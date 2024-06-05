В конце XIX века на Украине, в городе Полтава жили Федор и Кылына Хивренко - мои прадедушка и прабабушка по линии отца. Поселок был небольшим. Небольшими были и домики (по-украински - хаты), внешний вид которых говорил, что в них живут аккуратные хозяйки. Украинки любили, чтобы порядок был и в доме, и около дома. Два раза в год дом белили. В воде разводили уголь и снизу подводили фундамент. Около дома садили цветы и подметали дорожки.

Сами женщины были опрятно одеты. Все носили длинные в сборку юбки, кофточки с самодельной вышивкой на рукавах и резинкой на талии, фартуки и косынки на голове. Волосы они собирали в аккуратный пучок и закрепляли его гребнем. Украинки были не только хорошими хозяйками, они умели готовить вкусную еду. Соседки дружили между собой. В свободное время несколько женщин выходили на улицу и потихоньку разговаривали, делились некоторыми своими проблемами. Молодые девчата спрашивали совета старших. Между сельчанами чувствовались уважение и доброжелательность.

Тогда водопроводов не было. Воду на Украине брали из колодцев. Делали деревянный сруб. Над ним делали ворот или журавль для поднятия воды. Отверстие закрывалось крышкой.

Украинские мужики были высокого роста, широкие в плечах, черноволосые. Они, как и женщины, любили порядок во всем. Ухоженная скотина, чистота на подворье - отличительная черта украинцев. Еще что было интересно в них - они любили показать свою силу и ловкость на деревенских сходках. На Украине, как и в России, были как бедные семьи, так и богатые. Бедные нанимались на работу к богатым хозяевам. Среди них были и добрые, а порой - очень суровые люди.

В основном, украинцы - люди работящие, но и среди них встречаются ленивые и очень неаккуратные люди. В селе, где жили наши родители, все люди были православные. Шесть дней в неделю они работали, а в воскресенье - отдыхали. В субботу женщины готовили столько еды, чтобы хватило и на воскресенье.

В воскресенье собирались вместе, «вели разговоры», пели песни. Утром, пораньше, накормив скотину и позавтракав, мужики собирались сообща и вели разговоры о своих занятиях. Часто собирались семьями. В праздники ходили в церковь. Вообще, люди на Украине старалась не пропускать все церковные праздники, о которых знали от своих предков. Жизнь протекала своеобразно, но очень интересно. Особенно весело встречали праздники. На Рождество, например, ходили ряженые по деревне и пели колядки, песни, прославляющие рождение Спасителя Христа:

Лидия Игнатьевна Медведева – Род правых благословится

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2015. – 350 с.

Лидия Игнатьевна Медведева – Род правых благословится – Содержание

ЧАСТЬ I (Период с 1830 г. по 1945 г.). СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ СУДЬБЫ ПРАВЕДНИКОВ

ОТ АВТОРА

«НАШИ ОТЦЫ ВЕРОВАЛИ ТАК, КАК УЗНАЛИ ОТ СВОИХ ПРЕДКОВ»

РОД ХИВРЕНКО - РОДОСЛОВНАЯ МОЕГО ПАПЫ

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ПАРФЕНТИЯ И УЛИТЫ ХИВРЕНКО

УКРАИНА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ В 2012 ГОД

БУДНИ НАШИХ ПРЕДКОВ

ОСЕНЬ

БЫТ СЕМЬИ

РОД КОРЖЕВСКИХ- РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ МАМЫ

ЯКОВ КОРЖЕВСКИЙ - ДЕДУШКА ПОЛИНИИ МАМЫ

МАТРЕНА КОРЖЕВСКАЯ (СУССКАЯ) - БАБУШКА ПОЛИНИИ МАМЫ

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ЖИЗНЬ ЯКОВА И МАТРЕНЫ

СЕМЬЯ ЯКОВА И МАТРЕНЫ КОРЖЕВСКИХ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ КОРЖЕВСКИХ

ДРУЗЬЯ КОРЖЕВСКИХ ИХИВРЕНКО

РОД ВРАЗОВСКИХ

И ОПЯТЬ О НАШИХ РОДНЫХ, О ХИВРЕНКО

БОЛЬШАЯ ТРУДОЛЮБИВАЯ СЕМЬЯ ХИВРЕНКОВ

В 1929 ГОДУ МНОГИЕ В РОССИИ СПАСАЛИСЬ, КАК ХИВРЕНКО

ПАРФЕНТИЙ И УЛИТА В МОЕЙ ПАМЯТИ

КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА КОРЖЕВСКАЯ

«ГОСПОДИ, Я ЗНАЮ, ЧТО Я - ТВОЕ дитя»

ДВА СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ПЕЧАТИ О ТОМ, КАК СТРОИЛИ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ВОРКУТА-КОТЛАС

ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ КОРЖЕВСКИЙ

«БЕЗБОЖНИКИ ОЧЕНЬ СТРАДАЛИ. А Я ИМЕЛ НАДЕЖДУ НА ГОСПОДА»

АЛЕКСЕИ ГЕРАСЬКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ

КАК ПОСТРАДАЛИ НАШИ РОДНЫЕ В ПЕРИОД РЕПРЕССИЙ

ЧАСТЬ II (Период с 1940 по 2000 г.). НАШЕ ВРЕМЯ И МЫ

ДОВОЕННЫЕ СКИТАНИЯ СЕМЬИ ИГНАТА И ВЕРЫ

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ

КАКОЙ ЗАПОМНИЛИ ВЕРУ ЕЕ РОДНЫЕ

ПАПА ИГНАТ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТЕЙ ОБ ОТЦЕ

ДОПОЛНЕНИЕ ВАЛИ КОРЕНОВСКОЙ (ХИВРЕНКО)

ДЕТИ ИГНАТА И ВЕРЫ ХИВРЕНКО

ЯША ХИВРЕНКО

НАДЯ-РАЯ ЗУБАРЕВА (ХИВРЕНКО)

ВОЛОДЯ ХИВРЕНКО

ВАЛЯ КОРЕНОВСКАЯ (ХИВРЕНКО)

КАТЯ СИЗОВА (ХИВРЕНКО)

1963 ГОД. ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДОЧЕРИ ИГНАТА И ВЕРЫ И ДЕТИ ДОВОЕННЫХ ДЕТЕЙ

ЛЮБА САМОЛОВОВА (ХИВРЕНКО)

ОЛЯ СИПКО (ХИВРЕНКО)

ЛИДА МЕДВЕДЕВА (ХИВРЕНКО)

МЕДВЕДЕВЫ

ДРУЗЬЯ-ЭТОТОЖЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ НА ЗЕМЛЕ АМЕРИКИ

САМАЯ БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА В СПОКЕНЕ

ОТЗЫВЫ О СЪЕЗДЕ ФРУНЗЕНЦЕВ

ЧАСТЬ III (Период с 1980 г. по 2014 г.). СЛУЖЕНИЕ БОГУ НА НОВОЙ РОДИНЕ