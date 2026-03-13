Мэхен - Евангелие от Иоанна
Книга Генри Мэхена «Евангелие от Иоанна: Учебный комментарий» представляет собой духовное и практическое толкование четвертого Евангелия, написанное в традиции классического реформатского богословия. Автор ставит перед собой задачу не просто провести сухой академический анализ текста, но раскрыть величие личности Иисуса Христа как воплощенного Слова и Сына Божьего. Основная идея комментария заключается в том, что Евангелие от Иоанна было написано с конкретной целью — чтобы читатели уверовали в божественность Христа и, веруя, имели жизнь во имя Его. Мэхен акцентирует внимание на исключительности спасения через веру в заместительную жертву Спасителя.
Содержательная часть комментария построена по стихам и главам, что делает его удобным инструментом для глубокого изучения Писания. Автор детально разбирает ключевые доктринальные моменты: пролог о Логосе, беседу с Никодимом о рождении свыше, великие заявления Христа «Я есмь» и Его прощальную речь к ученикам. Мэхен уделяет особое внимание теме Божьего суверенитета в спасении и непреходящей ценности благодати. Каждый раздел снабжен пояснениями, которые помогают связать исторический контекст событий с их духовным значением для современного верующего, подчеркивая, что Христос является центральной фигурой всей человеческой истории.
Текст написан в очень доступном, пастырском и вдохновляющем стиле. Генри Мэхен избегает сложных лингвистических дискуссий, предпочитая фокусироваться на ясном изложении евангельских истин, понятных как начинающему христианину, так и опытному исследователю. Работа служит отличным пособием для подготовки к проповедям, урокам воскресной школы или для личного ежедневного чтения. Это комментарий, который прежде всего апеллирует к сердцу читателя, побуждая к более глубокому поклонению и доверию Господу Иисусу Христу.
Генри Мэхен – Евангелие от Иоанна – Учебный комментарий
Витебск: изд. В. А. Григорик, "АЛЬФОМ" издательская марка В. А. Григорик, 1995.- 224 с.
ISBN 985-6228-02-6
Генри Мэхен – Евангелие от Иоанна – Содержание
БОЖЕСТВЕННОСТЬ СПАСИТЕЛЯ Иоанна 1:1-9
« СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ » Иоанна 1:10-14
БЛАГОДАТЬ И ИСТИНА ИИСУСА ХРИСТА Иоанна 1:15-18
« ВОТ АГНЕЦ БОЖИЙ » Иоанна 1:19-29
СЕЙ ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ Иоанна 1:30-39
« ПОЙДИ И ПОСМОТРИ » Иоанна 1:40-51
ВОДА, СДЕЛАВШАЯСЯ ВИНОМ Иоанна 2:1-11
ХРИСТОС ОЧИЩАЕТ ХРАМ Иоанна 2:12-25
« ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ » Иоанна 3:1-7
« КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ » Иоанна 3:8-15
ЛЮБОВЬ БОГА Иоанна 3:16-21
« ЕМУ ДОЛЖНО РАСТИ, А МНЕ УМАЛЯТЬСЯ » Иоанна 3:22-36
САМАРЯНКА Иоанна 4:1-10
САМАРЯНКА Иоанна 4:11-22
ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ Иоанна 4:23-30
ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА ЦАРЕДВОРЦА Иоанна 4:43-54
