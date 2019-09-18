Мелани - Юлий Цезарь
Тайны истории
«В 81 г. до н. э. никто бы не стал биться об заклад, что у 19-летнего Г. Юлия Цезаря впереди великое будущее, более того, можно было с полным основанием задаться вопросом, действительно ли его ждет какое - тo будущее. Цезарь, по сути, был в бегах. В поношенной одежде он покинул Рим ночью, тайком, и сейчас от страха, что его выдадут, часто менял убежище, даже если его била лихорадка. Когда, тем не менее, наемные убийцы, что шли за ним по пятам, его обнаружили, он прибегнул к предпоследнему выходу из положения: заплатил им подобающую сумму, чтобы они его пощадили». (Мартин Йене. Юлий Цезарь)
Цезарь родился в 100 г. до н. э., и eгo путь в политику в каком-то смысле был предрешен. Его семья из рода Юлиев (gens lulia) принадлежала правительственному сословию сенаторов, и потому Цезарь так или иначе начал бы политическую карьеру и пытался бы вести победоносные войны в защиту государства, соперничая с равными себе и стараясь придать своему имени еще больше блеска. В Риме политика и война, тесно связанные друг с другом, были, так сказать , наследственным ремеслом: для молодого человека в положении Цезаря было немыслимо сойти с пути, проложенного предками. Ничто другое не могло быть достойно призвания и сравниться с этим источником влияния и престижа. моральное и интеллектуальное образование подрастающего аристократа сводилось к тому, чтобы воспитать его выдающимся деятелем правящего класса, как и требовала традиция.
Кьяра Мелани - Юлий Цезарь
серия «Тайны истории»
Пеp. с итал. - М. Издательство «Ниола Пpecc»;
000 «Издательский дом " Вече"», 2009.: 128 с.: ил.
ISBN 978-5-366-00406-0
lSBN 978-5-9533-3768-7
Кьяра Мелани - Юлий Цезарь - Содержание
Глава 1 Кризис Республики
- Сословие всадников и Гракхи
- Восхождение Мария
- Диктатура Суллы
Глава 2 Дебют на общественной гражданской сцене
- Семья Цезарей
- Первые тридцать лет
- На пути к почетному курсу
Глава 3 На поприще почетного курса
- Молодой Юлий
- Обязанности и долги
- Верховный понтифик
- Цезарь и Катилина
Глава 4 Безоговорочный разрыв с олигархией
- Кампании Помпея
- Первый триумвират
- Законы Цезаря «вне» закона
Глава 5 Завоевание Галлии
- Начало галльской кампании
- Между Галлией и Римом
- Расширение конфликта
- Цезарь и Верцингеторинг
- Апогей власти
Глава 6 Война без конца
- Переход через Рубикон
- Война с Помпеем
- От Фарсала до Египта
- Новый политический расклад
- Последняя военная кампания
Глава 7 От пожизненной диктатуры - к смерти
- Деяния Цезаря
- Пятый триумф
- Пожизненная диктатура
- Мартовские иды
Хронология
Указатель имен
Библиография
Кьяра Мелани - Юлий Цезарь - На поприще почетного курса
Говорят, он был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, лицо чуть полное, глаза черные и живые. Здоровьем он отличался превосходным: лишь под конец жизни на него стали нападать внезапные обмороки и ночные страхи, да два раза во время занятий у него были приступы падучей. За своим телом он ухаживал слишком даже тщательно, и не только стриг и брил, но и выщипывал волосы, и этим его многие попрекали. Безобразившая его лысина была ему несносна, так как часто навлекала насмешки недоброжелателей. (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Пер. М. Г. Гаспарова)
в то время как Помпей был в зените славы, Цезарь в 60-е гг. до н.э. упорно работал, создавая для себя поле деятельности, и, подобно многим другим молодым аристократам, проходил этапы регулярного пути магистратуры, максимально используя возможности, которые могли предоставить ему будущие должности, изыскивая способы обрести расположение народа, голосовавшего на ассамблеях и выбиравшего магистратов, завязывая все больше возможных контактов.
В античном Риме не было партий или предвыборных программ в том смысле, который мы придаем этим понятием сегодня. Каждый политик предлагал собственную кандидатуру на разные должности, опираясь на славу, завоеванную служением обществу, доблесть далеких и близких родственников, свой собственный образ, сформированный выступлениями на публике, на популярность, на число лиц, обязанных ему мелкими и крупными благодеяниями, среди которых не последнее место занимали деньги, выданные в долг или в подарок непосредственно звонкой монетой. Все это требовало непрерывных усилий, огромной энергии и решимости, немалого мастерства, то есть качеств, которыми Цезарь, по нашим источникам, обделен не был. Чтобы постоянно присутствовать на многочисленных встречах, он, кажется, рассылал письма даже друзьям в самом Риме; эти письма он мог диктовать сразу четырем писцам, а порой и семи, если их содержание не было слишком обязывающим.
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