По какой причине необходимо основывать новые церковные общины? Особенно в тех населенных пунктах, где они уже есть. Разве не было создано достаточно церквей? Нужно заполнить те церкви, которые есть, а не создавать новые. Иногда служители существующих церквей рассуждают именно так.

Тем не менее есть несколько важных причин для того, чтобы заниматься организацией новых церковных общин.

Во-первых, это служение соответствует Священному Писанию и основано на нем. Христос обещает создать Свою Церковь (Мф. 16:18), которая воплощается в поместных церковных общинах. Новые церковные общины, таким образом, являются естественным воплощением той миссии, которую Сам Христос возложил на Своих учеников (Мф. 28:19-20). Во-вторых, это естественно. Природа учит нас тому, что размножение - это естественный способ передачи жизни новым поколениям. Новые общины - это естественный фактор жизни Вселенской Церкви и возможность ее распространения на земле.

В-третьих, организация церквей - это эффективный способ благовестия. Устоявшиеся церковные общины нередко испытывают трудности в достижении новых людей в связи с набором традиций, притуплением видения, удобством существующего положения вещей или по другим причинам. В то же время новые общины полны энергии и видения и более активны в благовестии и ученичестве. В-четвертых, организация церквей пассивных членов церкви делает активными в служении. Нередко в устоявшихся церквах люди привыкают быть лишь зрителями богослужения и с потребительской точки зрения воспринимают любую церковную деятельность, будь то богослужение, благотворительная акция или какое-либо церковное мероприятие. Работа над основанием новой церкви, наоборот, побуждает верующих служить другим и на деле проявлять ту любовь, о которой они проповедуют.

В-пятых, организация церквей рождает новых лидеров. Люди, которые начинают проявлять активность в служении, открываются к тому, чтобы брать на себя ответственность и проявлять свои дары. Сталкиваясь с новыми вызовами, они находят пути их преодоления и проявляют лидерский потенциал. В-шестых, организация церквей передает видение, которое зажигает собой других к служению и распространению Евангелия. Церковь, которая с самого начала зажжена видением основания новых церквей, ставит вопрос не о том, зачем нужна еще одна церковь, а о том, кто еще не достигнут Евангелием и в какой форме Евангелие может быть провозглашено им.

В-седьмых, организация церквей способствует жизнеспособности деноминации. Деноминация, которая не основывает новые церкви, стоит на пороге вымирания. Жизнь может продолжаться лишь с рождением новых поколений людей. Так же и церкви должны рождать новые церкви, иначе они останутся бесплодными и умрут.