« ХОЧЕШЬ ЛИ БЫТЬ ЗДОРОВ? » Иоанна 5:1-13
СЕМЬ СПОСОБОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОСТИ ХРИСТА Иоанна 5:14-27
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕГО БОЖЕСТВЕННОСТИ Иоанна 5:28-38
« НО ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРИДТИ КО МНЕ » Иоанна 5:39-47
ПОДСЧЕТЫ БЕЗ ХРИСТА Иоанна 6:1-13
« ЭТО Я, НЕ БОИТЕСЬ » Иоанна 6:14-27
« Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ » Иоанна 6:28-37
ИЗБРАННЫЕ УСЛЫШАТ И УВЕРУЮТ Иоанна 6:38-47
ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Иоанна 6:48-59
« ГОСПОДИ! К КОМУ НАМ ИДТИ?» Иоанна 6:60-71
« МОЕ ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ НАСТАЛО » Иоанна 7:1-13
ХРИСТОС ОСУЖДАЕТ ИУДЕЕВ Иоанна 7:14-27
« КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕИ » Иоанна 7:38-53
« КТО БЕЗ ГРЕХА, ПЕРВЫЙ БРОСЬ КАМЕНЬ » Иоанна 8:1-11
«Я СВЕТ МИРУ» Иоанна 8:12-22
« ЭТО Я » Иоанна 8:23-32
« ЕСЛИ СЫН ОСВОБОДИТ ВАС » Иоанна 8:33-43
КТО ОТ БОГА, ТОТ СЛУШАЕТ СЛОВА БОЖИИ Иоанна 8:44-59
ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЕТ СЛЕПОГО Иоанна 9:1-12
« Я БЫЛ СЛЕП, А ТЕПЕРЬ ВИЖУ » Иоанна 9:13-25
« ВЕРУЮ, ГОСПОДИ! » Иоанна 9:26-41
« Я ДВЕРЬ ОВЦАМ » Иоанна 10:1-9
«Я ЕСМЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ» Иоанна 10:10-18
« ОВЦЫ МОИ СЛУШАЮТСЯ ГОЛОСА МОЕГО... И ОНИ ИДУТ ЗА МНОЮ » Иоанна 10:19-29
«ЯИ ОТЕЦ —ОДНО» Иоанна: 30-42
« КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ, БОЛЕН » Иоанна 11:1-16
« Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ » Иоанна 11:17-32
« ЛАЗАРЫ ИДИ ВОН » Иоанна 11:33-44
ХРИСТОС — НАШЕ ПРИНОШЕНИЕ Иоанна 11:45-57
СЛУЖЕНИЕ У ЕГО НОГ Иоанна 12:1-13
« СЕ, ЦАРЬ ТВОЙ ГРЯДЕТ » Иоанна 12:14-26
« НЫНЕ СУД МИРУ СЕМУ » Иоанна 12:27-36
НЕВЕРИЕ ИЗРАИЛЯ Иоанна 12:37-50
ХРИСТОС УМЫВАЕТ НОГИ УЧЕНИКАМ Иоанна 13:1-17
ПРЕДАТЕЛЬ ИУДА Иоанна 13:18-30
ПРОВОЗГЛАШАЕТСЯ НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ Иоанна 13:31-38
« ПРИДУ ОПЯТЬ » Иоанна 14:1-7
« ВИДЕВШИМ МЕНЯ ВИДЕЛ ОТЦА » Иоанна 14:8-15
СВЯТОЙ ДУХ — НАШ УТЕШИТЕЛЬ Иоанна 14:16-21
« МИР ОСТАВЛЮ ВАМ » Иоанна 14:22-31
« Я ЕСМЬ ЛОЗА » Иоанна 15:1-7
ПРЕБЫВАНИЕ В ЕГО ЛЮБВИ Иоанна 15:8-16
НЕНАВИСТЬ МИРА Иоанна 15:17-27
СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА Иоанна 16:1-11
СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА Иан на 16:12-22
« ТЕПЕРЬ ВЕРУЕТЕ? » Иоанна 16:23-33
МОЛИТВА ГОСПОДА Иоанна 17:1-8
МОЛИТВА ГОСПОДА Иоанна 17:9-15
МОЛИТВА ГОСПОДА Иоанна 17:16-26
ПРЕДАТЕЛЬСТВО Иоанна 18:1-12
ХРИСТОС ПЕРЕД КАИАФОИ Иоанна 18:13-24
ХРИСТОС ПЕРЕД ПИЛАТОМ Ионна 18:25-40
ХРИСТОС ПЕРЕД ПИЛАТОМ Иоанна 19:1-11
« ИИСУС НАЗОРЕИ, ЦАРЬ ИУДЕИСКИИ » Иоанна 19:12-27
ПРИНОШЕНИЯ Иоанна 19:28-42
« ОН ВОСКРЕС » Иоанна 20:1-17
« МИР ВАМ » Иоанна 20:18-23
« ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ » Иоанна 20:24-31
ХРИСТОС НА БЕРЕГУ МОРЯ Иоанна 21:1-9
« ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ? » Иоанна 21:10-17
« ИДИ ЗА МНОЮ » Иоанна 21:18-25
Comments (1 comment)