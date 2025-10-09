Мэги - Гегель и герметическая традиция
Гегель — не философ. Он не любит мудрость и не стремится к ней, он убежден, что обрел ее. В Предисловии к «Феноменологии духа» он пишет: «Помочь философии приблизиться к Науке, той цели, где она сможет отбросить титул ״любви к познанию“ и станет действительным знанием — вот какую задачу я ставлю перед собой» (Miller, 3; PG, 3). В конце «Феноменологии» Гегель утверждает, что достиг Абсолютного знания, которое отождествляет с мудростью.
Утверждение Гегеля о том, что он обрел мудрость, сильно противоречит изначальному греческому представлению о философии как о любви к мудрости: ее понимают как постоянное стремление к мудрости, а не полноценное обладание ею. Однако это утверждение всецело отвечает устремлениям Герметической традиции, течения мысли, названного в честь так называемого Герметического корпуса (Hermetica, Corpus Hermeticä), собрания греческих и латинских трактатов и диалогов, написанных в І-ІІ вв. н. э. и, вероятно, содержащих гораздо более древние идеи. Легендарный автор этих работ — Гермес Трисмегист («Гермес Трижды Величайший»). Словом «герметизм» обозначают обширную традицию мысли, которая возникла на основе «сочинений Гермеса», а затем расширялась и развивалась за счет влияния других традиций. Так, для примера, с герметическими учениями переплелись алхимия, Каббала, луллизм, мистицизм Экхарта и Кузанского2. Герметизм также иногда называют теософией или эзотеризмом; менее точно его характеризуют как мистицизм или оккультизм.
Мой тезис в этой книге состоит в следующем: Гегель — герметический мыслитель. Я покажу, что между философией Гегеля и герметической теософией существуют поразительные соответствия, и они не случайны. Гегель всерьез интересовался герметизмом, с детства находился под влиянием его сторонников и на протяжении всей жизни связывал себя с герметическими движениями и мыслителями. Я не просто утверждаю, что мы можем видеть в Гегеле герметического мыслителя, как можно считать его мыслителем-немцем, швабом или идеалистом. Нет, я утверждаю, что мы должны видеть в Гегеле герметического мыслителя, если хотим по-настоящему понять его.
В жизни и трудах Гегеля мы находим множество подтверждений этого тезиса.
В изданных и неизданных сочинениях Гегеля встречаются упоминания о многих ключевых фигурах и движениях герметической традиции. Эти упоминания в большой степени носят одобрительный характер. Особенно если говорить об оценке Гегелем Экхарта, Бруно, Парацельса и Бёме. Самый яркий пример — Бёме. Гегель уделяет ему много внимания в своих «Лекциях по истории философии»; больше, чем многим важным мыслителям, считающимся классиками.
Гленн Александр Мэги - Гегель и герметическая традиция
Пер. с англ. А. С. Никулина. — Санкт-Петербург : Умозрение; АИК, 2025. — 416 с., ил.
ISBN 9787-3-6052851-5
ISBN 9780-279-94396-5
Гленн Александр Мэги - Гегель и герметическая традиция - Содержание
- Иллюстрации
- Благодарности
- Сокращения и условные обозначения
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Введение
- I. Гегель как герметический мыслитель
- 2. Исследования связи Гегеля с герметической традицией
- 3. Что такое герметизм?
- 4. Гегель: метафизическое прочтение
- 5. План этой книги
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Часть 1. Ученичество чародея
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Глава первая. Краткий обзор герметической традиции
- 1. Первые представители герметизма
- 2. Мейстер Экхарт
- 3. Николай Кузанский
- 4. Ренессанс и Реформация
- 5. Агриппа
- 6. Бруно
- 7. Франк и Вайгель
- 8. Бёме
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Глава вторая. Герметическое окружение молодого Гегеля
- 1. Розенкрейцерство и масонство
- 2. Алхимик Гёте
- 3. Швабский пиетизм и Ф. К. Этингер
- 4. Lehrjahre Гегеля
- 5. Пантеизм, Гёльдерлин и Шеллинг
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Глава третья. Мифология разума
- 1. Абсолютная религия
- 2. Спекуляция и припоминание
- 3. Спекуляция как «миф»
- 4. Другие параллели между спекуляцией и мифом
- 5. Воображение и символические формы
- 6. «Божественный треугольник» и рисунок треугольника
- 7. Краткое изложение приведенных аргументов
- Глава первая. Краткий обзор герметической традиции
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Часть 2. Magnum Opus
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Глава четвертая. Гегелевский обряд посвящения: Феноменология духа
- 1. Посвящение
- 2. Герметические влияния
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Глава пятая. Каббалистическое древо. Наука логики
- 1. Проект гегелевской «Логики»
- 2. Влияния Бёме на Логику
- 3. Каббала
- 4. Раймонд Луллий и традиция пансофии
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Глава шестая. Лаборатория алхимика: Философия природы и философия субъективного духа
- 1. Введение
- 2. Четыре стихии
- 3. Эфир
- 4. Алхимическое делание
- 5. Гегель и алхимия
- 6. Гегель о месмеризме и экстрасенсорике
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Глава седьмая. «Роза на кресте настоящего». Гегелевская философия объективного и абсолютного духа
- 1. Введение
- 2. Философия религии Гегеля: мистические влияния
- 3. Философия истории Гегеля: Влияние Исаака Лурии и иудейской эсхатологии
- 4. Мистицизм иоахимитов и Конец истории
- 5. Гегель и прусское розенкрейцерство
- Глава четвертая. Гегелевский обряд посвящения: Феноменология духа
- Библиография
- Указатель
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