу как сложную «карту памяти», где записаны их отношения с богами, природой и друг другом. Издание будет интересно археологам, культурологам и всем, кто интересуется телесными практиками и историей древних цивилизаций.
Москва : Издательство АСТ, 2023. — 320 с.; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-160141-6
Предисловие
Глава 1 Татуировка: что это такое?
Древняя универсальная традиция
Способ манипуляции человеческим телом
«Неизгладимые знаки»
Разные способы нанесения татуировок
Основные идеи антропологов о происхождении татуировок
Татуировка с позиций «зооцентризма»
Глава 2 Татуировки в древности
Источники исследования: археология, письменность, изобразительное искусство
Немного о мумиях
Естественнонаучные методы в изучении пазырыкских мумий
Психология звериного стиля
Фигуры геральдики и наследие наших далеких предков
Теперь немного о костях. «Гарри Поттер»: история шрама
Письменные источники. Татуировки в Библии. Священные тексты и сообщения древних авторов
Свидетельства средневековых летописцев
«Татуировки» в изобразительном искусстве
Орнаменты трипольских статуэток
Остров Пасхи: маленькие тайны огромных статуй
Глава 3 Тело как текст
Культура до культуры
Природный язык тела
Тайны красоты и законы восприятия
Луна и солнце. Семантика частей тела. Тело-дом-храм
Управляю телом — управляю мирозданием
Феномен человеческого тела и происхождение изобразительного искусства
Палеолитические Венеры. Части тела в наскальных изображениях. Рисунки на частях тела
Глава 4 Историческая география татуировок
Африка
Ближний Восток
Кавказ
Индостан и Юго-Восточная Азия
Сибирь
Северо-Восточная Азия
Японские острова
Борнео (Калимантан)
Н. Н. Миклухо-Маклай о татуировках в Океании
Меланезия
Полинезия, Микронезия, Фиджи
Новая Зеландия
Австралия
Южная Америка
Глава 5 Rich man — poor man, begger man — thief
Моряки, пилигримы, изгои, бродяги, преступники
Люди в замкнутом пространстве
Soldiers, sailors
Begger Man — Thief. «От тюрьмы да от сумы не зарекайтесь» — а значит, и от татуировок
«Сакральное» пространство тюрьмы
Татуировка у якудза
Роль изоляции в активизации мифологического мышления
Глава 6 Современность и традиция. Назад к истокам?
Суть эпохи — глобализация
Одиночество в большом городе. Постфольклор как средство общения
Эклектика побеждает…
Экстремалы
Самобичеватели в исторической ретроспективе. Единственная альтернатива
Этнические мотивы. Да здравствуют кельты и японцы!
Возрождение архетипа
Элитарные развлечения
Современные опасности
Вместо послеcловия. Что с нами происходит?
Литература
