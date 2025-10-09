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Мэги - Гегель и герметическая традиция

Гленн Александр Мэги - Гегель и герметическая традиция
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Гегель — не философ. Он не любит мудрость и не стремится к ней, он убежден, что обрел ее. В Предисловии к «Феноменологии духа» он пишет: «Помочь философии приблизиться к Науке, той цели, где она сможет отбросить титул ״любви к познанию“ и станет действительным знанием — вот какую задачу я ставлю перед собой» (Miller, 3; PG, 3). В конце «Феноменологии» Гегель утверждает, что достиг Абсолютного знания, которое отождествляет с мудростью.

Утверждение Гегеля о том, что он обрел мудрость, сильно противоречит изначальному греческому представлению о философии как о любви к мудрости: ее понимают как постоянное стремление к мудрости, а не полноценное обладание ею. Однако это утверждение всецело отвечает устремлениям Герметической традиции, течения мысли, названного в честь так называемого Герметического корпуса (Hermetica, Corpus Hermeticä), собрания греческих и латинских трактатов и диалогов, написанных в І-ІІ вв. н. э. и, вероятно, содержащих гораздо более древние идеи. Легендарный автор этих работ — Гермес Трисмегист («Гермес Трижды Величайший»). Словом «герметизм» обозначают обширную традицию мысли, которая возникла на основе «сочинений Гермеса», а затем расширялась и развивалась за счет влияния других традиций. Так, для примера, с герметическими учениями переплелись алхимия, Каббала, луллизм, мистицизм Экхарта и Кузанского2. Герметизм также иногда называют теософией или эзотеризмом; менее точно его характеризуют как мистицизм или оккультизм.

Мой тезис в этой книге состоит в следующем: Гегель — герметический мыслитель. Я покажу, что между философией Гегеля и герметической теософией существуют поразительные соответствия, и они не случайны. Гегель всерьез интересовался герметизмом, с детства находился под влиянием его сторонников и на протяжении всей жизни связывал себя с герметическими движениями и мыслителями. Я не просто утверждаю, что мы можем видеть в Гегеле герметического мыслителя, как можно считать его мыслителем-немцем, швабом или идеалистом. Нет, я утверждаю, что мы должны видеть в Гегеле герметического мыслителя, если хотим по-настоящему понять его.

В жизни и трудах Гегеля мы находим множество подтверждений этого тезиса.

В изданных и неизданных сочинениях Гегеля встречаются упоминания о многих ключевых фигурах и движениях герметической традиции. Эти упоминания в большой степени носят одобрительный характер. Особенно если говорить об оценке Гегелем Экхарта, Бруно, Парацельса и Бёме. Самый яркий пример — Бёме. Гегель уделяет ему много внимания в своих «Лекциях по истории философии»; больше, чем многим важным мыслителям, считающимся классиками.

Гленн Александр Мэги - Гегель и герметическая традиция

Пер. с англ. А. С. Никулина. — Санкт-Петербург : Умозрение; АИК, 2025. — 416 с., ил.
ISBN 9787-3-6052851-5
ISBN 9780-279-94396-5

Гленн Александр Мэги - Гегель и герметическая традиция - Содержание

  • Иллюстрации
  • Благодарности
  • Сокращения и условные обозначения
  • Введение
    • I. Гегель как герметический мыслитель
    • 2. Исследования связи Гегеля с герметической традицией
    • 3. Что такое герметизм?
    • 4. Гегель: метафизическое прочтение
    • 5. План этой книги
  • Часть 1. Ученичество чародея
    • Глава первая. Краткий обзор герметической традиции
      • 1. Первые представители герметизма
      • 2. Мейстер Экхарт
      • 3. Николай Кузанский
      • 4. Ренессанс и Реформация
      • 5. Агриппа
      • 6. Бруно
      • 7. Франк и Вайгель
      • 8. Бёме
    • Глава вторая. Герметическое окружение молодого Гегеля
      • 1. Розенкрейцерство и масонство
      • 2. Алхимик Гёте
      • 3. Швабский пиетизм и Ф. К. Этингер
      • 4. Lehrjahre Гегеля
      • 5. Пантеизм, Гёльдерлин и Шеллинг
    • Глава третья. Мифология разума
      • 1. Абсолютная религия
      • 2. Спекуляция и припоминание
      • 3. Спекуляция как «миф»
      • 4. Другие параллели между спекуляцией и мифом
      • 5. Воображение и символические формы
      • 6. «Божественный треугольник» и рисунок треугольника
      • 7. Краткое изложение приведенных аргументов
  • Часть 2. Magnum Opus
    • Глава четвертая. Гегелевский обряд посвящения: Феноменология духа
      • 1. Посвящение
      • 2. Герметические влияния
    • Глава пятая. Каббалистическое древо. Наука логики
      • 1. Проект гегелевской «Логики»
      • 2. Влияния Бёме на Логику
      • 3. Каббала
      • 4. Раймонд Луллий и традиция пансофии
    • Глава шестая. Лаборатория алхимика: Философия природы и философия субъективного духа
      • 1. Введение
      • 2. Четыре стихии
      • 3. Эфир
      • 4. Алхимическое делание
      • 5. Гегель и алхимия
      • 6. Гегель о месмеризме и экстрасенсорике
    • Глава седьмая. «Роза на кресте настоящего». Гегелевская философия объективного и абсолютного духа
      • 1. Введение
      • 2. Философия религии Гегеля: мистические влияния
      • 3. Философия истории Гегеля: Влияние Исаака Лурии и иудейской эсхатологии
      • 4. Мистицизм иоахимитов и Конец истории
      • 5. Гегель и прусское розенкрейцерство
  • Библиография
  • Указатель
Views 408
Rating 5.0 / 5
Added 09.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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