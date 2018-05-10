В этом томе «Жемчужин» подробно изложены законы новомесячья, Хануки, Пурима, счета омера, Дня независимости Израиля, Лаг ба-омера, Дня Иерусалима, постов и траурных дней и раскрыт смысл перечисленных праздников и памятных дат. Правила проведения этих дней разъясняются равом Элиэзером Меламедом подробно, доступно и с особым отношением к Стране Израиля как центру еврейского существования.

Любой читатель, который хочет знать, как отмечать их, в чем смысл наших действий, во имя чего и во имя Кого мы их совершаем, найдет в «Жемчужинах Галахи» исчерпывающие ответы на свои вопросы. Возвращение — не шутка. Особенно когда речь идет о целом народе, который возвращается на свою Землю с четырех концов света. По мере возвращения преобразуются все составляющие его жизни, его взгляд на мир и взгляд мира на него.

Вместо общин, рассеянных по разным культурам и ландшафтам, народ вновь становится единым целым, отстраивает свою собственную общность и культуру на древней возрождающейся земле, на древнем обновленном языке. Он по-новому толкует свое вечное Учение. Из народа ожидающего он превращается в народ переживающий, претворяющий в жизнь свое Избавление.

Порой он сомневается: сон ли это или явь, но если и явь, она напоминает сон... Библиотека «Офер» хочет поведать читателю пусть о малой толике того процесса, про который сказано: «Словно во сне мы видели, как Господь возвращает изгнанников Сиона» (псалом 126). Мы хотим передать то, что видели и видим, через литературу и толкования Торы, через еврейскую мысль и современную историю. Мы предлагаем взглянуть на уникальный характер нашей эпохи.

Сложный, во многом спорный, порой вызывающий. Эпоха эта несет в себе реки слез и море радости. Но одно неоспоримо: у нас на глазах наступают времена, в ожидании которых мы жили два тысячелетия. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки в Негеве», — говорится дальше в псалме. — «Сеющие в слезах жать будут в радости. Идет и плачет несущий суму с семенами, придет с песней несущий снопы свои». Наши книги — о слезах, о потоках, о возвращении в радости, о снопах и о новых снах.

Рав Элиэзер Меламед - Жемчужины Галахи - Праздники и памятные даты

Издательство - «Столичная пресса» — 432 с.

Москва — 2016 г.

ISBN 978-5-9907777-0-5

Рав Элиэзер Меламед - Жемчужины Галахи - Праздники и памятные даты - Оглавление

Глава 1. Новомесячье (рош ходеш)

Глава 2. Законы отсчета омера (сфират га-омер)

Глава 3. Траурные обычаи в период отсчета омера

Глава 4. День независимости Израиля, День освобождения Иеру- салима и дни памяти

Глава 5. Лаг ба-омер

Глава 6. Четыре поста в память о разрушении Храма

Глава 7. Законы малых постов

Глава 8. Обычаи трех траурных недель бейн га-мецарим

Глава 9. Канун поста 9 ава

Глава 10. Законы поста 9 ава

Глава 11. Дни Хануки

Глава 12. Зажигание ханукальных свечей

Глава 13. Законы места и времени

Глава 14. Месяц адар

Глава 15. Пурим и чтение Свитка Эстер

Глава 16. Заповеди радости и милосердия

Глава 17. Законы городов, обнесенных и не обнесенных стеной

Рав Элиэзер Меламед - Жемчужины Галахи - Праздники и памятные даты - Лаг ба-омер

В Лаг ба-омер принято устраивать небольшое празднество. И хотя в дни отсчета омера мы соблюдаем некоторые траурные обычаи, в Лаг ба-омер разрешено петь и танцевать; в этот день, а также во время послеполуденной службы минха в канун Лаг ба- омера, не читают покаянную молитву таханун, и в него запрещено поститься. В основу обычая, согласно которому Лаг ба-омер является днем радости, легла традиция, переданная нам ранними законоучителями. Она гласит, что в Лаг ба-омер прекратилась смерть учеников рабби Акивы (см. комментарий Меири к Вавилонскому Талмуду, трактат Йевамот, 626; Шульхан арух, 493, 2). Однако некоторые толкователи утверждают, что, на самом деле, ученики рабби Акивы продолжали умирать и после Лаг ба-омера; в Лаг ба- омер же рабби Акива приступил к обучению новых учеников, в числе которых был рабби Шимон бар Йохай.

