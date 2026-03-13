Мэхен - Евангелие от Иоанна

Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Генри Мэхена «Евангелие от Иоанна: Учебный комментарий» представляет собой духовное и практическое толкование четвертого Евангелия, написанное в традиции классического реформатского богословия. Автор ставит перед собой задачу не просто провести сухой академический анализ текста, но раскрыть величие личности Иисуса Христа как воплощенного Слова и Сына Божьего. Основная идея комментария заключается в том, что Евангелие от Иоанна было написано с конкретной целью — чтобы читатели уверовали в божественность Христа и, веруя, имели жизнь во имя Его. Мэхен акцентирует внимание на исключительности спасения через веру в заместительную жертву Спасителя.

Содержательная часть комментария построена по стихам и главам, что делает его удобным инструментом для глубокого изучения Писания. Автор детально разбирает ключевые доктринальные моменты: пролог о Логосе, беседу с Никодимом о рождении свыше, великие заявления Христа «Я есмь» и Его прощальную речь к ученикам. Мэхен уделяет особое внимание теме Божьего суверенитета в спасении и непреходящей ценности благодати. Каждый раздел снабжен пояснениями, которые помогают связать исторический контекст событий с их духовным значением для современного верующего, подчеркивая, что Христос является центральной фигурой всей человеческой истории.

Текст написан в очень доступном, пастырском и вдохновляющем стиле. Генри Мэхен избегает сложных лингвистических дискуссий, предпочитая фокусироваться на ясном изложении евангельских истин, понятных как начинающему христианину, так и опытному исследователю. Работа служит отличным пособием для подготовки к проповедям, урокам воскресной школы или для личного ежедневного чтения. Это комментарий, который прежде всего апеллирует к сердцу читателя, побуждая к более глубокому поклонению и доверию Господу Иисусу Христу.

Генри Мэхен – Евангелие от Иоанна – Учебный комментарий

Витебск: изд. В. А. Григорик, "АЛЬФОМ" издательская марка В. А. Григорик, 1995.- 224 с.

ISBN 985-6228-02-6

Генри Мэхен – Евангелие от Иоанна – Содержание

  • БОЖЕСТВЕННОСТЬ СПАСИТЕЛЯ Иоанна 1:1-9

  • « СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ » Иоанна 1:10-14

  • БЛАГОДАТЬ И ИСТИНА ИИСУСА ХРИСТА Иоанна 1:15-18

  • « ВОТ АГНЕЦ БОЖИЙ » Иоанна 1:19-29

  • СЕЙ ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ Иоанна 1:30-39

  • « ПОЙДИ И ПОСМОТРИ » Иоанна 1:40-51

  • ВОДА, СДЕЛАВШАЯСЯ ВИНОМ Иоанна 2:1-11

  • ХРИСТОС ОЧИЩАЕТ ХРАМ Иоанна 2:12-25

  • « ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ » Иоанна 3:1-7

  • « КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ » Иоанна 3:8-15

  • ЛЮБОВЬ БОГА Иоанна 3:16-21

  • « ЕМУ ДОЛЖНО РАСТИ, А МНЕ УМАЛЯТЬСЯ » Иоанна 3:22-36

  • САМАРЯНКА Иоанна 4:1-10

  • САМАРЯНКА Иоанна 4:11-22

  • ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ Иоанна 4:23-30

  • ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА ЦАРЕДВОРЦА Иоанна 4:43-54

  • « ХОЧЕШЬ ЛИ БЫТЬ ЗДОРОВ? » Иоанна 5:1-13

  • СЕМЬ СПОСОБОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОСТИ ХРИСТА Иоанна 5:14-27

  • СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕГО БОЖЕСТВЕННОСТИ Иоанна 5:28-38

  • « НО ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРИДТИ КО МНЕ » Иоанна 5:39-47

  • ПОДСЧЕТЫ БЕЗ ХРИСТА Иоанна 6:1-13

  • « ЭТО Я, НЕ БОИТЕСЬ » Иоанна 6:14-27

  • « Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ » Иоанна 6:28-37

  • ИЗБРАННЫЕ УСЛЫШАТ И УВЕРУЮТ Иоанна 6:38-47

  • ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Иоанна 6:48-59

  • « ГОСПОДИ! К КОМУ НАМ ИДТИ?» Иоанна 6:60-71

  • « МОЕ ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ НАСТАЛО » Иоанна 7:1-13

