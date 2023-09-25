«Теперь же мои глаза видят Тебя».

Это не видение, не сон под влиянием какого-то внушения. Это означает видеть верой живого Бога, открывшего Себя во Христе Иисусе, нашем Господе.

Это означает приблизиться к пониманию могущества всевышнего Бога, Его праведности и святости. Это означает увидеть Его во всей Его славе, то есть увидеть Его искупительную милость и благодать во Христе (Исх. 33:18-19).

Какая разница между знанием о Боге понаслышке и видением Его глазами веры Таким, Какой Он есть?

Вы слышали о Боге. Видели ли Его? Какой была ваша реакция?

Генри Мэхен - Глазами Нового Завета - Образ Христа в Ветхом Завете - От книги Бытия до книги Иова

Витебск: "Альфом" - издательская марка В. А. Григорик, 1995. -160 стр.

ISBN 985-6228-01-8

Генри Мэхен - Глазами Нового Завета - Образ Христа в Ветхом Завете - От книги Бытия до книги Иова - Содержание

1. Грехопадение (Бытие 3:1-21)

2. Приношение Авеля (Бытие 4:1 -15)

3. Ноев ковчег (Бытие 6,7)

4. Сара и Агарь — закон и благодать (Бытие 21:1-14)

5. «Господь усмотрит» (Бытие 22:1-14)

6. Невеста для наследника (Бытие 24)

7. Вефиль — Дом Божий (Бытие 28:10-22)

8. Пенуэл — лицо Бога (Бытие 32:24-32)

9. Иосиф отворяет все житницы (Бытие 41)

10. Иосиф и его братья (Бытие 49: 8-10)

11. Примиритель (Бытие 49:8-10)

12. Пасха (Исход 12:1-13)

13. Манна небесная (Исход 16:11-18,31; Иоанна 6:28-35,48-51)

14. Вода из скалы (Исход 17:1-7; Матфея 16:18; 1 Коринфянам 10:4)

15. Кровь пред Господом (Левит 4:1-7)

16. Овен посвящения (Левит 8:22-24)

17. День искупления (Левит 16:1-22)

18. Халев — «верный пес» (Числа 14:1 -25)

19. Заступничество первосвященника (Числа 16:41-50)

20. Медный змей (Числа 21: 4-9; Иоанна 3:14-18)

21. Пророк, подобный Моисею (Второзаконие 18:18-22; Иоанна 4:25-26)

22. Города убежища (Второзаконие 19:1-10; Иисус Навин 20:1-6)

23. Иисус Навин (Второзаконие 34:1-12; Иисус Навин 1:1-9)

24. Червленая веревка в окне (Иисус Навин 2:1-22; 6:17,23,25)

25. Рождение Самсона (Судей 13:1-25)

26. Родственник-искупитель (Руфь 1-4)

27. Псалом хваления Анны ( 1 Царств 2:1-10)

28. «Дай нам царя» (1 Царств 8:1 -22)

29. Великий грех Саула (1 Царств 13:1-14)

30. Давид и Мемфивосфей (2 Царств 9:1-13)

31. Почему Бог допустил грехопадение Давида (2 Царств 11,12)

32. Утешение от завета Божиего (2 Царств 23:1-5)

33. «Я не вознесу Богу жертвы, взятой даром» (2 Царств 24:10-24)

34. Царица Савская приходит к Соломону (3 Царств 10:1-9)

35. Три примера веры (3 Царств 17:8-16; 18:29-39; 20:31-32)

36. «Где Господь, Бог Илии?» (4 Царств 2:1-15)

37. Пустые сосуды наполнены (4 Царств 4:1-7)

38. Прокаженный Нееман (4 Царств 5:1-14)

39. «Открой ему глаза, чтоб он увидел» (4 Царств 6:8-23)

40. Четверо прокаженных (4 Царств 6:24-7:8)

41. Нехуштан — «кусок меди» ( 4 Царств 18:1-8)

42. Возвращение ковчега (1 Паралипоменон 13:1-14; 15:11-29)

