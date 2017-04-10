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Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии

Тимофей Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Eschatology
Series Книги жизни (5 books)
Книга известного евангелиста, богослова Тимофея Медведева как раз восполняет этот пробел. Подробный разбор и анализ одной из самых сложных книг Священного Писания сделан на высочайшем богословском уровне, при этом он доступен и понятен любому верующему, обычному христианину, не имеющему специальной подготовки. Откровение — это книга о том самом Граде Небесном, попасть в который мы надеемся нашей верой и милостью Божией. На мой взгляд, это одна из самых важных книг Библии для христианина, незаслуженно обойденная вниманием толкователей. Рад, что такой интересный и яркий автор обратился к этой, теме и дал ответы на вопросы нашей христианской жизни простым и понятным языком.
Игорь Князев — епископ Лютеранской церкви

Тимофей Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии

Москва: Эксмо, 2017. — 288 с.
Книги жизни
ISBN 978-5-699-93597-0

Тимофей Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии - Содержание

Предисловие
  • Религиозная и политическая обстановка во время написания книги Откровение
  • Сюжетная линия книги Откровение
  • Краткий обзор книги Откровение по главам
  • Божья Церковь в пророчествах
  • Высокая цена делам и верности
  • Видение Божьего престола Иоанном
  • Печати на пророческом свитке
  • Зачем нужны Божьи суды
  • День Божьего гнева будет коротким
Глава первая
Глава вторая
  • Ефес
  • Смирна
  • Пергам
  • Фиатира
Глава третья
  • Сардис
  • Филадельфия
  • Лаодикия
Глава четвертая
  • Время скорби
  • Падают на колени
Глава пятая
Глава шестая
  • Первая печать
  • Вторая печать
  • Третья печать
  • Четвертая печать
  • Пятая печать
  • Шестая печать
Глава седьмая
  • Сто сорок четыре тысячи израильтян
  • Великое множество язычников
Глава восьмая
  • Седьмая печать
  • Первая труба
  • Вторая труба
  • Третья труба
  • Четвертая труба
Глава девятая
  • Пятая труба
  • Шестая труба
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
  • Суд первой чаши
  • Суд второй чаши
  • Суд третьей чаши
  • Суд четвертой чаши
  • Суд пятой чаши
  • Суд шестой чаши
  • Суд седьмой чаши
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
  • Семь «Я есмь» в книге Откровение
  • Откровение Иисуса Христа

Тимофей Медведев - Апокалипсис - просто и понятно о самой загадочной книге Библии - Предисловие

Тимофей МедведевСлово «откровение» происходит от греческого апокалипсис, что значит «открытие, раскрытие или снятие покрова». Откровение — это книга, в которой Господь Бог открыл человечеству вечные, сверхъестественные истины и реальности, которые человек своими силами никогда бы не постиг и не обнаружил.
Книга Откровение была написана на греческом языке примерно в 96 году от Р. X. К 250 году вся Библия была переведена на язык, который сегодня мы называем древним латинским, однако первый официально признанный латинский перевод (Вульгата) появился только в 382 году. Первый официально признанный английский перевод (Библия короля Иакова) появился в 1611 году.
Книга Откровение — последняя книга в Новом Завете. Она разделена на четыреста четыре стиха, из которых по меньшей мере двести шестьдесят пять стихов содержат в себе цитаты, взятые из Ветхого Завета, — а также много цитат из Нового Завета.
Последняя книга Нового Завета — это Откровение Иисуса Христа, которое подробно изображает нашу историю со времен Иоанна, то, что было две тысячи
лет тому назад. В ней содержится последнее Божье откровение для человечества. Говоря простым языком, библейские пророчества и книга Откровение — это история, записанная до своего осуществления. Они составляют Божье описание будущих фактов и событий. Такое пророчество абсолютно надежно, потому что Бог всеведущ.
Книга Откровение знакомит нас с добрыми и дурными вестями о будущем, раскрывая обе стороны общей картины. С одной стороны, она описывает страшные виды разрушительного оружия, которое будет произведено с помощью продвинутых технологий и которое обманутое человечество использует в конце этого времени. Но она также рассказывает, как живой Бог, Творец всей Вселенной, вмешается, чтобы предотвратить уничтожение человечества. Далее она повествует о прекрасном времени покоя и преображенного мира, который последует за этими страшными днями.
Откровение объясняет многие из прежних библейских пророчеств и раскрывает столь необходимую структуру для пророчеств, касающихся последнего времени. В этой книге Библии точно нет мистики и скрытых знаний для особо избранных, но есть открытость и путь понимания для того, что было непонятно прежде.
Например, в пророческой книге Даниила также использован подобный язык и символы. Часть его видений и образных выражений объясняются ясно и понятно. Но Бог открыл Даниилу, что
значения других пророчеств останутся непонятными до конца времен, и тогда они тоже станут понятными.
В книге Откровение есть много главных ключей к пониманию видений Даниила, а в книге Даниила имеются ключи, помогающие нам понять книгу Откровение.
Обратите внимание на объяснение Даниилом одного из его видений: «Я слышал это, но не понял и потому сказал: "Господин мой! Что же после этого будет?" И отвечал он: "Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени"» (Дан. 12:8, 9) (Везде курсив мой, если иное не указано. — Т. М.)
В Откровении апостол Иоанн пишет в заключительной главе, как ангел повелел ему: «Не запечатывай слов пророчества книги сей...» (Откр. 22:10).
Иоанн объясняет, что Бог Отец дал Христу большую часть книги Откровение в виде свитка, запечатанного семью печатями. Затем Иисус снял печати и открыл свиток.
«И видел я в деснице у Сидящего [Бога Отца] на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: "Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?" И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее...
И один из старцев сказал мне: "Не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее"» (Откр. 5:1-5).
В первых строках сказано, что она является «откровением Иисуса Христа, которое дал Ему Бог» (Откр. 1:1).
Итак, книга Откровение не запечатана и не скрыта от нас.
Часть послания Иоанна была для верующих уже в дни первых апостолов. Одна из целей книги Откровение заключается в том, что она должна открыть слугам Божьим, «чему надлежит быть вскоре» (Откр. 1:1).
Нужно рассказать обстоятельства, при которых эта пророческая книга была дана апостолу Иоанну.
Views 1 744
Rating 3.0 / 5
Added 10.04.2017
Author ecbantonkom
Rate this publication:
3.0/5 (18)

Comments (3 comments)

ЮрийБ 9 years ago

Дякую за цікаву книгу!
Y
yuniy 9 years ago

Хорошая книга но к сожалению с диспенсационалистских позиций взгляд.
E
esxatos 9 years ago

Угу, что особенно удивительно для лютеран, рекламирующих это издание...

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