Новые ученики рабби Акивы не умерли во время эпидемии, унесшей жизни двадцати четырех тысяч прежних учеников, и от новых учеников распространилась Тора в народе Израиля, что мы и празднуем в Лаг ба-омер (см. При хадаш, 493, 2). Есть также авторитеты, которые говорят, что в Лаг ба-омер рабби Акива рукоположил в ученики пятерых мудрецов: рабби Меира, рабби Йегуду, рабби Йосе, рабби Шимона бар Йохая и рабби Эльазара бен Шамоа, и они продолжили цепочку передачи Торы (см. Каф га-хаим, 493, 26, на основе Шаар га-каванот Аризаля). Еще одной причиной радости в Лаг ба-омер является то, что в этот день отмечается hилула святого рабби Шимона бар Йохая, который был учеником рабби Акивы. Перечислим вкратце праздничные и траурные обычаи, которые принято соблюдать в Лаг ба-омер. Согласно традиции всех общин, от начала до конца этого дня разрешается петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Что же касается свадеб и стрижки, то по обычаю ашкеназских и некоторых сефардских общин разрешается устраивать свадьбы и стричься в Лаг ба-омер днем, а некоторые авторитеты придерживаются менее строгого толкования закона и разрешают это также вечером после наступления Лаг ба-омера. По обычаю же большинства сефардов в Лаг ба-омер запрещено устраивать свадьбы и стричься (см. выше, гл. 3, п.п. 4-5). Однако если Лаг ба-омер выпадает на пятницу (канун субботы), то даже по сефардскому обычаю в этот день можно стричься в честь наступающей субботы (см. Шульхан арух, 493, 2). Те же, кто следует обычаям Аризаля, не стригутся в Лаг ба-омер, потому что согласно обычаю Аризаля запрещено стричься во все дни отсчета омера вплоть до кануна праздника Шавуот (см. Каф га-хаим, 493,13).

hилула рабби Шимона бар Йохая. Широко распространен обычай посещать в Лаг ба-омер могилы рабби Шимона бар Йохая и его сына Эльазара на горе Мерой. Там устраивают большие празднества, разводят костры, поют и танцуют. Этого обычая придерживаются также праведники и знатоки Торы. Некоторые выдающиеся раввины выражали сомнение в пра- вомерности этого обычая: как можно устанавливать празднество в день, в который не произошло чуда, и который наши мудрецы не объявили праздничным? И хотя известно, что в Лаг ба-омер не читают таханун и не постятся, мудрецы не указывают, что его следует превращать в праздничный день (см. Хатам Софер, Йоре два, 233). А если празднество устраивается в честь рабби Шимона бар Йохая, то уместно напомнить, что в годовщину смерти праведника следует поститься, а не веселиться и пировать.

И все же многие придерживаются обычая устраивать празднество, проникнутое духом святости, на горе Мерой в Лаг ба-омер — в том числе, люди праведные и обладающие глубокими познаниями в Торе. И хотя, как правило, годовщина смерти праведника — это день скорби, каббалисты передали от имени рабби Шимона бар Йохая, что он желал, чтобы в день его смерти люди радовались. В книге зоhар день смерти рабби Шимона бар Йохая назван hилула, что можно перевести как «радость свадьбы». Имеется в виду, что приникновение к Шхине в этом мире подобно обручению, а в Мире грядущем оно подобно свадьбе. То, что в этом мире мы воспринимаем как смерть, в Мире грядущем рассматривается иначе. В этом мире мы считаем, что смерть — глубоко печальное событие. Когда умирает праведник, он оставляет после себя огромную пустоту, поэтому весь народ скорбит о нем.

Однако в высших мирах очевидно, что все — во благо, и напротив, когда праведник освобождается от оков этого мира, он способен воспринять свет Торы во всей полноте. Это особенно касается праведников, изучающих скрытый аспект Торы. Ведь они имеют дело, главным образом, с внутренним светом души, и пока они пребывают в ограниченных материальных рамках этого мира, они не могут воспринять весь внутренний свет полностью. Когда же они покидают этот мир и возносятся над материальными преградами, перед ними раскрываются врата внутреннего света и мудрости, и они постигают во всей глубине тайны Торы, которые они изучали все дни своей жизни.