Добсон - Не быть одинокой

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Мелани Добсон и Тоши Вильямс «Не быть одинокой» посвящена теме одиночества, внутренней боли и поиску поддержки в трудные периоды жизни.

Авторы обращаются к женщинам, переживающим чувство изоляции, утраты или непонимания, и показывают, что одиночество — распространённый человеческий опыт, который может коснуться каждого. В книге рассматриваются причины внутренней пустоты, страхи и эмоциональные переживания, возникающие в сложных жизненных обстоятельствах.

Через библейские размышления, личные истории и практические советы авторы стремятся показать, что человек не остаётся один на один со своей болью. Особое внимание уделяется теме Божьего присутствия, поддержке со стороны других людей и восстановлению внутренней надежды.

Книга сочетает духовное наставление и психологическую поддержку, помогая читателю найти утешение, укрепить веру и научиться преодолевать чувство одиночества.

Мелани Добсон и Тоша Вильямс - Не быть одинокой

С.-Пб: Миссия Руфь, издательство Христианского Библейского Братства св. апостола Павла, 2005. — 296 с.

ISBN 5-94172-030-0

Мелани Добсон и Тоша Вильямс - Не быть одинокой – Содержание

Введение

Любовь

  • 1. Проницательная женщина: что мужчины и женщины думают друг о друге на самом деле

  • 2. Осторожная женщина: в ожидании христианина

  • 3. Мудрая женщина: эти загадочные мужчины

  • 4. Любимая женщина: как расстаться с мужчиной, если он вам не подходит

Отношения

  • 5. Дружелюбная женщина: как стать хорошей подругой

  • 6. Приятная женщина: как наладить хорошие отношения

  • 7. Тактичная женщина: как жить с соседкой

  • 8. Семейная женщина: как наладить отношения в семье

Здоровье

  • 9. Здоровая женщина: живите правильно

  • 10. Привлекательная женщина: как быть красивой

  • 11. Чувственная женщина: балуйте себя

Финансы

  • 12. Расчетливая женщина: как контролировать свои финансы

  • 13. Бережливая женщина: как откладывать деньги

Стремления

  • 14. Ищущая женщина: Как понять волю Божью

  • 15. Преуспевающая женщина: Взбираясь по служебной лестнице

  • 16. Мобильная женщина: Как добиться успеха на новом месте

  • 17. Вдохновленная женщина: Воплощаем мечты в жизнь

Заключение

Added 16.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

