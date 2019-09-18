Глава 1 Кризис Республики

Сословие всадников и Гракхи

Восхождение Мария

Диктатура Суллы

Глава 2 Дебют на общественной гражданской сцене

Семья Цезарей

Первые тридцать лет

На пути к почетному курсу

Глава 3 На поприще почетного курса

Молодой Юлий

Обязанности и долги

Верховный понтифик

Цезарь и Катилина

Глава 4 Безоговорочный разрыв с олигархией

Кампании Помпея

Первый триумвират

Законы Цезаря «вне» закона

Глава 5 Завоевание Галлии

Начало галльской кампании

Между Галлией и Римом

Расширение конфликта

Цезарь и Верцингеторинг

Апогей власти

Глава 6 Война без конца

Переход через Рубикон

Война с Помпеем

От Фарсала до Египта

Новый политический расклад

Последняя военная кампания

Глава 7 От пожизненной диктатуры - к смерти

Деяния Цезаря

Пятый триумф

Пожизненная диктатура

Мартовские иды

Хронология

Указатель имен

Библиография

Кьяра Мелани - Юлий Цезарь - На поприще почетного курса

Говорят, он был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, лицо чуть полное, глаза черные и живые. Здоровьем он отличался превосходным: лишь под конец жизни на него стали нападать внезапные обмороки и ночные страхи, да два раза во время занятий у него были приступы падучей. За своим телом он ухаживал слишком даже тщательно, и не только стриг и брил, но и выщипывал волосы, и этим его многие попрекали. Безобразившая его лысина была ему несносна, так как часто навлекала насмешки недоброжелателей. (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Пер. М. Г. Гаспарова)