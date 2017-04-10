Книга известного евангелиста, богослова Тимофея Медведева как раз восполняет этот пробел. Подробный разбор и анализ одной из самых сложных книг Священного Писания сделан на высочайшем богословском уровне, при этом он доступен и понятен любому верующему, обычному христианину, не имеющему специальной подготовки. Откровение — это книга о том самом Граде Небесном, попасть в который мы надеемся нашей верой и милостью Божией. На мой взгляд, это одна из самых важных книг Библии для христианина, незаслуженно обойденная вниманием толкователей. Рад, что такой интересный и яркий автор обратился к этой, теме и дал ответы на вопросы нашей христианской жизни простым и понятным языком.

Игорь Князев — епископ Лютеранской церкви

Тимофей Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии

Москва: Эксмо, 2017. — 288 с.

Книги жизни

ISBN 978-5-699-93597-0

Тимофей Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии - Содержание

Предисловие

Религиозная и политическая обстановка во время написания книги Откровение

Сюжетная линия книги Откровение

Краткий обзор книги Откровение по главам

Божья Церковь в пророчествах

Высокая цена делам и верности

Видение Божьего престола Иоанном

Печати на пророческом свитке

Зачем нужны Божьи суды

День Божьего гнева будет коротким

Глава первая

Глава вторая

Ефес

Смирна

Пергам

Фиатира

Глава третья

Сардис

Филадельфия

Лаодикия

Глава четвертая

Время скорби

Падают на колени

Глава пятая

Глава шестая

Первая печать

Вторая печать

Третья печать

Четвертая печать

Пятая печать

Шестая печать

Глава седьмая

Сто сорок четыре тысячи израильтян

Великое множество язычников

Глава восьмая

Седьмая печать

Первая труба

Вторая труба

Третья труба

Четвертая труба

Глава девятая

Пятая труба

Шестая труба

Глава десятая

Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая

Глава тринадцатая

Глава четырнадцатая

Глава пятнадцатая

Глава шестнадцатая

Суд первой чаши

Суд второй чаши

Суд третьей чаши

Суд четвертой чаши

Суд пятой чаши

Суд шестой чаши

Суд седьмой чаши

Глава семнадцатая

Глава восемнадцатая

Глава девятнадцатая

Глава двадцатая

Глава двадцать первая

Глава двадцать вторая

Семь «Я есмь» в книге Откровение

Откровение Иисуса Христа

Тимофей Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии - Предисловие

Слово «откровение» происходит от греческого апокалипсис, что значит «открытие, раскрытие или снятие покрова». Откровение — это книга, в которой Господь Бог открыл человечеству вечные, сверхъестественные истины и реальности, которые человек своими силами никогда бы не постиг и не обнаружил. Слово «откровение» происходит от греческого апокалипсис, что значит «открытие, раскрытие или снятие покрова». Откровение — это книга, в которой Господь Бог открыл человечеству вечные, сверхъестественные истины и реальности, которые человек своими силами никогда бы не постиг и не обнаружил.

Книга Откровение была написана на греческом языке примерно в 96 году от Р. X. К 250 году вся Библия была переведена на язык, который сегодня мы называем древним латинским, однако первый официально признанный латинский перевод (Вульгата) появился только в 382 году. Первый официально признанный английский перевод (Библия короля Иакова) появился в 1611 году.

Книга Откровение — последняя книга в Новом Завете. Она разделена на четыреста четыре стиха, из которых по меньшей мере двести шестьдесят пять стихов содержат в себе цитаты, взятые из Ветхого Завета, — а также много цитат из Нового Завета.

Последняя книга Нового Завета — это Откровение Иисуса Христа, которое подробно изображает нашу историю со времен Иоанна, то, что было две тысячи

лет тому назад. В ней содержится последнее Божье откровение для человечества. Говоря простым языком, библейские пророчества и книга Откровение — это история, записанная до своего осуществления. Они составляют Божье описание будущих фактов и событий. Такое пророчество абсолютно надежно, потому что Бог всеведущ.

Книга Откровение знакомит нас с добрыми и дурными вестями о будущем, раскрывая обе стороны общей картины. С одной стороны, она описывает страшные виды разрушительного оружия, которое будет произведено с помощью продвинутых технологий и которое обманутое человечество использует в конце этого времени. Но она также рассказывает, как живой Бог, Творец всей Вселенной, вмешается, чтобы предотвратить уничтожение человечества. Далее она повествует о прекрасном времени покоя и преображенного мира, который последует за этими страшными днями.

Откровение объясняет многие из прежних библейских пророчеств и раскрывает столь необходимую структуру для пророчеств, касающихся последнего времени. В этой книге Библии точно нет мистики и скрытых знаний для особо избранных, но есть открытость и путь понимания для того, что было непонятно прежде.

Например, в пророческой книге Даниила также использован подобный язык и символы. Часть его видений и образных выражений объясняются ясно и понятно. Но Бог открыл Даниилу, что

значения других пророчеств останутся непонятными до конца времен, и тогда они тоже станут понятными.

В книге Откровение есть много главных ключей к пониманию видений Даниила, а в книге Даниила имеются ключи, помогающие нам понять книгу Откровение.

Обратите внимание на объяснение Даниилом одного из его видений: «Я слышал это, но не понял и потому сказал: "Господин мой! Что же после этого будет?" И отвечал он: "Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени"» (Дан. 12:8, 9) (Везде курсив мой, если иное не указано. — Т. М.)

В Откровении апостол Иоанн пишет в заключительной главе, как ангел повелел ему: «Не запечатывай слов пророчества книги сей...» (Откр. 22:10).

Иоанн объясняет, что Бог Отец дал Христу большую часть книги Откровение в виде свитка, запечатанного семью печатями. Затем Иисус снял печати и открыл свиток.

«И видел я в деснице у Сидящего [Бога Отца] на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: "Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?" И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее...

И один из старцев сказал мне: "Не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее"» (Откр. 5:1-5).

В первых строках сказано, что она является «откровением Иисуса Христа, которое дал Ему Бог» (Откр. 1:1).

Итак, книга Откровение не запечатана и не скрыта от нас.

Часть послания Иоанна была для верующих уже в дни первых апостолов. Одна из целей книги Откровение заключается в том, что она должна открыть слугам Божьим, «чему надлежит быть вскоре» (Откр. 1:1).

Нужно рассказать обстоятельства, при которых эта пророческая книга была дана апостолу Иоанну.