43. Великий грех Осии (2 Паралипоменон 26; Исайя 6:1 -5)

44. Четыре истины, познанные в испытаниях (Иова 9:2; 15:14-16; 25:4-6)

45. « Как оправдывается человек перед Богом? » (Иова 9:2; 15:14-16; 25:4-6)

46. Три жизненно важных вопроса ( Иова 14:1-14)

47. «Я знаю Искупитель мой жив » (Иова 19:21-27)

48. « Теперь же мои глаза видят тебя » (Иова 42:1-6)

Генри Мэхен - Глазами Нового Завета - Образ Христа в Ветхом Завете - От книги Бытия до книги Иова - Грехопадение (Бытие 3:1-21)

В главах 1 и 2 Бытия рассказывается о том, как Бог создал мир и сотворил человека по своему образу (Быт. 1:26-29, Еккл. 7:29). Бог заповедал Адаму закон о дереве познания добра и, зла ( Быт. 2:15-17). Мы не знаем, как долго Адам был послушен этому закону, но в главе 3 рассказывается о его грехопадении.

Ст. 1.0 змее, которого использовал сатана для того, чтобы соблазнить Еву, известно мало. Одни говорят, что он был более наг, чем Адам и Ева, поскольку не имел шерсти или волос, как другие животные. Иные утверждают, что он обладал большей красотой, мудростью и хитростью, чем другие (Мтф. 10:16; 2 Кор. 11:3). Некоторые задают вопрос: «Почему Ева вдруг остановилась и заговорила с животным?» И хотя существует много вопросов, на которые мы не можем ответить, кое-что абсолютно ясно.

1. Сатана (Люцифер, дьявол) был особым ангелом, обладавшим большой силой, властью и славой до своего грехопадения (Ис. 14:15; Лк. 10:17-18), именно Он предстал перед Евой в виде «змея». Он был вдохновителем и исполнителем этого искушения.

2. Ева, по-видимому, была одна в тот момент, поскольку Адам в этой сцене не упоминается . По всей вероятности, Ева находилась рядом с запретным деревом и, возможно, даже смотрела на него.

3. В вопросе Сатаны, вероятно, содержался намек на следующее: « Вы высшие создания; все на земле должно подчинятся вам; но при этом вы не полностью свободны и не имеете полного благословения, ибо есть кое-что, что Бог скрывает от вас и не позволяет обладать этим. Подлинно ли сказал Бон не ешьте ни от какого дерева в раю?»

Ст. 15. Вот первое пророчество Священного Писания о нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе — семя женщины! Все рожденное в этом мире произойдет от семени мужчин, за исключением Христа, родившегося от девственницы (Ис. 7:14; 9:6; Лк. 1:28-35). Христос, будучи семенем женщины, Богочеловеком, костью от кости и плотью от плоти нашей, придет в этот мири Своей жизнью и смертью победит сатану, все зло и смерть ради людей. Сатана «ужалитего в пяту»; в Своей человеческой жизни Он будет страдать и умрет. Но Христос «поразит» сатану в « голову», лишив его «державы смерти» (Евр. 2:14-18).

Ст. 21. Здесь рисуется еще один прообраз Христа. Бог убил животное, пролил его кровь, сделал кожаные одежды провинившимся грешникам. Первая кровь, пролитая на земле, была кровью жертв, шкуры которых должны были прикрыть грех человека. Христос, Агнец Божий, должен был пролить Свою кровь и умереть, чтобы смыть с нас наши грехи и дать нам одежды праведности (2 Кор. 5:21). Поскольку Бог бесконечно и неизменно свят, грех не может быть оставлен без наказания судом Божиим (Исх. 34:7; Иис.Нав. 24:19).

Вопросы

1. Что имел в виду Апостол Павел, когда писал: «В Адаме все умирают»?(1 Кор. 15:22).

2. Каким образом люди пытаются «прикрыть свой грех» пред Богом?

3. Что мы узнали об искупительной миссии Христа в этой главе?