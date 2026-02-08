Медникова Мария - Татуировки

Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Неизгладимые знаки» — это книга, которая заставляет взглянуть на историю человечества через поверхность его кожи. Мария Медникова показывает, что татуировка была первым в истории человечества «внешним носителем информации».

Автор сочетает строгость научного метода (антропологические измерения, химический анализ пигментов) с захватывающим повествованием о верованиях и страхах наших предков. Книга развенчивает миф о примитивности древних народов, представляя их кожу как сложную «карту памяти», где записаны их отношения с богами, природой и друг другом. Издание будет интересно археологам, культурологам и всем, кто интересуется телесными практиками и историей древних цивилизаций.

Медникова Мария Борисовна – Татуировки - Неизгладимые знаки как исторический источник

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 320 с.; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-160141-6

Медникова Мария Борисовна – Татуировки – Содержание

Предисловие

Глава 1 Татуировка: что это такое?

  • Древняя универсальная традиция

  • Способ манипуляции человеческим телом

  • «Неизгладимые знаки»

  • Разные способы нанесения татуировок

  • Основные идеи антропологов о происхождении татуировок

  • Татуировка с позиций «зооцентризма»

Глава 2 Татуировки в древности

  • Источники исследования: археология, письменность, изобразительное искусство

  • Немного о мумиях

  • Естественнонаучные методы в изучении пазырыкских мумий

  • Психология звериного стиля

  • Фигуры геральдики и наследие наших далеких предков

  • Теперь немного о костях. «Гарри Поттер»: история шрама

  • Письменные источники. Татуировки в Библии. Священные тексты и сообщения древних авторов

  • Свидетельства средневековых летописцев

  • «Татуировки» в изобразительном искусстве

  • Орнаменты трипольских статуэток

  • Остров Пасхи: маленькие тайны огромных статуй

Глава 3 Тело как текст

  • Культура до культуры

  • Природный язык тела

  • Тайны красоты и законы восприятия

  • Луна и солнце. Семантика частей тела. Тело-дом-храм

  • Управляю телом — управляю мирозданием

  • Феномен человеческого тела и происхождение изобразительного искусства

  • Палеолитические Венеры. Части тела в наскальных изображениях. Рисунки на частях тела

Глава 4 Историческая география татуировок

  • Африка

  • Ближний Восток

  • Кавказ

  • Индостан и Юго-Восточная Азия

  • Сибирь

  • Северо-Восточная Азия

  • Японские острова

  • Борнео (Калимантан)

  • Н. Н. Миклухо-Маклай о татуировках в Океании

  • Меланезия

  • Полинезия, Микронезия, Фиджи

  • Новая Зеландия

  • Австралия

  • Южная Америка

Глава 5 Rich man — poor man, begger man — thief

  • Моряки, пилигримы, изгои, бродяги, преступники

  • Люди в замкнутом пространстве

  • Soldiers, sailors

  • Begger Man — Thief. «От тюрьмы да от сумы не зарекайтесь» — а значит, и от татуировок

  • «Сакральное» пространство тюрьмы

  • Татуировка у якудза

  • Роль изоляции в активизации мифологического мышления

Глава 6 Современность и традиция. Назад к истокам?

  • Суть эпохи — глобализация

  • Одиночество в большом городе. Постфольклор как средство общения

  • Эклектика побеждает…

  • Экстремалы

  • Самобичеватели в исторической ретроспективе. Единственная альтернатива

  • Этнические мотивы. Да здравствуют кельты и японцы!

  • Возрождение архетипа

  • Элитарные развлечения

  • Современные опасности

  • Вместо послеcловия. Что с нами происходит?

Литература

Added 08.02.2026
