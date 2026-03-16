Добсон - Не быть одинокой

Книга Мелани Добсон и Тоши Вильямс «Не быть одинокой» посвящена теме одиночества, внутренней боли и поиску поддержки в трудные периоды жизни.
Авторы обращаются к женщинам, переживающим чувство изоляции, утраты или непонимания, и показывают, что одиночество — распространённый человеческий опыт, который может коснуться каждого. В книге рассматриваются причины внутренней пустоты, страхи и эмоциональные переживания, возникающие в сложных жизненных обстоятельствах.
Через библейские размышления, личные истории и практические советы авторы стремятся показать, что человек не остаётся один на один со своей болью. Особое внимание уделяется теме Божьего присутствия, поддержке со стороны других людей и восстановлению внутренней надежды.
Книга сочетает духовное наставление и психологическую поддержку, помогая читателю найти утешение, укрепить веру и научиться преодолевать чувство одиночества.
Мелани Добсон и Тоша Вильямс - Не быть одинокой
С.-Пб: Миссия Руфь, издательство Христианского Библейского Братства св. апостола Павла, 2005. — 296 с.
ISBN 5-94172-030-0
Мелани Добсон и Тоша Вильямс - Не быть одинокой – Содержание
Введение
Любовь
1. Проницательная женщина: что мужчины и женщины думают друг о друге на самом деле
2. Осторожная женщина: в ожидании христианина
3. Мудрая женщина: эти загадочные мужчины
4. Любимая женщина: как расстаться с мужчиной, если он вам не подходит
Отношения
5. Дружелюбная женщина: как стать хорошей подругой
6. Приятная женщина: как наладить хорошие отношения
7. Тактичная женщина: как жить с соседкой
8. Семейная женщина: как наладить отношения в семье
Здоровье
9. Здоровая женщина: живите правильно
10. Привлекательная женщина: как быть красивой
11. Чувственная женщина: балуйте себя
Финансы
12. Расчетливая женщина: как контролировать свои финансы
13. Бережливая женщина: как откладывать деньги
Стремления
14. Ищущая женщина: Как понять волю Божью
15. Преуспевающая женщина: Взбираясь по служебной лестнице
16. Мобильная женщина: Как добиться успеха на новом месте
17. Вдохновленная женщина: Воплощаем мечты в жизнь
Заключение
