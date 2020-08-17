Мелешко, Мороз - Основание новых церквей
Организация новых церковных общин на протяжении веков служила инструментом донесения Благой вести как через слово проповеди, так и через живое отображение Евангелия в жизни верующих людей. Сегодня, когда Божий Дух активно действует, призывая тысячи неспасенных к познанию Господа, задача Божьих служителей заключается в готовности следовать водительству Духа, отточив серпы для собирания жатвы Господней. Сегодня Господь обновляет видение служения благовестия по всему миру и дает благодать Свою, созидая Свое вечное и нерушимое Царство через особый, Им созданный инструмент - Церковь Христову.
Несмотря на активную миссионерскую работу и множество основанных новых общин с момента распада Советского Союза, множество людей в постсоветских странах остаются вне пределов распространения Благой вести. Количества основанных за последнюю четверть века церквей по-прежнему недостаточно, чтобы Евангелие достигло всех людей, которые должны услышать Благую весть.
Тем не менее среди детей Божьих, служителей Христовых, наблюдается особое веяние Духа Святого, Который снова побуждает церковь к благовестию. Это видно по целому ряду явных и ясно наблюдаемых тенденций, среди которых можно назвать следующие:
- 1. Возрождение интереса к миссии внешней и внутренней.
- 2. Запрос на активизацию миссии как среди общин, так и среди руководителей служений.
- 3. Запрос на ясное видение и целостное понимание ОНЦ.
- 4. Запрос на модели и инструменты для создания новых общин и рост существующих.
Андрей Мелешко, Сергей Мороз - Основание новых церквей - сегодня и завтра
Киев, 2018. - 156 с.
ISBN 978-617-7374-36-6
Андрей Мелешко, Сергей Мороз - Основание новых церквей - сегодня и завтра - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Зачем основывать новые церкви?
- Миссия Бога и миссия церкви
- Формирование миссии для новой общины
- Контекст служения для разных населенных пунктов
- Церкви новых кварталов
- Особенности служения в новых кварталах
- Большой город как поле для межкультурной миссии
ГЛАВА 2. Шаг первый: Видение и команда
- Видение: Работа под руководством Бога
- Божья инициатива
- Молитвенная подготовка
- Формирование ценностей и видения
- Смелость мечтать
- Ясность целей
- Исследование поля
- Формирование стратегии служения
- Команда: Единство для Божьих целей
- Важность лидерства
- Призвание и посвящение
- Оснащение, взаимоотношения, подотчетность
ГЛАВА 3. Шаг второй: Благовестие и диакония
- Благовестие
- Понимание Евангелия
- Понимание жатвы
- Диакония (социальное служение)
- Любовь к ближнему как мотив
- Забота как служение исцеления
ГЛАВА 4. Шаг третий: Ученичество и наставничество
- Ученичество
- Условия ученичества
- Качества ученика
- Воспроизведение
- Наставничество
- Характеристики наставника
- Методы наставничества
ГЛАВА 5. Служение малых групп
- Что такое малая группа (МГ)
- Библейское обоснование служения малых групп
- Цели и функции малых групп
- Принципы руководства малой группой. Подготовка руководителей МГ
- Образование, или организация, малой группы
- Содержание собраний малой группы
- Благовестие в служении малых групп
- Забота о людях в служении малых групп
- Рост и умножение малых групп
- Образование малых групп в существующих церквах
- Ключевые принципы в развитии служения малых групп
ГЛАВА 6. Шаг четвертый: Вдохновение и посланничество
- Вдохновение
- Поклонение как богослужение
- Поклонение как стиль жизни
- Поклонение как вдохновение к миссии
- Посланничество
- Возвращаясь к миссии Бога
- Призвание христианина
- Миссия, выходящая за стены
ГЛАВА 7. Церковь, нацеленная на рост
- Критерии роста
- Количество и качество
- Почему церкви остаются маленькими?
- Движение умножения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Андрей Мелешко, Сергей Мороз - Основание новых церквей - сегодня и завтра - Зачем основывать новые Церкви?
По какой причине необходимо основывать новые церковные общины? Особенно в тех населенных пунктах, где они уже есть. Разве не было создано достаточно церквей? Нужно заполнить те церкви, которые есть, а не создавать новые. Иногда служители существующих церквей рассуждают именно так.
Тем не менее есть несколько важных причин для того, чтобы заниматься организацией новых церковных общин.
Во-первых, это служение соответствует Священному Писанию и основано на нем. Христос обещает создать Свою Церковь (Мф. 16:18), которая воплощается в поместных церковных общинах. Новые церковные общины, таким образом, являются естественным воплощением той миссии, которую Сам Христос возложил на Своих учеников (Мф. 28:19-20).
Во-вторых, это естественно. Природа учит нас тому, что размножение - это естественный способ передачи жизни новым поколениям. Новые общины - это естественный фактор жизни Вселенской Церкви и возможность ее распространения на земле.
В-третьих, организация церквей - это эффективный способ благовестия. Устоявшиеся церковные общины нередко испытывают трудности в достижении новых людей в связи с набором традиций, притуплением видения, удобством существующего положения вещей или по другим причинам. В то же время новые общины полны энергии и видения и более активны в благовестии и ученичестве.
В-четвертых, организация церквей пассивных членов церкви делает активными в служении. Нередко в устоявшихся церквах люди привыкают быть лишь зрителями богослужения и с потребительской точки зрения воспринимают любую церковную деятельность, будь то богослужение, благотворительная акция или какое-либо церковное мероприятие. Работа над основанием новой церкви, наоборот, побуждает верующих служить другим и на деле проявлять ту любовь, о которой они проповедуют.
В-пятых, организация церквей рождает новых лидеров. Люди, которые начинают проявлять активность в служении, открываются к тому, чтобы брать на себя ответственность и проявлять свои дары. Сталкиваясь с новыми вызовами, они находят пути их преодоления и проявляют лидерский потенциал.
В-шестых, организация церквей передает видение, которое зажигает собой других к служению и распространению Евангелия. Церковь, которая с самого начала зажжена видением основания новых церквей, ставит вопрос не о том, зачем нужна еще одна церковь, а о том, кто еще не достигнут Евангелием и в какой форме Евангелие может быть провозглашено им.
В-седьмых, организация церквей способствует жизнеспособности деноминации. Деноминация, которая не основывает новые церкви, стоит на пороге вымирания. Жизнь может продолжаться лишь с рождением новых поколений людей. Так же и церкви должны рождать новые церкви, иначе они останутся бесплодными и умрут.
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