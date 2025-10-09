Гегель — не философ. Он не любит мудрость и не стремится к ней, он убежден, что обрел ее. В Предисловии к «Феноменологии духа» он пишет: «Помочь философии приблизиться к Науке, той цели, где она сможет отбросить титул ״любви к познанию“ и станет действительным знанием — вот какую задачу я ставлю перед собой» (Miller, 3; PG, 3). В конце «Феноменологии» Гегель утверждает, что достиг Абсолютного знания, которое отождествляет с мудростью.

Утверждение Гегеля о том, что он обрел мудрость, сильно противоречит изначальному греческому представлению о философии как о любви к мудрости: ее понимают как постоянное стремление к мудрости, а не полноценное обладание ею. Однако это утверждение всецело отвечает устремлениям Герметической традиции, течения мысли, названного в честь так называемого Герметического корпуса (Hermetica, Corpus Hermeticä), собрания греческих и латинских трактатов и диалогов, написанных в І-ІІ вв. н. э. и, вероятно, содержащих гораздо более древние идеи. Легендарный автор этих работ — Гермес Трисмегист («Гермес Трижды Величайший»). Словом «герметизм» обозначают обширную традицию мысли, которая возникла на основе «сочинений Гермеса», а затем расширялась и развивалась за счет влияния других традиций. Так, для примера, с герметическими учениями переплелись алхимия, Каббала, луллизм, мистицизм Экхарта и Кузанского2. Герметизм также иногда называют теософией или эзотеризмом; менее точно его характеризуют как мистицизм или оккультизм.

Мой тезис в этой книге состоит в следующем: Гегель — герметический мыслитель. Я покажу, что между философией Гегеля и герметической теософией существуют поразительные соответствия, и они не случайны. Гегель всерьез интересовался герметизмом, с детства находился под влиянием его сторонников и на протяжении всей жизни связывал себя с герметическими движениями и мыслителями. Я не просто утверждаю, что мы можем видеть в Гегеле герметического мыслителя, как можно считать его мыслителем-немцем, швабом или идеалистом. Нет, я утверждаю, что мы должны видеть в Гегеле герметического мыслителя, если хотим по-настоящему понять его.

В жизни и трудах Гегеля мы находим множество подтверждений этого тезиса.

В изданных и неизданных сочинениях Гегеля встречаются упоминания о многих ключевых фигурах и движениях герметической традиции. Эти упоминания в большой степени носят одобрительный характер. Особенно если говорить об оценке Гегелем Экхарта, Бруно, Парацельса и Бёме. Самый яркий пример — Бёме. Гегель уделяет ему много внимания в своих «Лекциях по истории философии»; больше, чем многим важным мыслителям, считающимся классиками.

Гленн Александр Мэги - Гегель и герметическая традиция

Пер. с англ. А. С. Никулина. — Санкт-Петербург : Умозрение; АИК, 2025. — 416 с., ил.

ISBN 9787-3-6052851-5

ISBN 9780-279-94396-5

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