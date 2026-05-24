Мегилат Эстер – С переводом и транслитерацией

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Translations, Educational, Liturgical Books

Мегилат Эстер — свиток Эстер с русским переводом и транслитерацией, подготовленный для чтения в праздник Пурим. Издание включает благословения перед чтением Мегилы и полный текст книги Эстер на иврите, в транслитерации и в русском переводе.

Книга предназначена для синагогального и домашнего использования: она помогает следить за чтением свитка тем, кто еще не владеет ивритом свободно, и одновременно сохраняет связь с оригинальным еврейским текстом.

Мегилат-Эстер на русском языке с транслитерацией / перевод и редакция: рав Арье бен Эфраим; руководитель проекта и издатель: р. Йосеф Демиховский. – Иерусалим: «Яхад», 2021. – 34 с.

Мегилат Эстер – Содержание

  • Чтение «Мегилат-Эстер»

    • Благословения перед чтением «Мегилат-Эстер»

  • Мегилат Эстер

    • Глава 1

    • Глава 2

    • Глава 3

    • Глава 4

    • Глава 5

    • Глава 6

    • Глава 7

    • Глава 8

    • Глава 9

    • Глава 10

Added 24.05.2026
Author brat Vadim
