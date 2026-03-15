Медведев - Библия как памятник культуры

Книга А. В. Медведева «Библия как памятник культуры» представляет собой комплексное учебное пособие, в котором Священное Писание рассматривается не только как теологический фундамент христианства и иудаизма, но и как величайший артефакт человеческой цивилизации. Автор ставит задачу раскрыть влияние библейских текстов на развитие литературы, искусства, философии и этических норм европейской и мировой культуры. Основная идея пособия заключается в том, что Библия является «кодом» культуры, без понимания которого невозможно полноценное восприятие классической живописи, музыки и даже современных политических и правовых институтов.

Содержательная часть книги охватывает широкий круг вопросов: от истории формирования канона и текстологии до анализа ключевых библейских сюжетов и образов в их культурной рецепции. Медведев подробно разбирает мифологические параллели, жанровое своеобразие библейских книг и эволюцию их интерпретации в разные исторические эпохи — от Средневековья до постмодерна. Особое внимание уделяется «вечным образам» (таким как Каин и Авель, блудный сын, Иов), которые стали архетипами в мировом искусстве. Автор также исследует специфику бытования Библии в русской культуре, анализируя её влияние на творчество великих писателей и мыслителей России.

Текст написан в строгом академическом стиле, соответствующем формату учебного пособия, но при этом сохраняет доступность и увлекательность изложения. А. В. Медведев мастерски сочетает методы культурологии, филологии и религиоведения, предлагая читателю многомерный взгляд на текст. Работа служит незаменимым источником для студентов гуманитарных специальностей, педагогов и всех, кто хочет углубить свои знания о духовных истоках современной цивилизации. Это чтение помогает увидеть в Библии не просто древнюю книгу, а живой, постоянно обновляющийся источник смыслов, продолжающий определять облик нашего мира.

Медведев А.В. – Библия как памятник культуры – Учебное пособие

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. – 372 с.

ISBN 978-5-7996-0711-1

Медведев А.В. – Библия как памятник культуры – Содержание

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ. СУДЬБА КНИГИ

Раздел 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТРУКТУРА БИБЛИИ: КРАТКИЙ ОЧЕРК

Глава 2. ЧЕТЫРЕ ВЗГЛЯДА НА БИБЛИЮ Библия — sacra scriptura, Священное Писание Библия как исторический документ Философия Библии Эстетика Библии

Глава 3. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ БИБЛИИ Жена Лота Рахиль и Лия Дочь Иеффая Суламифь Раав Иезавель Мария Магдалина



Раздел 2. КРАСОТА И МУДРОСТЬ КНИГИ КНИГ: БИБЛИЯ В ПОЭЗИИ И ФОЛЬКЛОРЕ

Глава 4. БИБЛИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПОЭЗИИ Ветхий Завет Новый Завет

Глава 5. БИБЛИЯ И НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Приложение 1. СЛОВАРЬ

Приложение 2. БИБЛИЯ В ЛАТИНСКИХ АФОРИЗМАХ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