  • ХРИСТОС ОСУЖДАЕТ ИУДЕЕВ Иоанна 7:14-27

  • « КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕИ » Иоанна 7:38-53

  • « КТО БЕЗ ГРЕХА, ПЕРВЫЙ БРОСЬ КАМЕНЬ » Иоанна 8:1-11

  • «Я СВЕТ МИРУ» Иоанна 8:12-22

  • « ЭТО Я » Иоанна 8:23-32

  • « ЕСЛИ СЫН ОСВОБОДИТ ВАС » Иоанна 8:33-43

  • КТО ОТ БОГА, ТОТ СЛУШАЕТ СЛОВА БОЖИИ Иоанна 8:44-59

  • ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЕТ СЛЕПОГО Иоанна 9:1-12

  • « Я БЫЛ СЛЕП, А ТЕПЕРЬ ВИЖУ » Иоанна 9:13-25

  • « ВЕРУЮ, ГОСПОДИ! » Иоанна 9:26-41

  • « Я ДВЕРЬ ОВЦАМ » Иоанна 10:1-9

  • «Я ЕСМЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ» Иоанна 10:10-18

  • « ОВЦЫ МОИ СЛУШАЮТСЯ ГОЛОСА МОЕГО... И ОНИ ИДУТ ЗА МНОЮ » Иоанна 10:19-29

  • «ЯИ ОТЕЦ —ОДНО» Иоанна: 30-42

  • « КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ, БОЛЕН » Иоанна 11:1-16

  • « Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ » Иоанна 11:17-32

  • « ЛАЗАРЫ ИДИ ВОН » Иоанна 11:33-44

  • ХРИСТОС — НАШЕ ПРИНОШЕНИЕ Иоанна 11:45-57

  • СЛУЖЕНИЕ У ЕГО НОГ Иоанна 12:1-13

  • « СЕ, ЦАРЬ ТВОЙ ГРЯДЕТ » Иоанна 12:14-26

  • « НЫНЕ СУД МИРУ СЕМУ » Иоанна 12:27-36

  • НЕВЕРИЕ ИЗРАИЛЯ Иоанна 12:37-50

  • ХРИСТОС УМЫВАЕТ НОГИ УЧЕНИКАМ Иоанна 13:1-17

  • ПРЕДАТЕЛЬ ИУДА Иоанна 13:18-30

  • ПРОВОЗГЛАШАЕТСЯ НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ Иоанна 13:31-38

  • « ПРИДУ ОПЯТЬ » Иоанна 14:1-7

  • « ВИДЕВШИМ МЕНЯ ВИДЕЛ ОТЦА » Иоанна 14:8-15

  • СВЯТОЙ ДУХ — НАШ УТЕШИТЕЛЬ Иоанна 14:16-21

  • « МИР ОСТАВЛЮ ВАМ » Иоанна 14:22-31

  • « Я ЕСМЬ ЛОЗА » Иоанна 15:1-7

  • ПРЕБЫВАНИЕ В ЕГО ЛЮБВИ Иоанна 15:8-16

  • НЕНАВИСТЬ МИРА Иоанна 15:17-27

  • СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА Иоанна 16:1-11

  • СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА Иан на 16:12-22

  • « ТЕПЕРЬ ВЕРУЕТЕ? » Иоанна 16:23-33

  • МОЛИТВА ГОСПОДА Иоанна 17:1-8

  • МОЛИТВА ГОСПОДА Иоанна 17:9-15

  • МОЛИТВА ГОСПОДА Иоанна 17:16-26

  • ПРЕДАТЕЛЬСТВО Иоанна 18:1-12

  • ХРИСТОС ПЕРЕД КАИАФОИ Иоанна 18:13-24

  • ХРИСТОС ПЕРЕД ПИЛАТОМ Ионна 18:25-40

  • ХРИСТОС ПЕРЕД ПИЛАТОМ Иоанна 19:1-11

  • « ИИСУС НАЗОРЕИ, ЦАРЬ ИУДЕИСКИИ » Иоанна 19:12-27

  • ПРИНОШЕНИЯ Иоанна 19:28-42

  • « ОН ВОСКРЕС » Иоанна 20:1-17

  • « МИР ВАМ » Иоанна 20:18-23

  • « ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ » Иоанна 20:24-31

  • ХРИСТОС НА БЕРЕГУ МОРЯ Иоанна 21:1-9

  • « ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ? » Иоанна 21:10-17

  • « ИДИ ЗА МНОЮ » Иоанна 21:18-25

Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

